https://ria.ru/20210408/morozov-1727358027.html

Губернатор Ульяновской области уходит в отставку

Губернатор Ульяновской области уходит в отставку

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил, что уходит в отставку. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T13:11

2021-04-08T13:11

2021-04-08T13:56

госдума рф

политика

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил, что уходит в отставку."Сегодня я обратился к главе нашего государства, к нашему президенту с просьбой о добровольной отставке для того, чтобы в полном объеме сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне. Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы", — сказал он в эфире канала "Россия 24".До указа президента об отставке Морозов продолжит работать в должности губернатора, уточнили в пресс-службе регионального правительства. Морозов возглавляет Ульяновскую область с 2005 года — он пребывает на посту дольше всех губернаторов. Его полномочия истекают в этом году. Выборы губернатора пройдут в единый день голосования 19 сентября.Это уже вторая отставка главы региона на этой неделе — накануне президент Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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