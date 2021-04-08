В Бишкеке проходит митинг против похищения невест
© Sputnik / Зульфия ТургуноваМитинг против насильственного принуждения женщин к браку проходит в Бишкеке
© Sputnik / Зульфия Тургунова
БИШКЕК, 8 апр - РИА Новости. Митинг против похищений невест и насильственного принуждения женщин к браку проходит в столице Киргизии, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
Около здания МВД республики собрались более сотни человек. В руках они держат плакаты с надписями "Преступление должно быть наказано", "Скольким из нас нужно умереть, чтобы нас перестали похищать" и "Ала-Качуу (похищение невесты - ред.) - это не традиция". Скандируют: "Позор!".
Часть митингующих требуют отставки министра внутренних дел Улана Ниязбекова, а также привлечения к ответственности сотрудников правоохранительных органов за бездействие.
Поводом для митинга стало резонансное убийство 27-летней Айзады Канатбековой. Женщину похитили неизвестные 5 апреля. Родственники предположили, что это мог сделать ее знакомый с целью принуждения к браку. Организованный милицией поиск по горячим следам не принес результатов. Седьмого апреля в поле вблизи Бишкека пастух обнаружил автомобиль подозреваемого. Внутри были тела похитителя и жертвы со следами насильственной смерти. Как сообщили в МВД, по предварительной версии следствия, после словесной перепалки мужчина задушил Канатбекову, после чего покончил жизнь самоубийством.
В среду преступление прокомментировал премьер республики Улукбек Марипов. Он потребовал "неотвратимого уголовного наказания" для похитителей. Также он подчеркнул, что общество должно выработать "тотальное чувство нетерпимости к подобным случаям".
Похищения девушек с целью принуждения к браку в прошлом были распространены на Кавказе, в ряде стран Азии и Африки. В настоящее время в большинстве случаев это является данью традиции и проходит по ранее достигнутой взаимной договоренности. Однако бывают и эпизоды, когда согласия потенциальной невесты никто не спрашивает. Ежегодно в Киргизии фиксируется около тысячи случаев такого рода похищений, из них до суда доходит менее 20%.