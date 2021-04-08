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Одного из богатейших жителей Британии убили в загородном особняке
Одного из богатейших жителей Британии убили в загородном особняке
Отельера сэра Ричарда Лексингтона Саттона убили в его собственном доме, сообщил телеканал Sky News. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T20:53
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Отельера сэра Ричарда Лексингтона Саттона убили в его собственном доме, сообщил телеканал Sky News. Отмечается, что тело Саттона нашли с ножевыми ранениями. Его супруга Энн Шрайбер также получила ножевые ранения во время нападения на особняк. Женщину доставили в больницу, ее состояние оценивается как критическое. Пресс-секретарь компании Саттона Sir Richard Sutton Limited (SRSL) подтвердил эту информацию. Накануне арестовали подозреваемого в убийстве. По словам представителя полиции Дорсета, будет проведено подробное расследование для установления деталей произошедшего. Как пишет Daily Mail, Саттон был потомственным аристократом. Он владел двумя отелями в Лондоне: пятизвездочным Sheraton Grand и люксовым Athenaeum. Также его семье принадлежало большое количество недвижимости и ферм по всей стране. По подсчетам журналистов, империя Саттонов оценивается в 301 миллион фунтов.
https://ria.ru/20210308/dassault-1600313867.html
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дорсет, лондон, в мире

Одного из богатейших жителей Британии убили в загородном особняке

20:53 08.04.2021 (обновлено: 22:10 08.04.2021)
 
© AFP 2021 / Daniel Leal-OlivasБританские полицейские
Британские полицейские - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© AFP 2021 / Daniel Leal-Olivas
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Отельера сэра Ричарда Лексингтона Саттона убили в его собственном доме, сообщил телеканал Sky News.
Отмечается, что тело Саттона нашли с ножевыми ранениями. Его супруга Энн Шрайбер также получила ножевые ранения во время нападения на особняк. Женщину доставили в больницу, ее состояние оценивается как критическое.
Французский миллиардер Оливье Дассо - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
8 марта, 00:16
При крушении вертолета в Нормандии погиб французский миллиардер Дассо
Пресс-секретарь компании Саттона Sir Richard Sutton Limited (SRSL) подтвердил эту информацию.
Накануне арестовали подозреваемого в убийстве. По словам представителя полиции Дорсета, будет проведено подробное расследование для установления деталей произошедшего.
Как пишет Daily Mail, Саттон был потомственным аристократом. Он владел двумя отелями в Лондоне: пятизвездочным Sheraton Grand и люксовым Athenaeum. Также его семье принадлежало большое количество недвижимости и ферм по всей стране. По подсчетам журналистов, империя Саттонов оценивается в 301 миллион фунтов.
 
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