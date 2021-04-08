https://ria.ru/20210408/ldina-1727314649.html

На Москве-реке спасли девушку с дрейфующей льдины

На Москве-реке спасли девушку с дрейфующей льдины

Девушку спасли с дрейфующей льдины на Москве-реке, сообщили РИА Новости в департаменте по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T10:06

2021-04-08T10:06

2021-04-08T15:47

хорошие новости

происшествия

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Девушку спасли с дрейфующей льдины на Москве-реке, сообщили РИА Новости в департаменте по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы."Ночью в четверг на поисково-спасательную станцию "Ленинские горы" поступило сообщение о человеке, дрейфующем на льдине посреди Москвы-реки", — сказал собеседник агентства.По его словам, выехавшая на место ЧП дежурная смена обнаружила в районе Саввинской набережной в 30 метрах от берега сидящую на льдине женщину."Пострадавшая 1995 года рождения с признаками переохлаждения передана медикам для госпитализации", — добавил собеседник агентства.Он отметил, что причину своего нахождения на льдине женщина объяснить не смогла.

https://ria.ru/20210406/schenki-1604383008.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия