https://ria.ru/20210408/lvov-1727386493.html
Турки высмеяли "хитрый план" представителей НАТО, приехавших во Львов
Турки высмеяли "хитрый план" представителей НАТО, приехавших во Львов
Читатели турецкого новостного портала Haber7 отнеслись с иронией и недоверием к демонстративному вниманию и поддержке, оказанным Украине главой военного... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:28
2021-04-08T15:28
2021-04-08T18:18
руслан хомчак
стюарт пич
нато
львов
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/137550/73/1375507330_0:132:2000:1257_1920x0_80_0_0_9d7aa9b89d2ecd5d0f15bb7b4111aa80.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Читатели турецкого новостного портала Haber7 отнеслись с иронией и недоверием к демонстративному вниманию и поддержке, оказанным Украине главой военного комитета НАТО Стюартом Пичем во время его визита во Львов. Ранее пресс-служба Вооруженных сил Украины сообщила о встрече главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака с Пичем в Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове. Стороны обсудили ситуацию в Донбассе и двустороннее сотрудничество. Также речь шла о состоянии реформирования вооруженных сил и о трансформации системы подготовки в соответствии с подходами НАТО."Город Львов — трусливый и хитрый выбор. Если бы столица Киев или Харьков, то такой шаг мог бы быть реальным показателем поддержки и солидарности. Но о чем это я", — прокомментировал визит интернет-пользователь Абдулла. Многие комментаторы поддержали это мнение, добавив, что рассчитывать Киеву на какую-либо поддержку со стороны альянса смешно. "НАТО, которая считает врагами даже своих союзников и применяет санкции, будет спасать Украину? Не смешите", — написал пользователь ЭРТУГРУЛ.Также читатели выразили общее мнение, что западные страны не будут участвовать в военном конфликте, а в случае реальной опасности "будут бежать куда глаза глядят". Некоторые из них предупредили Украину насчет сотрудничества с Североатлантическим альянсом."От НАТО уже ничего не жди", — подвел итог один из комментаторов. В декабре 2014 года Украина отказалась от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Также Киев получил статус партнера расширенных возможностей альянса. Предполагается, что члены НАТО будут помогать ей в реформах армии, безопасности, усилении гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией. Как отметил замглавы российского МИД Александр Грушко, этот шаг свидетельствует о том, что альянс так и не приспособился к новым условиям безопасности и чувствует себя "комфортно", только когда у него есть большой противник. В Госдуме также подчеркивали, что новый статус Украины не имеет ничего общего с полноправным членством в НАТО и не связан напрямую с размещением там вооруженных контингентов. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на вступление в альянс в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20210408/kravchuk-1727294530.html
https://ria.ru/20210408/poterya-1727296756.html
https://ria.ru/20210407/nato-1727272982.html
львов
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/137550/73/1375507330_75:0:1926:1388_1920x0_80_0_0_377d9828c37aaff9a672012936218f12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
руслан хомчак, стюарт пич, нато, львов, украина
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости.
Читатели турецкого новостного портала Haber7
отнеслись с иронией и недоверием к демонстративному вниманию и поддержке, оказанным Украине
главой военного комитета НАТО Стюартом Пичем
во время его визита во Львов
.
Ранее пресс-служба Вооруженных сил Украины сообщила о встрече главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака
с Пичем в Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове. Стороны обсудили ситуацию в Донбассе
и двустороннее сотрудничество. Также речь шла о состоянии реформирования вооруженных сил и о трансформации системы подготовки в соответствии с подходами НАТО.
"Город Львов — трусливый и хитрый выбор. Если бы столица Киев или Харьков, то такой шаг мог бы быть реальным показателем поддержки и солидарности. Но о чем это я", — прокомментировал визит интернет-пользователь Абдулла.
Многие комментаторы поддержали это мнение, добавив, что рассчитывать Киеву на какую-либо поддержку со стороны альянса смешно.
"НАТО, которая считает врагами даже своих союзников и применяет санкции, будет спасать Украину? Не смешите", — написал пользователь ЭРТУГРУЛ.
Также читатели выразили общее мнение, что западные страны не будут участвовать в военном конфликте, а в случае реальной опасности "будут бежать куда глаза глядят".
Некоторые из них предупредили Украину насчет сотрудничества с Североатлантическим альянсом.
"Украина, осторожно. От Америки, на которую вы так надеетесь, ничего хорошего не будет", — заявил пользователь Тугра.
"От НАТО уже ничего не жди", — подвел итог один из комментаторов.
В декабре 2014 года Украина отказалась от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Также Киев получил статус партнера расширенных возможностей альянса. Предполагается, что члены НАТО будут помогать ей в реформах армии, безопасности, усилении гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией. Как отметил замглавы российского МИД Александр Грушко
, этот шаг свидетельствует о том, что альянс так и не приспособился к новым условиям безопасности и чувствует себя "комфортно", только когда у него есть большой противник. В Госдуме
также подчеркивали, что новый статус Украины не имеет ничего общего с полноправным членством в НАТО и не связан напрямую с размещением там вооруженных контингентов.
Эксперты полагают, что Киев
не сможет претендовать на вступление в альянс в ближайшие 20 лет.