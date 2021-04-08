https://ria.ru/20210408/mks-1727391009.html

Карту мира с траекториями полетов Гагарина отправят на МКС

Карту мира с траекториями полетов Гагарина отправят на МКС

Очередной экипаж в преддверии Дня космонавтики отвезет на МКС карту с указанием важнейших космических полетов и космодромов мира. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T15:46

2021-04-08T15:46

2021-04-08T15:46

земля

олег новицкий

космос - риа наука

валентина терешкова

наса

юрий гагарин (космонавт)

байконур (город)

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БАЙКОНУР, 8 апр - РИА Новости. Очередной экипаж в преддверии Дня космонавтики отвезет на МКС карту с указанием важнейших космических полетов и космодромов мира.Как рассказали РИА Новости в "Роскартографии", на карту нанесены траектории полетов первых покорителей космоса из разных стран. Помимо того, на изображенной на карте траектории витка, который совершил вокруг Земли Юрий Гагарин, отображены его сообщения, которые он передавал с орбиты. Таким образом, можно проследить, что говорил первый космонавт планеты, когда пролетал над определенной точкой.На карте отмечен полет Валентины Терешковой, ставшей первой в мире женщиной-космонавтом, а также траектория полета и место первого в истории выхода в открытый космос Алексея Леонова. Среди иностранцев – траектории полета астронавта НАСА Джона Гленна и тайконавта КНР Яна Ливея.В связи с ограниченностью пространства на борту МКС подарочная карта сделана в формате А3 и заламинирована.Госкомиссия в четверг утвердила экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-18": россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американца Марка Ванде Хая. Для Новицкого это будет третий полет, для Ванде Хая - второй, а для Дуброва - первый в карьере. Корабль "Союз МС-18" стартует с 31-й площадки Байконура в пятницу, 9 апреля.

https://ria.ru/20210406/gagarin-1604381277.html

https://ria.ru/20210408/dush-1727375278.html

земля

байконур (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, олег новицкий, космос - риа наука, валентина терешкова, наса, юрий гагарин (космонавт), байконур (город)