https://ria.ru/20210408/manyak-1727317671.html

"Скопинскому маньяку" хотят запретить общаться в интернете

"Скопинскому маньяку" хотят запретить общаться в интернете

Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк", хотят запретить не только общаться со СМИ, но и в интернете, а также посещать бары, кафе и рестораны,... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T10:24

2021-04-08T10:24

2021-04-08T16:24

виктор мохов

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

ксения собчак

скопин

саратовская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 8 апр — РИА Новости. Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк", хотят запретить не только общаться со СМИ, но и в интернете, а также посещать бары, кафе и рестораны, сообщили РИА Новости в Скопинском районном суде.Речь идет о дополнительных ограничениях, которые местный отдел полиции попросил установить в отношении Мохова. Сейчас ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, дважды в месяц он должен отмечаться в полиции. Вопрос о дополнительных ограничениях суд рассмотрит 15 апреля.Первого апреля суд оштрафовал Мохова на 1,2 тысячи рублей за то, что тот посетил массовое мероприятие — участвовал в съемке видеоролика.В начале марта Мохов освободился из колонии, в которой отсидел почти 17 лет за похищение двух несовершеннолетних девушек. Около четырех лет он держал их в подвале, морил голодом, издевался и насиловал. Одна из пострадавших дважды рожала от него, однако Мохов отбирал детей. Девушек освободили в мае 2004 года.Сразу после освобождения Мохов должен был, как предписано, вернуться в Скопин, но приехал туда только два дня спустя. Полиция составила по этому поводу административный протокол. Кроме того, Следственный комитет начал проверку из-за некоторых реплик преступника в интервью, которое тот дал Ксении Собчак.

https://radiosputnik.ria.ru/20210406/martynova-1604435611.html

россия

скопин

саратовская область

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виктор мохов, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), ксения собчак, скопин, саратовская область, происшествия