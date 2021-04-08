https://ria.ru/20210408/lavrov-1727319680.html

Глава МИД Лавров назвал политику США в отношении России тупой и тупиковой

Глава МИД Лавров назвал политику США в отношении России тупой и тупиковой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "тупой" линию Вашингтона в отношении Москвы. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T10:34

2021-04-08T10:34

2021-04-08T17:45

россия

вашингтон

сергей лавров

москва

сша

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НУР-СУЛТАН, 8 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "тупой" линию Вашингтона в отношении Москвы.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на хакерские атаки и якобы вмешательство в выборы, в которых США обвиняют РФ.В России не раз отвергали все эти обвинения, называя их бездоказательными.В Вашингтоне также заявляют об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости во вторник, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе, добавив, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.

https://ria.ru/20210408/ukraina-1727317222.html

россия

вашингтон

москва

сша

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2021

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россия, вашингтон, сергей лавров, москва, сша