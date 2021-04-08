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Москвича, хвалившегося ездой по встречке, лишили прав на год
Москвича, хвалившегося ездой по встречке, лишили прав на год
Мужчина, опубликовавший в соцсетях ролик с ездой по встречной полосе в Москве, лишен автомобильных прав на год, сообщает столичная полиция в четверг. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:13
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москва
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мужчина, опубликовавший в соцсетях ролик с ездой по встречной полосе в Москве, лишен автомобильных прав на год, сообщает столичная полиция в четверг.Как выяснила полиция, это произошло в районе Осташковской улицы на северо-востоке города: мужчина "совершил выезд на встречную полосу, чем подверг опасности остальных участников дорожного движения", лихач был вычислен.Впоследствии, после публикации видео, водителя остановили и составили восемь административных протоколов, в том числе о проезде на красный свет."По решению суда мужчина лишен права управлять транспортным средством на год", - добавляется в сообщении.
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Запись регистратора лихача, гонявшего в Москве по встречке
Лихача из Москвы, хвалившегося в соцсетях ездой по встречной полосе, на год лишили прав.
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москва, происшествия

Москвича, хвалившегося ездой по встречке, лишили прав на год

16:13 08.04.2021 (обновлено: 17:29 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мужчина, опубликовавший в соцсетях ролик с ездой по встречной полосе в Москве, лишен автомобильных прав на год, сообщает столичная полиция в четверг.

"В ходе мониторинга интернета в одной из социальных сетей сотрудниками полиции был выявлен видеоролик, на котором неизвестный, двигаясь на иномарке, грубо нарушал ПДД, создавая угрозу движению других транспортных средств", - говорится в релизе.

Как выяснила полиция, это произошло в районе Осташковской улицы на северо-востоке города: мужчина "совершил выезд на встречную полосу, чем подверг опасности остальных участников дорожного движения", лихач был вычислен.
Впоследствии, после публикации видео, водителя остановили и составили восемь административных протоколов, в том числе о проезде на красный свет.
"По решению суда мужчина лишен права управлять транспортным средством на год", - добавляется в сообщении.
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