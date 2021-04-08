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В Бишкеке проходит митинг против похищения невест
В Бишкеке проходит митинг против похищения невест
Митинг против похищений невест и насильственного принуждения женщин к браку проходит в столице Киргизии, передает в четверг корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T10:34
2021-04-08T10:34
улукбек марипов
бишкек
африка
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 8 апр - РИА Новости. Митинг против похищений невест и насильственного принуждения женщин к браку проходит в столице Киргизии, передает в четверг корреспондент РИА Новости.Около здания МВД республики собрались более сотни человек. В руках они держат плакаты с надписями "Преступление должно быть наказано", "Скольким из нас нужно умереть, чтобы нас перестали похищать" и "Ала-Качуу (похищение невесты - ред.) - это не традиция". Скандируют: "Позор!".Часть митингующих требуют отставки министра внутренних дел Улана Ниязбекова, а также привлечения к ответственности сотрудников правоохранительных органов за бездействие.Поводом для митинга стало резонансное убийство 27-летней Айзады Канатбековой. Женщину похитили неизвестные 5 апреля. Родственники предположили, что это мог сделать ее знакомый с целью принуждения к браку. Организованный милицией поиск по горячим следам не принес результатов. Седьмого апреля в поле вблизи Бишкека пастух обнаружил автомобиль подозреваемого. Внутри были тела похитителя и жертвы со следами насильственной смерти. Как сообщили в МВД, по предварительной версии следствия, после словесной перепалки мужчина задушил Канатбекову, после чего покончил жизнь самоубийством.В среду преступление прокомментировал премьер республики Улукбек Марипов. Он потребовал "неотвратимого уголовного наказания" для похитителей. Также он подчеркнул, что общество должно выработать "тотальное чувство нетерпимости к подобным случаям".Похищения девушек с целью принуждения к браку в прошлом были распространены на Кавказе, в ряде стран Азии и Африки. В настоящее время в большинстве случаев это является данью традиции и проходит по ранее достигнутой взаимной договоренности. Однако бывают и эпизоды, когда согласия потенциальной невесты никто не спрашивает. Ежегодно в Киргизии фиксируется около тысячи случаев такого рода похищений, из них до суда доходит менее 20%.
https://ria.ru/20210321/turtsiya-1602231081.html
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улукбек марипов, бишкек, африка, киргизия, в мире

В Бишкеке проходит митинг против похищения невест

10:34 08.04.2021
 
© Sputnik / Зульфия ТургуноваМитинг против насильственного принуждения женщин к браку проходит в Бишкеке
Митинг против насильственного принуждения женщин к браку проходит в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Sputnik / Зульфия Тургунова
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БИШКЕК, 8 апр - РИА Новости. Митинг против похищений невест и насильственного принуждения женщин к браку проходит в столице Киргизии, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
Около здания МВД республики собрались более сотни человек. В руках они держат плакаты с надписями "Преступление должно быть наказано", "Скольким из нас нужно умереть, чтобы нас перестали похищать" и "Ала-Качуу (похищение невесты - ред.) - это не традиция". Скандируют: "Позор!".
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Часть митингующих требуют отставки министра внутренних дел Улана Ниязбекова, а также привлечения к ответственности сотрудников правоохранительных органов за бездействие.
Поводом для митинга стало резонансное убийство 27-летней Айзады Канатбековой. Женщину похитили неизвестные 5 апреля. Родственники предположили, что это мог сделать ее знакомый с целью принуждения к браку. Организованный милицией поиск по горячим следам не принес результатов. Седьмого апреля в поле вблизи Бишкека пастух обнаружил автомобиль подозреваемого. Внутри были тела похитителя и жертвы со следами насильственной смерти. Как сообщили в МВД, по предварительной версии следствия, после словесной перепалки мужчина задушил Канатбекову, после чего покончил жизнь самоубийством.
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В среду преступление прокомментировал премьер республики Улукбек Марипов. Он потребовал "неотвратимого уголовного наказания" для похитителей. Также он подчеркнул, что общество должно выработать "тотальное чувство нетерпимости к подобным случаям".
Похищения девушек с целью принуждения к браку в прошлом были распространены на Кавказе, в ряде стран Азии и Африки. В настоящее время в большинстве случаев это является данью традиции и проходит по ранее достигнутой взаимной договоренности. Однако бывают и эпизоды, когда согласия потенциальной невесты никто не спрашивает. Ежегодно в Киргизии фиксируется около тысячи случаев такого рода похищений, из них до суда доходит менее 20%.
 
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