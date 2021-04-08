https://ria.ru/20210408/lvov-1727386493.html

Турки высмеяли "хитрый план" представителей НАТО, приехавших во Львов

Турки высмеяли "хитрый план" представителей НАТО, приехавших во Львов

Читатели турецкого новостного портала Haber7 отнеслись с иронией и недоверием к демонстративному вниманию и поддержке, оказанным Украине главой военного... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T15:28

2021-04-08T15:28

2021-04-08T18:18

руслан хомчак

стюарт пич

нато

львов

украина

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Читатели турецкого новостного портала Haber7 отнеслись с иронией и недоверием к демонстративному вниманию и поддержке, оказанным Украине главой военного комитета НАТО Стюартом Пичем во время его визита во Львов. Ранее пресс-служба Вооруженных сил Украины сообщила о встрече главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака с Пичем в Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове. Стороны обсудили ситуацию в Донбассе и двустороннее сотрудничество. Также речь шла о состоянии реформирования вооруженных сил и о трансформации системы подготовки в соответствии с подходами НАТО."Город Львов — трусливый и хитрый выбор. Если бы столица Киев или Харьков, то такой шаг мог бы быть реальным показателем поддержки и солидарности. Но о чем это я", — прокомментировал визит интернет-пользователь Абдулла. Многие комментаторы поддержали это мнение, добавив, что рассчитывать Киеву на какую-либо поддержку со стороны альянса смешно. "НАТО, которая считает врагами даже своих союзников и применяет санкции, будет спасать Украину? Не смешите", — написал пользователь ЭРТУГРУЛ.Также читатели выразили общее мнение, что западные страны не будут участвовать в военном конфликте, а в случае реальной опасности "будут бежать куда глаза глядят". Некоторые из них предупредили Украину насчет сотрудничества с Североатлантическим альянсом."От НАТО уже ничего не жди", — подвел итог один из комментаторов. В декабре 2014 года Украина отказалась от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Также Киев получил статус партнера расширенных возможностей альянса. Предполагается, что члены НАТО будут помогать ей в реформах армии, безопасности, усилении гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией. Как отметил замглавы российского МИД Александр Грушко, этот шаг свидетельствует о том, что альянс так и не приспособился к новым условиям безопасности и чувствует себя "комфортно", только когда у него есть большой противник. В Госдуме также подчеркивали, что новый статус Украины не имеет ничего общего с полноправным членством в НАТО и не связан напрямую с размещением там вооруженных контингентов. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на вступление в альянс в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210408/kravchuk-1727294530.html

https://ria.ru/20210408/poterya-1727296756.html

https://ria.ru/20210407/nato-1727272982.html

львов

украина

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руслан хомчак, стюарт пич, нато, львов, украина