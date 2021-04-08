https://ria.ru/20210408/markirovka-1727422903.html
Первый канал наказали за материал СМИ-иноагента без маркировки
Первый канал наказали за материал СМИ-иноагента без маркировки
Протоколы за нарушение лицензионных требований по распространению материалов СМИ-иноагентов без маркировки составлены в отношении АО "Первый канал", сообщили... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T18:21
2021-04-08T18:21
2021-04-08T22:07
россия
первый канал (телеканал)
технологии
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Протоколы за нарушение лицензионных требований по распространению материалов СМИ-иноагентов без маркировки составлены в отношении АО "Первый канал", сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора."В отношении АО "Первый канал" и его должностного лица составлены протоколы по части 3 статьи 14.1 КоАП России за нарушение лицензионных требований в сфере телерадиовещания, установленных пунктом 4 части 9 статьи 31 Закона России "О средствах массовой информации", — рассказали в пресс-службе ведомства.Согласно указанному пункту, как отметили в Роскомнадзоре, распространение лицензиатом материалов иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, без соответствующего указания не допускается."Основанием для составления протоколов стала демонстрация 11 марта 2021 года в эфире телеканала Первый канал в программе "Время покажет" сюжета иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, без предусмотренной законодательством России маркировки", — уточнили в ведомстве.РИА Новости пока не располагает комментарием Первого канала.
https://ria.ru/20210202/inoagenty-1595739134.html
https://ria.ru/20210407/shtraf-1727227026.html
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россия, первый канал (телеканал), технологии, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)