https://ria.ru/20210408/litva-1727414299.html

В Литве восемь человек умерли после прививки от COVID-19

В Литве восемь человек умерли после прививки от COVID-19

Восемь случаев смерти зарегистрировано в Литве после вакцинации от коронавируса, они связаны с возрастом пациентов и их хроническими заболеваниями, сообщила в... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T17:36

2021-04-08T17:36

2021-04-08T17:36

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

вакцина moderna

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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литва

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ВИЛЬНЮС, 8 апр - РИА Новости. Восемь случаев смерти зарегистрировано в Литве после вакцинации от коронавируса, они связаны с возрастом пациентов и их хроническими заболеваниями, сообщила в четверг на пресс-конференции сотрудник госагентства по контролю за лекарственными средствами Ругиле Пильвинене.Для прививок в Литве используются три вакцины от COVID-19, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам - Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca."Это были сообщения о смерти пожилых людей. Самому младшему пациенту 69 лет, самому старшему - 91 год. Пять женщин, три мужчины. По нашей оценке, все зарегистрированные смертельные случаи были связаны с возрастом этих пациентов и хроническими заболеваниями", - сказала Пильвинене.По словам специалиста, среди побочных реакций на прививки было несколько случаев обморока, которые были связаны с лихорадкой и общим недомоганием."Мы заметили некоторые неожиданные реакции… Это онемение лица, языка, конечностей или даже всего тела, были случаи повышения артериального давления и частого сердцебиения", - уточнила Пильвинене и упомянула об одном случае паралича лицевого нерва при приеме Vaxzevria (новое название вакцины AstraZeneca) и зафиксированной ранее такой же реакции на вакцину Moderna.По данным госагентства по контролю за лекарственными средствами, в течение трех месяцев после начала вакцинации против COVID-19 (с 27 декабря по 31 марта) было зарегистрировано 1742 предполагаемые побочные реакции на вакцину, что составляет 0,34% от общего числа прививок (на 31 марта использовано 494 738 доз вакцин)."Четыреста девяносто восемь случаев классифицируются как легкие и средние, 43 - как тяжелые. У женщин жалоб на побочные реакции больше, чем у мужчин, 428 и 111 соответственно, возрастной диапазон лиц от 19-92 года", - подчеркнула Пильвенене.

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина astrazeneca, вакцина moderna, вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , литва, в мире