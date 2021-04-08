Глава МИД Лавров: Россия ответит на любые недружественные шаги США
10:15 08.04.2021 (обновлено: 12:35 08.04.2021)
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Курейши в Исламабаде
НУР-СУЛТАН, 8 апр – РИА Новости. Москва ответит на любые недружественные действия Вашингтона, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя возможные решения США против России.
"Это сложно комментировать. Отвечать мы будем на любые недружественные шаги — это само собой разумеется. Пока я не видел конкретных каких-то решений, ничего не объявлялось. Читал сообщения о том, что администрация завершила обзор враждебных действий России. Как-то быстро у них это получилось", — сказал Лавров на пресс-конференции в Казахстане, комментируя информацию Bloomberg.
Ранее агентство со ссылкой на источники сообщило, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на хакерские атаки и якобы вмешательство в выборы, в которых США обвиняют Россию.