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Хорошие новости
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На Москве-реке спасли девушку с дрейфующей льдины
На Москве-реке спасли девушку с дрейфующей льдины
Девушку спасли с дрейфующей льдины на Москве-реке, сообщили РИА Новости в департаменте по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T10:06
2021-04-08T15:47
хорошие новости
происшествия
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Девушку спасли с дрейфующей льдины на Москве-реке, сообщили РИА Новости в департаменте по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы."Ночью в четверг на поисково-спасательную станцию "Ленинские горы" поступило сообщение о человеке, дрейфующем на льдине посреди Москвы-реки", — сказал собеседник агентства.По его словам, выехавшая на место ЧП дежурная смена обнаружила в районе Саввинской набережной в 30 метрах от берега сидящую на льдине женщину."Пострадавшая 1995 года рождения с признаками переохлаждения передана медикам для госпитализации", — добавил собеседник агентства.Он отметил, что причину своего нахождения на льдине женщина объяснить не смогла.
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происшествия

На Москве-реке спасли девушку с дрейфующей льдины

10:06 08.04.2021 (обновлено: 15:47 08.04.2021)
 
© Фото : ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах"Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах
Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах"
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Девушку спасли с дрейфующей льдины на Москве-реке, сообщили РИА Новости в департаменте по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
"Ночью в четверг на поисково-спасательную станцию "Ленинские горы" поступило сообщение о человеке, дрейфующем на льдине посреди Москвы-реки", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, выехавшая на место ЧП дежурная смена обнаружила в районе Саввинской набережной в 30 метрах от берега сидящую на льдине женщину.
"Пострадавшая 1995 года рождения с признаками переохлаждения передана медикам для госпитализации", — добавил собеседник агентства.
Он отметил, что причину своего нахождения на льдине женщина объяснить не смогла.
 
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