Кличко допустил продление локдауна в Киеве
КИЕВ, 8 апр - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко не исключает продления действующего в столице жесткого карантина до 10 мая в случае негативной динамики с заболеваемостью COVID-19.
В Киеве с 5 апреля усилили карантин из-за коронавируса: запрещена работа школ и детских садов, пассажиров в общественный транспорт пускают только по спецпропускам. В первый день усиленного карантина цены на такси в Киеве выросли в три-четыре раза, утром город сковали пробки. Украинские СМИ сообщали, что в транспорт не пускали даже врачей, если у них не было спецпропуска. Офис президента Владимира Зеленского заявил, что власти Киева не справились с задачей по обеспечению киевлян спецпропусками, и призвал оперативно решить ситуацию с их дефицитом.
"Действительно, мы можем продлить эти карантинные ограничения, продлить карантин, но будем исходить исключительно из цифр заболеваемости, и если у нас будет продолжаться волна заболеваний. Я не исключаю, что это может случиться", - заявил Кличко в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос, намерены ли киевские власти продлевать карантинные ограничения до 10 мая.
При этом мэр отметил, что динамика заболеваемости COVID-19 в столице станет понятна на следующей неделе.
Кличко также сообщил, что столичные власти решили задействовать туберкулезные диспансеры в качестве инфекционных отделений для больных коронавирусом. Также, по его словам, рассматривается возможность размещения больных коронавирусом в роддомах, если там есть свободные места, или же если эти роддома не используются.
На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "красную зону" на данный момент входят Киев, Закарпатская, Житомирская, Одесская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
С 9 апреля в "красную" зону карантина из-за COVID-19 войдут Запорожская и Хмельницкая области.