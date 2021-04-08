Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210408/lokdaun-1727417258.html
Кличко допустил продление локдауна в Киеве
Кличко допустил продление локдауна в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко не исключает продления действующего в столице жесткого карантина до 10 мая в случае негативной динамики с заболеваемостью COVID-19. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T17:53
2021-04-08T17:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
виталий кличко
владимир зеленский
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587737962_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_b0bd2bf4db4cbbabc3a5c820ef615cc9.jpg
КИЕВ, 8 апр - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко не исключает продления действующего в столице жесткого карантина до 10 мая в случае негативной динамики с заболеваемостью COVID-19.В Киеве с 5 апреля усилили карантин из-за коронавируса: запрещена работа школ и детских садов, пассажиров в общественный транспорт пускают только по спецпропускам. В первый день усиленного карантина цены на такси в Киеве выросли в три-четыре раза, утром город сковали пробки. Украинские СМИ сообщали, что в транспорт не пускали даже врачей, если у них не было спецпропуска. Офис президента Владимира Зеленского заявил, что власти Киева не справились с задачей по обеспечению киевлян спецпропусками, и призвал оперативно решить ситуацию с их дефицитом."Действительно, мы можем продлить эти карантинные ограничения, продлить карантин, но будем исходить исключительно из цифр заболеваемости, и если у нас будет продолжаться волна заболеваний. Я не исключаю, что это может случиться", - заявил Кличко в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос, намерены ли киевские власти продлевать карантинные ограничения до 10 мая.При этом мэр отметил, что динамика заболеваемости COVID-19 в столице станет понятна на следующей неделе.Кличко также сообщил, что столичные власти решили задействовать туберкулезные диспансеры в качестве инфекционных отделений для больных коронавирусом. Также, по его словам, рассматривается возможность размещения больных коронавирусом в роддомах, если там есть свободные места, или же если эти роддома не используются.На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "красную зону" на данный момент входят Киев, Закарпатская, Житомирская, Одесская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.С 9 апреля в "красную" зону карантина из-за COVID-19 войдут Запорожская и Хмельницкая области.
https://ria.ru/20210406/vaktsinatsiya-1604417012.html
https://ria.ru/20210405/kiev-1604341899.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587737962_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_29d56d66a6047ba30002ab3464fe1165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, виталий кличко, владимир зеленский, киев, украина, в мире

Кличко допустил продление локдауна в Киеве

17:53 08.04.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 апр - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко не исключает продления действующего в столице жесткого карантина до 10 мая в случае негативной динамики с заболеваемостью COVID-19.
В Киеве с 5 апреля усилили карантин из-за коронавируса: запрещена работа школ и детских садов, пассажиров в общественный транспорт пускают только по спецпропускам. В первый день усиленного карантина цены на такси в Киеве выросли в три-четыре раза, утром город сковали пробки. Украинские СМИ сообщали, что в транспорт не пускали даже врачей, если у них не было спецпропуска. Офис президента Владимира Зеленского заявил, что власти Киева не справились с задачей по обеспечению киевлян спецпропусками, и призвал оперативно решить ситуацию с их дефицитом.
Митингующие пришли с пугалами к офису Зеленского - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 12:06Распространение коронавируса
В Киеве противники вакцинации от COVID-19 вышли на митинг
"Действительно, мы можем продлить эти карантинные ограничения, продлить карантин, но будем исходить исключительно из цифр заболеваемости, и если у нас будет продолжаться волна заболеваний. Я не исключаю, что это может случиться", - заявил Кличко в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос, намерены ли киевские власти продлевать карантинные ограничения до 10 мая.
При этом мэр отметил, что динамика заболеваемости COVID-19 в столице станет понятна на следующей неделе.
Кличко также сообщил, что столичные власти решили задействовать туберкулезные диспансеры в качестве инфекционных отделений для больных коронавирусом. Также, по его словам, рассматривается возможность размещения больных коронавирусом в роддомах, если там есть свободные места, или же если эти роддома не используются.
Сотрудники полиции проверяют наличие у пассажиров спецпропусков для проезда на общественном транспорте на одной из остановок в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 18:16Распространение коронавируса
Офис Зеленского раскритиковал меры киевских властей против коронавируса
На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "красную зону" на данный момент входят Киев, Закарпатская, Житомирская, Одесская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
С 9 апреля в "красную" зону карантина из-за COVID-19 войдут Запорожская и Хмельницкая области.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВиталий КличкоВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказала, как есть и не толстеть
03:41Роспотребнадзор дал рекомендации страдающим сезонной аллергией
03:30Врач рассказал, как продлить молодость
03:22Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине
03:16Ростех сообщил об успешных испытаниях демонстратора новых двигателей
03:05"Коммерсант" сообщил о подорожании майонеза и соусов на десять процентов
02:48Глава ДНР назвал нелепым заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО
02:43В МВД рассказали, за что иностранцев чаще всего высылают из России
02:39Во Владивостоке из-за пожара из общежития эвакуировали почти 300 человек
02:34В Приморье ответили на сообщения о приманивании тигра собаками
02:15Эксперт назвал отличительные признаки поддельного лекарства
02:10Эксперт объяснил, для чего нужен режим полета в телефоне
01:47Facebook и Instagram восстановили работу после сбоев
01:29На "лучший в мире" отель в Париже совершили налет, сообщает AFP
01:24При стрельбе в Техасе погиб один человек
01:24В ДНР заявили о флаге Вермахта на посещенных Зеленским позициях ВСУ
01:20Матвиенко призвала проанализировать правовую базу после пандемии COVID-19
01:11Юрист рассказал, как выявляют нелегальную аренду жилья
01:05Матвиенко сравнила потери России от пандемии с другими странами
00:59В работе Instagram и Facebook произошел сбой
Лента новостейМолния