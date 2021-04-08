Лавров оценил сообщения о спецпосланнике США по "Северному потоку — 2"
10:25 08.04.2021 (обновлено: 13:28 08.04.2021)
НУР-СУЛТАН, 8 апр – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможное назначение спецпосланника США по "Северному потоку 2", отметил, что США используют новые санкционные инструменты: американский представитель, видимо, будет ездить и всем грозить, такая форма дипломатии у США.
"Я вот слышал, у них, видимо, от того, что в Договоре по открытому небу больше не участвуют, руки развязались, высвободились сотрудники, назначают специального представителя по прекращению проекта газопровода "Северный поток 2". Будет просто ездить и всем грозить", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой.
"Ну такая вот дипломатия – не канонерок, а теперь даже новых санкционных инструментов", - сказал он.
Ранее издание Politico со ссылкой на официальные лица США сообщило, что Белый дом обсуждает назначение спецпосланника США, который возглавил бы переговоры о прекращении строительства газопровода "Северный поток 2".
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Роль спецпосланника была предложена близкому советнику президента США Джо Байдена, экс-спецпосланнику Госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну, он пока не принял предложение.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2 460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров - в водах Германии. Как заявил ранее представитель госдепартамента США, Вашингтон не исключают дальнейших мер против "Северного потока 2".