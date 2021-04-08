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"Известия": в России хотят ввести новые льготы для малообеспеченных
"Известия": в России хотят ввести новые льготы для малообеспеченных
Власти обсуждают вопрос о дополнительных льготах на электроэнергию для социально незащищенных слоев населения, пишут "Известия" со ссылкой на протокол совещания РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T09:03
2021-04-08T13:37
россия
жкх
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
общество
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В России хотят ввести новые льготы для малообеспеченных
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Власти обсуждают вопрос о дополнительных льготах на электроэнергию для социально незащищенных слоев населения, пишут "Известия" со ссылкой на протокол совещания комиссии Госсовета по направлению "Энергетика".Сейчас государство ограничивает рост стоимости электроэнергии для малоимущих за счет перекрестного субсидирования — повышения тарифов для бизнеса. Его объем достиг 239 миллиардов рублей в год.Введение же дополнительных льгот для малоимущих возможно при переходе на экономически обоснованные тарифы, что предполагает снижение объемов перекрестного субсидирования. Однако это повлечет за собой повышение тарифов для обеспеченных россиян, пишет издание.В Минстрое "Известиям" заявили, что переход к экономически обоснованным тарифам следует синхронизировать с выдачей субсидий нуждающимся. Отмечается, что в большинстве регионов их получают семьи, тратящие на оплату жилищно-коммунальных услуг не менее 22 процентов своего бюджета. Поэтому ведомство предложило скорректировать этот показатель до 15 процентов.В прошлом году оптовая цена на электричество в России выросла до максимального за пять лет значения: 2,54 тысячи рублей за мегаватт-час в европейской части и на Урале и 1,78 тысячи рублей — в Сибири.
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россия, жкх, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество

"Известия": в России хотят ввести новые льготы для малообеспеченных

09:03 08.04.2021 (обновлено: 13:37 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Власти обсуждают вопрос о дополнительных льготах на электроэнергию для социально незащищенных слоев населения, пишут "Известия" со ссылкой на протокол совещания комиссии Госсовета по направлению "Энергетика".
Сейчас государство ограничивает рост стоимости электроэнергии для малоимущих за счет перекрестного субсидирования — повышения тарифов для бизнеса. Его объем достиг 239 миллиардов рублей в год.
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В Госдуме решили предоставить новую льготу несовершеннолетним
Введение же дополнительных льгот для малоимущих возможно при переходе на экономически обоснованные тарифы, что предполагает снижение объемов перекрестного субсидирования. Однако это повлечет за собой повышение тарифов для обеспеченных россиян, пишет издание.

"В сложившихся условиях важно рассмотреть вопрос о переходе к экономически обоснованному тарифу для населения с разработкой мер адресной поддержки социально незащищенных слоев населения: повышение тарифа для граждан с высоким доходом и субсидирование тарифа для граждан с низким доходом", — приводит газета выдержку из документа.

В Минстрое "Известиям" заявили, что переход к экономически обоснованным тарифам следует синхронизировать с выдачей субсидий нуждающимся. Отмечается, что в большинстве регионов их получают семьи, тратящие на оплату жилищно-коммунальных услуг не менее 22 процентов своего бюджета. Поэтому ведомство предложило скорректировать этот показатель до 15 процентов.
В прошлом году оптовая цена на электричество в России выросла до максимального за пять лет значения: 2,54 тысячи рублей за мегаватт-час в европейской части и на Урале и 1,78 тысячи рублей — в Сибири.
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