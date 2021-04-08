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В Литве восемь человек умерли после прививки от COVID-19
В Литве восемь человек умерли после прививки от COVID-19
Восемь случаев смерти зарегистрировано в Литве после вакцинации от коронавируса, они связаны с возрастом пациентов и их хроническими заболеваниями, сообщила в... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T17:36
2021-04-08T17:36
2021-04-08T17:36
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
вакцина moderna
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
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ВИЛЬНЮС, 8 апр - РИА Новости. Восемь случаев смерти зарегистрировано в Литве после вакцинации от коронавируса, они связаны с возрастом пациентов и их хроническими заболеваниями, сообщила в четверг на пресс-конференции сотрудник госагентства по контролю за лекарственными средствами Ругиле Пильвинене.Для прививок в Литве используются три вакцины от COVID-19, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам - Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca."Это были сообщения о смерти пожилых людей. Самому младшему пациенту 69 лет, самому старшему - 91 год. Пять женщин, три мужчины. По нашей оценке, все зарегистрированные смертельные случаи были связаны с возрастом этих пациентов и хроническими заболеваниями", - сказала Пильвинене.По словам специалиста, среди побочных реакций на прививки было несколько случаев обморока, которые были связаны с лихорадкой и общим недомоганием."Мы заметили некоторые неожиданные реакции… Это онемение лица, языка, конечностей или даже всего тела, были случаи повышения артериального давления и частого сердцебиения", - уточнила Пильвинене и упомянула об одном случае паралича лицевого нерва при приеме Vaxzevria (новое название вакцины AstraZeneca) и зафиксированной ранее такой же реакции на вакцину Moderna.По данным госагентства по контролю за лекарственными средствами, в течение трех месяцев после начала вакцинации против COVID-19 (с 27 декабря по 31 марта) было зарегистрировано 1742 предполагаемые побочные реакции на вакцину, что составляет 0,34% от общего числа прививок (на 31 марта использовано 494 738 доз вакцин)."Четыреста девяносто восемь случаев классифицируются как легкие и средние, 43 - как тяжелые. У женщин жалоб на побочные реакции больше, чем у мужчин, 428 и 111 соответственно, возрастной диапазон лиц от 19-92 года", - подчеркнула Пильвенене.
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вакцина astrazeneca, вакцина moderna, вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , литва, в мире
ВИЛЬНЮС, 8 апр - РИА Новости.
Восемь случаев смерти зарегистрировано в Литве
после вакцинации от коронавируса
, они связаны с возрастом пациентов и их хроническими заболеваниями, сообщила в четверг на пресс-конференции сотрудник госагентства по контролю за лекарственными средствами Ругиле Пильвинене.
Для прививок в Литве используются три вакцины от COVID-19, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам - Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca
.
"Это были сообщения о смерти пожилых людей. Самому младшему пациенту 69 лет, самому старшему - 91 год. Пять женщин, три мужчины. По нашей оценке, все зарегистрированные смертельные случаи были связаны с возрастом этих пациентов и хроническими заболеваниями", - сказала Пильвинене.
По словам специалиста, среди побочных реакций на прививки было несколько случаев обморока, которые были связаны с лихорадкой и общим недомоганием.
"Мы заметили некоторые неожиданные реакции… Это онемение лица, языка, конечностей или даже всего тела, были случаи повышения артериального давления и частого сердцебиения", - уточнила Пильвинене и упомянула об одном случае паралича лицевого нерва при приеме Vaxzevria (новое название вакцины AstraZeneca) и зафиксированной ранее такой же реакции на вакцину Moderna.
По данным госагентства по контролю за лекарственными средствами, в течение трех месяцев после начала вакцинации против COVID-19 (с 27 декабря по 31 марта) было зарегистрировано 1742 предполагаемые побочные реакции на вакцину, что составляет 0,34% от общего числа прививок (на 31 марта использовано 494 738 доз вакцин).
"Четыреста девяносто восемь случаев классифицируются как легкие и средние, 43 - как тяжелые. У женщин жалоб на побочные реакции больше, чем у мужчин, 428 и 111 соответственно, возрастной диапазон лиц от 19-92 года", - подчеркнула Пильвенене.