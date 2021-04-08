https://ria.ru/20210408/lokdaun-1727417258.html

Кличко допустил продление локдауна в Киеве

Кличко допустил продление локдауна в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает продления действующего в столице жесткого карантина до 10 мая в случае негативной динамики с заболеваемостью COVID-19. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T17:53

2021-04-08T17:53

2021-04-08T17:53

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

виталий кличко

владимир зеленский

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587737962_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_b0bd2bf4db4cbbabc3a5c820ef615cc9.jpg

КИЕВ, 8 апр - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко не исключает продления действующего в столице жесткого карантина до 10 мая в случае негативной динамики с заболеваемостью COVID-19.В Киеве с 5 апреля усилили карантин из-за коронавируса: запрещена работа школ и детских садов, пассажиров в общественный транспорт пускают только по спецпропускам. В первый день усиленного карантина цены на такси в Киеве выросли в три-четыре раза, утром город сковали пробки. Украинские СМИ сообщали, что в транспорт не пускали даже врачей, если у них не было спецпропуска. Офис президента Владимира Зеленского заявил, что власти Киева не справились с задачей по обеспечению киевлян спецпропусками, и призвал оперативно решить ситуацию с их дефицитом."Действительно, мы можем продлить эти карантинные ограничения, продлить карантин, но будем исходить исключительно из цифр заболеваемости, и если у нас будет продолжаться волна заболеваний. Я не исключаю, что это может случиться", - заявил Кличко в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос, намерены ли киевские власти продлевать карантинные ограничения до 10 мая.При этом мэр отметил, что динамика заболеваемости COVID-19 в столице станет понятна на следующей неделе.Кличко также сообщил, что столичные власти решили задействовать туберкулезные диспансеры в качестве инфекционных отделений для больных коронавирусом. Также, по его словам, рассматривается возможность размещения больных коронавирусом в роддомах, если там есть свободные места, или же если эти роддома не используются.На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "красную зону" на данный момент входят Киев, Закарпатская, Житомирская, Одесская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.С 9 апреля в "красную" зону карантина из-за COVID-19 войдут Запорожская и Хмельницкая области.

https://ria.ru/20210406/vaktsinatsiya-1604417012.html

https://ria.ru/20210405/kiev-1604341899.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, виталий кличко, владимир зеленский, киев, украина, в мире