https://ria.ru/20210408/lavrov-1727317933.html

Лавров оценил сообщения о спецпосланнике США по "Северному потоку — 2"

Лавров оценил сообщения о спецпосланнике США по "Северному потоку — 2"

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможное назначение спецпосланника США по "Северному потоку 2", отметил, что США используют новые санкционные... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T10:25

2021-04-08T10:25

2021-04-08T13:28

россия

allseas

nord stream 2 ag

джо байден

украина

северный поток — 2

сергей лавров

сша

в мире

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НУР-СУЛТАН, 8 апр – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможное назначение спецпосланника США по "Северному потоку 2", отметил, что США используют новые санкционные инструменты: американский представитель, видимо, будет ездить и всем грозить, такая форма дипломатии у США."Я вот слышал, у них, видимо, от того, что в Договоре по открытому небу больше не участвуют, руки развязались, высвободились сотрудники, назначают специального представителя по прекращению проекта газопровода "Северный поток 2". Будет просто ездить и всем грозить", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой."Ну такая вот дипломатия – не канонерок, а теперь даже новых санкционных инструментов", - сказал он.Ранее издание Politico со ссылкой на официальные лица США сообщило, что Белый дом обсуждает назначение спецпосланника США, который возглавил бы переговоры о прекращении строительства газопровода "Северный поток 2".Роль спецпосланника была предложена близкому советнику президента США Джо Байдена, экс-спецпосланнику Госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну, он пока не принял предложение."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2 460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров - в водах Германии. Как заявил ранее представитель госдепартамента США, Вашингтон не исключают дальнейших мер против "Северного потока 2".

https://radiosputnik.ria.ru/20210405/sevpotok-1604270692.html

https://ria.ru/20210406/frantsiya-1727105109.html

россия

украина

сша

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"Такая вот дипломатия" – Лавров о спецпосланнике США по "Северному потоку – 2" Лавров назвал США ненадежным партнером и прокомментировал назначение спецпосланника США по "Северному потоку - 2". 2021-04-08T10:25 true PT1M19S

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россия, allseas, nord stream 2 ag, джо байден, украина, северный поток — 2, сергей лавров, сша, в мире