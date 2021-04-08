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Школьник, спасший тонущего друга в Подмосковье, получит медаль МЧС

Школьник, спасший тонущего друга в Подмосковье, получит медаль МЧС

Старшеклассник, который едва не утонул, спасая своего тонущего друга в Подмосковье, получит ведомственную награду МЧС "За спасение погибающих на водах",... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:21

2021-04-08T14:21

2021-04-08T14:21

хорошие новости

россия

андрей мерзликин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Старшеклассник, который едва не утонул, спасая своего тонущего друга в Подмосковье, получит ведомственную награду МЧС "За спасение погибающих на водах", сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка.Награждение состоится 12 апреля в школе №1329 в Москве. На нем будут присутствовать советник главы МЧС России Андрей Мерзликин и первый заместитель начальника главного управления МЧС по Московской области Вадим Андямов.Сообщается, что в июне 2019 года Нурислам Вафин вместе со своим другом Саидом катались на досках для плавания по озеру вблизи деревни Хоросино Чеховского городского округа Московской области."В какой-то момент девятилетний Саид, не удержавшись на доске, упал в воду, растерялся и начал тонуть. Нурислам, не раздумывая, прыгнул за ним. Он занимался плаванием и поэтому хорошо держался на воде... Первое, что сделал Нурислам, громко сказал Саиду, чтобы тот крепко схватил его за шею обеими руками. Увидев происходящее, ребятам на помощь бросился сотрудник охраны", - сообщили в подмосковном главке МЧС.Нурислама сотрудник охраны достал позже, на тот момент подросток уже не подавал признаков жизни. Ему сразу начали проводить сердечно-легочную реанимацию. Она длилась 30 минут, после чего появилось дыхание. Сейчас Нурислам проходит восстановительное лечение, чтобы вернуться к полноценной жизни.

https://ria.ru/20210408/kot-1727322876.html

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россия, андрей мерзликин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье)