Карту мира с траекториями полетов Гагарина отправят на МКС
© Фото : пресс-служба РоскартографииКарта мира с траекториями полетов Гагарина и других пионеров космоса
БАЙКОНУР, 8 апр - РИА Новости. Очередной экипаж в преддверии Дня космонавтики отвезет на МКС карту с указанием важнейших космических полетов и космодромов мира.
"Это карта, которую создали "Роскосмос", "Роскартография", Музей космонавтики. И на этой карте нанесены и отмечены все важнейшие полеты в космос, а также все космодромы мира", - рассказал летящий на МКС российский космонавт Олег Новицкий на предстартовой пресс-конференции на космодроме Байконур.
Как рассказали РИА Новости в "Роскартографии", на карту нанесены траектории полетов первых покорителей космоса из разных стран. Помимо того, на изображенной на карте траектории витка, который совершил вокруг Земли Юрий Гагарин, отображены его сообщения, которые он передавал с орбиты. Таким образом, можно проследить, что говорил первый космонавт планеты, когда пролетал над определенной точкой.
На карте отмечен полет Валентины Терешковой, ставшей первой в мире женщиной-космонавтом, а также траектория полета и место первого в истории выхода в открытый космос Алексея Леонова. Среди иностранцев – траектории полета астронавта НАСА Джона Гленна и тайконавта КНР Яна Ливея.
В связи с ограниченностью пространства на борту МКС подарочная карта сделана в формате А3 и заламинирована.
Госкомиссия в четверг утвердила экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-18": россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американца Марка Ванде Хая. Для Новицкого это будет третий полет, для Ванде Хая - второй, а для Дуброва - первый в карьере. Корабль "Союз МС-18" стартует с 31-й площадки Байконура в пятницу, 9 апреля.
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