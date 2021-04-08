https://ria.ru/20210408/morozov-1727419995.html
Путин назначил сенатора Русских врио губернатора Ульяновской области
Путин назначил сенатора Русских врио губернатора Ульяновской области
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Русских врио губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-08T18:05
2021-04-08T18:05
2021-04-09T02:43
россия
алексей русских
владимир путин
ульяновская область
политика
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Русских врио губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ."Постановляю принять отставку губернатора Ульяновской области Морозова С. И. по собственному желанию. Назначить Русских Алексея Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ульяновской области", — говорится в тексте документа.Документ вступает в силу со дня его подписания.Ранее Морозов в видеообращении рассказал о своем решении об отставке и планах баллотироваться в Государственную думу. Он занимал пост главы региона с 2005 года — дольше, чем кто-либо из действующих губернаторов.Алексей Русских с 2007 по 2018 год был депутатом Госдумы V, VI и VII созывов, после чего стал членом Совета Федерации.
https://ria.ru/20201225/morozov-1590995036.html
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россия, алексей русских, владимир путин, ульяновская область, политика