https://ria.ru/20210408/memorial-1727379856.html

В Одессе осквернили мемориал погибшим в Доме профсоюзов

В Одессе осквернили мемориал погибшим в Доме профсоюзов

Неизвестные повредили мемориал погибшим в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе, были сорваны венки и фотографии, сообщает в четверг местное интернет-издание РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:50

2021-04-08T14:50

2021-04-08T14:50

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КИЕВ, 8 апр – РИА Новости. Неизвестные повредили мемориал погибшим в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе, были сорваны венки и фотографии, сообщает в четверг местное интернет-издание "Таймер".Ранее представители партии "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко провели митинг в Одессе против установки мемориальной доски погибшим в мае 2014 года."Импровизированный мемориал погибшим в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года осквернили на площади Куликово поле в Одессе. Со стендов были сорваны фото погибших и венки", - говорится в сообщении. Издание, ссылаясь на очевидцев, также сообщает, что на месте уже прибыла полиция.После смены власти на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

https://ria.ru/20200502/1570882808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

столкновения в одессе, одесса, украина, в мире