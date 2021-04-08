КЧР на модернизацию промпредприятий направит 83 миллиона рублей
ЧЕРКЕССК, 8 апр – РИА Новости. На модернизацию предприятий и развитие промышленности Карачаево-Черкесия получит из федерального бюджета более 70 миллионов рублей, на эти же цели республиканский бюджет выделит 13 миллионов рублей, сообщает сайт главы и правительства КЧР.
Федеральные средства пойдут на докапитализацию регионального фонда развития промышленности и оказание прямой государственной поддержки предприятиям, закупающим новое производственное оборудование.
"Сегодня в нашей республике функционируют 680 промышленных предприятий, семь из которых представляют крупный бизнес. Реализуются крупные инвестпроекты по добыче полезных ископаемых, производству стройматериалов, пряжи и текстиля. Уверен, что эти и многие другие меры всесторонней поддержки сферы промышленности на региональном и федеральном уровнях позволит улучить социально-экономическое положение региона", - цитирует главу КЧР его пресс-служба.