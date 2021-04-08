Глава МИД Лавров: Россия ответит на любые недружественные шаги США

"Это сложно комментировать. Отвечать мы будем на любые недружественные шаги — это само собой разумеется. Пока я не видел конкретных каких-то решений, ничего не объявлялось. Читал сообщения о том, что администрация завершила обзор враждебных действий России. Как-то быстро у них это получилось", — сказал Лавров на пресс-конференции в Казахстане, комментируя информацию Bloomberg.