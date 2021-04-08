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Губернатор Ульяновской области уходит в отставку
Губернатор Ульяновской области уходит в отставку
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил, что уходит в отставку. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T13:11
2021-04-08T13:56
госдума рф
политика
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил, что уходит в отставку."Сегодня я обратился к главе нашего государства, к нашему президенту с просьбой о добровольной отставке для того, чтобы в полном объеме сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне. Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы", — сказал он в эфире канала "Россия 24".До указа президента об отставке Морозов продолжит работать в должности губернатора, уточнили в пресс-службе регионального правительства. Морозов возглавляет Ульяновскую область с 2005 года — он пребывает на посту дольше всех губернаторов. Его полномочия истекают в этом году. Выборы губернатора пройдут в единый день голосования 19 сентября.Это уже вторая отставка главы региона на этой неделе — накануне президент Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола.
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госдума рф, политика

Губернатор Ульяновской области уходит в отставку

13:11 08.04.2021 (обновлено: 13:56 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Сергей Морозов на Неделе российского бизнеса в Москве
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на Неделе российского бизнеса в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил, что уходит в отставку.
"Сегодня я обратился к главе нашего государства, к нашему президенту с просьбой о добровольной отставке для того, чтобы в полном объеме сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне. Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы", — сказал он в эфире канала "Россия 24".
До указа президента об отставке Морозов продолжит работать в должности губернатора, уточнили в пресс-службе регионального правительства.
Морозов возглавляет Ульяновскую область с 2005 года — он пребывает на посту дольше всех губернаторов. Его полномочия истекают в этом году. Выборы губернатора пройдут в единый день голосования 19 сентября.
Это уже вторая отставка главы региона на этой неделе — накануне президент Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола.
 
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