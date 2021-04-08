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Глава МИД Лавров назвал политику США в отношении России тупой и тупиковой
Глава МИД Лавров назвал политику США в отношении России тупой и тупиковой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "тупой" линию Вашингтона в отношении Москвы. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T10:34
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россия
вашингтон
сергей лавров
москва
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НУР-СУЛТАН, 8 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "тупой" линию Вашингтона в отношении Москвы.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на хакерские атаки и якобы вмешательство в выборы, в которых США обвиняют РФ.В России не раз отвергали все эти обвинения, называя их бездоказательными.В Вашингтоне также заявляют об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости во вторник, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе, добавив, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.
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россия, вашингтон, сергей лавров, москва, сша

Глава МИД Лавров назвал политику США в отношении России тупой и тупиковой

10:34 08.04.2021 (обновлено: 17:45 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером Казахстана, главой МИД Мухтаром Тлеуберди
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером Казахстана, главой МИД Мухтаром Тлеуберди - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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НУР-СУЛТАН, 8 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "тупой" линию Вашингтона в отношении Москвы.
"Даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а, может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на хакерские атаки и якобы вмешательство в выборы, в которых США обвиняют РФ.
В России не раз отвергали все эти обвинения, называя их бездоказательными.
В Вашингтоне также заявляют об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости во вторник, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе, добавив, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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РоссияВашингтонСергей ЛавровМоскваСША
 
 
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