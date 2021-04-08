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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20210408/modernizatsiya-1727401081.html
КЧР на модернизацию промпредприятий направит 83 миллиона рублей
КЧР на модернизацию промпредприятий направит 83 миллиона рублей
На модернизацию предприятий и развитие промышленности Карачаево-Черкесия получит из федерального бюджета более 70 миллионов рублей, на эти же цели... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:25
2021-04-08T16:25
карачаево-черкесская республика
жкх
экономика
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ЧЕРКЕССК, 8 апр – РИА Новости. На модернизацию предприятий и развитие промышленности Карачаево-Черкесия получит из федерального бюджета более 70 миллионов рублей, на эти же цели республиканский бюджет выделит 13 миллионов рублей, сообщает сайт главы и правительства КЧР.Федеральные средства пойдут на докапитализацию регионального фонда развития промышленности и оказание прямой государственной поддержки предприятиям, закупающим новое производственное оборудование.
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жкх, экономика

КЧР на модернизацию промпредприятий направит 83 миллиона рублей

16:25 08.04.2021
 
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Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЧЕРКЕССК, 8 апр – РИА Новости. На модернизацию предприятий и развитие промышленности Карачаево-Черкесия получит из федерального бюджета более 70 миллионов рублей, на эти же цели республиканский бюджет выделит 13 миллионов рублей, сообщает сайт главы и правительства КЧР.
Федеральные средства пойдут на докапитализацию регионального фонда развития промышленности и оказание прямой государственной поддержки предприятиям, закупающим новое производственное оборудование.
"Сегодня в нашей республике функционируют 680 промышленных предприятий, семь из которых представляют крупный бизнес. Реализуются крупные инвестпроекты по добыче полезных ископаемых, производству стройматериалов, пряжи и текстиля. Уверен, что эти и многие другие меры всесторонней поддержки сферы промышленности на региональном и федеральном уровнях позволит улучить социально-экономическое положение региона", - цитирует главу КЧР его пресс-служба.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаЖКХЭкономика
 
 
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