https://ria.ru/20210408/markirovka-1727422903.html

Первый канал наказали за материал СМИ-иноагента без маркировки

Первый канал наказали за материал СМИ-иноагента без маркировки

Протоколы за нарушение лицензионных требований по распространению материалов СМИ-иноагентов без маркировки составлены в отношении АО "Первый канал", сообщили... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T18:21

2021-04-08T18:21

2021-04-08T22:07

россия

первый канал (телеканал)

технологии

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Протоколы за нарушение лицензионных требований по распространению материалов СМИ-иноагентов без маркировки составлены в отношении АО "Первый канал", сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора."В отношении АО "Первый канал" и его должностного лица составлены протоколы по части 3 статьи 14.1 КоАП России за нарушение лицензионных требований в сфере телерадиовещания, установленных пунктом 4 части 9 статьи 31 Закона России "О средствах массовой информации", — рассказали в пресс-службе ведомства.Согласно указанному пункту, как отметили в Роскомнадзоре, распространение лицензиатом материалов иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, без соответствующего указания не допускается."Основанием для составления протоколов стала демонстрация 11 марта 2021 года в эфире телеканала Первый канал в программе "Время покажет" сюжета иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, без предусмотренной законодательством России маркировки", — уточнили в ведомстве.РИА Новости пока не располагает комментарием Первого канала.

https://ria.ru/20210202/inoagenty-1595739134.html

https://ria.ru/20210407/shtraf-1727227026.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, первый канал (телеканал), технологии, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)