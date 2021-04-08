https://ria.ru/20210408/modernizatsiya-1727401081.html

КЧР на модернизацию промпредприятий направит 83 миллиона рублей

КЧР на модернизацию промпредприятий направит 83 миллиона рублей

На модернизацию предприятий и развитие промышленности Карачаево-Черкесия получит из федерального бюджета более 70 миллионов рублей, на эти же цели... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T16:25

2021-04-08T16:25

2021-04-08T16:25

карачаево-черкесская республика

жкх

экономика

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ЧЕРКЕССК, 8 апр – РИА Новости. На модернизацию предприятий и развитие промышленности Карачаево-Черкесия получит из федерального бюджета более 70 миллионов рублей, на эти же цели республиканский бюджет выделит 13 миллионов рублей, сообщает сайт главы и правительства КЧР.Федеральные средства пойдут на докапитализацию регионального фонда развития промышленности и оказание прямой государственной поддержки предприятиям, закупающим новое производственное оборудование.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, экономика