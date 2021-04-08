https://ria.ru/20210408/manyak-1727317671.html
"Скопинскому маньяку" хотят запретить общаться в интернете
"Скопинскому маньяку" хотят запретить общаться в интернете
Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк", хотят запретить не только общаться со СМИ, но и в интернете, а также посещать бары, кафе и рестораны,... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T10:24
2021-04-08T10:24
2021-04-08T16:24
виктор мохов
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
ксения собчак
скопин
саратовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599706272_28:0:990:541_1920x0_80_0_0_ff7b1a79dd125aaeca69ec176d4a71bd.jpg
РЯЗАНЬ, 8 апр — РИА Новости. Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк", хотят запретить не только общаться со СМИ, но и в интернете, а также посещать бары, кафе и рестораны, сообщили РИА Новости в Скопинском районном суде.Речь идет о дополнительных ограничениях, которые местный отдел полиции попросил установить в отношении Мохова. Сейчас ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, дважды в месяц он должен отмечаться в полиции. Вопрос о дополнительных ограничениях суд рассмотрит 15 апреля.Первого апреля суд оштрафовал Мохова на 1,2 тысячи рублей за то, что тот посетил массовое мероприятие — участвовал в съемке видеоролика.В начале марта Мохов освободился из колонии, в которой отсидел почти 17 лет за похищение двух несовершеннолетних девушек. Около четырех лет он держал их в подвале, морил голодом, издевался и насиловал. Одна из пострадавших дважды рожала от него, однако Мохов отбирал детей. Девушек освободили в мае 2004 года.Сразу после освобождения Мохов должен был, как предписано, вернуться в Скопин, но приехал туда только два дня спустя. Полиция составила по этому поводу административный протокол. Кроме того, Следственный комитет начал проверку из-за некоторых реплик преступника в интервью, которое тот дал Ксении Собчак.
https://radiosputnik.ria.ru/20210406/martynova-1604435611.html
россия
скопин
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599706272_208:0:929:541_1920x0_80_0_0_24b3b08816e1895e71e24405d2a15c12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор мохов, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), ксения собчак, скопин, саратовская область, происшествия
РЯЗАНЬ, 8 апр — РИА Новости. Виктору Мохову
, известному как "скопинский маньяк", хотят запретить не только общаться со СМИ, но и в интернете, а также посещать бары, кафе и рестораны, сообщили РИА Новости в Скопинском районном суде.
Речь идет о дополнительных ограничениях, которые местный отдел полиции попросил установить в отношении Мохова. Сейчас ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, дважды в месяц он должен отмечаться в полиции. Вопрос о дополнительных ограничениях суд рассмотрит 15 апреля.
Первого апреля суд оштрафовал Мохова на 1,2 тысячи рублей за то, что тот посетил массовое мероприятие — участвовал в съемке видеоролика.
В начале марта Мохов освободился из колонии, в которой отсидел почти 17 лет за похищение двух несовершеннолетних девушек. Около четырех лет он держал их в подвале, морил голодом, издевался и насиловал. Одна из пострадавших дважды рожала от него, однако Мохов отбирал детей. Девушек освободили в мае 2004 года.
Сразу после освобождения Мохов должен был, как предписано, вернуться в Скопин, но приехал туда только два дня спустя. Полиция составила по этому поводу административный протокол. Кроме того, Следственный комитет начал проверку из-за некоторых реплик преступника в интервью, которое тот дал Ксении Собчак.