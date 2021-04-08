https://ria.ru/20210408/moskvich-1727398150.html
Москвича, хвалившегося ездой по встречке, лишили прав на год
Москвича, хвалившегося ездой по встречке, лишили прав на год
Мужчина, опубликовавший в соцсетях ролик с ездой по встречной полосе в Москве, лишен автомобильных прав на год, сообщает столичная полиция в четверг. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:13
2021-04-08T16:13
2021-04-08T17:29
москва
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мужчина, опубликовавший в соцсетях ролик с ездой по встречной полосе в Москве, лишен автомобильных прав на год, сообщает столичная полиция в четверг.Как выяснила полиция, это произошло в районе Осташковской улицы на северо-востоке города: мужчина "совершил выезд на встречную полосу, чем подверг опасности остальных участников дорожного движения", лихач был вычислен.Впоследствии, после публикации видео, водителя остановили и составили восемь административных протоколов, в том числе о проезде на красный свет."По решению суда мужчина лишен права управлять транспортным средством на год", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210406/tezka-1604390550.html
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Запись регистратора лихача, гонявшего в Москве по встречке
Лихача из Москвы, хвалившегося в соцсетях ездой по встречной полосе, на год лишили прав.
2021-04-08T16:13
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РИА Новости
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москва, происшествия