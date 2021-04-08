https://ria.ru/20210408/millioner-1727442405.html

Одного из богатейших жителей Британии убили в загородном особняке

Одного из богатейших жителей Британии убили в загородном особняке

Отельера сэра Ричарда Лексингтона Саттона убили в его собственном доме, сообщил телеканал Sky News. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T20:53

2021-04-08T20:53

2021-04-08T22:10

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Отельера сэра Ричарда Лексингтона Саттона убили в его собственном доме, сообщил телеканал Sky News. Отмечается, что тело Саттона нашли с ножевыми ранениями. Его супруга Энн Шрайбер также получила ножевые ранения во время нападения на особняк. Женщину доставили в больницу, ее состояние оценивается как критическое. Пресс-секретарь компании Саттона Sir Richard Sutton Limited (SRSL) подтвердил эту информацию. Накануне арестовали подозреваемого в убийстве. По словам представителя полиции Дорсета, будет проведено подробное расследование для установления деталей произошедшего. Как пишет Daily Mail, Саттон был потомственным аристократом. Он владел двумя отелями в Лондоне: пятизвездочным Sheraton Grand и люксовым Athenaeum. Также его семье принадлежало большое количество недвижимости и ферм по всей стране. По подсчетам журналистов, империя Саттонов оценивается в 301 миллион фунтов.

https://ria.ru/20210308/dassault-1600313867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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