Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210408/manyak-1727317671.html
"Скопинскому маньяку" хотят запретить общаться в интернете
"Скопинскому маньяку" хотят запретить общаться в интернете
Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк", хотят запретить не только общаться со СМИ, но и в интернете, а также посещать бары, кафе и рестораны,... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T10:24
2021-04-08T16:24
виктор мохов
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
ксения собчак
скопин
саратовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599706272_28:0:990:541_1920x0_80_0_0_ff7b1a79dd125aaeca69ec176d4a71bd.jpg
РЯЗАНЬ, 8 апр — РИА Новости. Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк", хотят запретить не только общаться со СМИ, но и в интернете, а также посещать бары, кафе и рестораны, сообщили РИА Новости в Скопинском районном суде.Речь идет о дополнительных ограничениях, которые местный отдел полиции попросил установить в отношении Мохова. Сейчас ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, дважды в месяц он должен отмечаться в полиции. Вопрос о дополнительных ограничениях суд рассмотрит 15 апреля.Первого апреля суд оштрафовал Мохова на 1,2 тысячи рублей за то, что тот посетил массовое мероприятие — участвовал в съемке видеоролика.В начале марта Мохов освободился из колонии, в которой отсидел почти 17 лет за похищение двух несовершеннолетних девушек. Около четырех лет он держал их в подвале, морил голодом, издевался и насиловал. Одна из пострадавших дважды рожала от него, однако Мохов отбирал детей. Девушек освободили в мае 2004 года.Сразу после освобождения Мохов должен был, как предписано, вернуться в Скопин, но приехал туда только два дня спустя. Полиция составила по этому поводу административный протокол. Кроме того, Следственный комитет начал проверку из-за некоторых реплик преступника в интервью, которое тот дал Ксении Собчак.
https://radiosputnik.ria.ru/20210406/martynova-1604435611.html
россия
скопин
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599706272_208:0:929:541_1920x0_80_0_0_24b3b08816e1895e71e24405d2a15c12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор мохов, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), ксения собчак, скопин, саратовская область, происшествия

"Скопинскому маньяку" хотят запретить общаться в интернете

10:24 08.04.2021 (обновлено: 16:24 08.04.2021)
 
© Криминальная Россия/YouTubeВиктор Мохов. Кадр программы "Криминальная Россия"
Виктор Мохов. Кадр программы Криминальная Россия - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Криминальная Россия/YouTube
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 8 апр — РИА Новости. Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк", хотят запретить не только общаться со СМИ, но и в интернете, а также посещать бары, кафе и рестораны, сообщили РИА Новости в Скопинском районном суде.
Речь идет о дополнительных ограничениях, которые местный отдел полиции попросил установить в отношении Мохова. Сейчас ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, дважды в месяц он должен отмечаться в полиции. Вопрос о дополнительных ограничениях суд рассмотрит 15 апреля.
Первого апреля суд оштрафовал Мохова на 1,2 тысячи рублей за то, что тот посетил массовое мероприятие — участвовал в съемке видеоролика.
В начале марта Мохов освободился из колонии, в которой отсидел почти 17 лет за похищение двух несовершеннолетних девушек. Около четырех лет он держал их в подвале, морил голодом, издевался и насиловал. Одна из пострадавших дважды рожала от него, однако Мохов отбирал детей. Девушек освободили в мае 2004 года.
Сразу после освобождения Мохов должен был, как предписано, вернуться в Скопин, но приехал туда только два дня спустя. Полиция составила по этому поводу административный протокол. Кроме того, Следственный комитет начал проверку из-за некоторых реплик преступника в интервью, которое тот дал Ксении Собчак.
Екатерина Мартынова - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 13:23
Одна из экс-пленниц "скопинского маньяка" получила государственную защиту
 
Виктор МоховРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Ксения СобчакСкопинСаратовская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказала, как есть и не толстеть
03:41Роспотребнадзор дал рекомендации страдающим сезонной аллергией
03:30Врач рассказал, как продлить молодость
03:22Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине
03:16Ростех сообщил об успешных испытаниях демонстратора новых двигателей
03:05"Коммерсант" сообщил о подорожании майонеза и соусов на десять процентов
02:48Глава ДНР назвал нелепым заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО
02:43В МВД рассказали, за что иностранцев чаще всего высылают из России
02:39Во Владивостоке из-за пожара из общежития эвакуировали почти 300 человек
02:34В Приморье ответили на сообщения о приманивании тигра собаками
02:15Эксперт назвал отличительные признаки поддельного лекарства
02:10Эксперт объяснил, для чего нужен режим полета в телефоне
01:47Facebook и Instagram восстановили работу после сбоев
01:29На "лучший в мире" отель в Париже совершили налет, сообщает AFP
01:24При стрельбе в Техасе погиб один человек
01:24В ДНР заявили о флаге Вермахта на посещенных Зеленским позициях ВСУ
01:20Матвиенко призвала проанализировать правовую базу после пандемии COVID-19
01:11Юрист рассказал, как выявляют нелегальную аренду жилья
01:05Матвиенко сравнила потери России от пандемии с другими странами
00:59В работе Instagram и Facebook произошел сбой
Лента новостейМолния