Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210408/lavra-1727421123.html
В РПЦ прокомментировали возвращение одного из старейших храмов Петербурга
В РПЦ прокомментировали возвращение одного из старейших храмов Петербурга
Частичное возвращение Александро-Невской лавре первого каменного храма монастыря – это историческое событие, заявила РИА Новости глава сектора коммуникаций... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-08T18:10
2021-04-09T03:53
религия и мировоззрение
санкт-петербургская митрополия
александр невский
русская православная церковь
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40859/13/408591352_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_3757263b5f0fd8d8094cf2f71afb94fa.jpg
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Частичное возвращение Александро-Невской лавре первого каменного храма монастыря – это историческое событие, заявила РИА Новости глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.Двухэтажная Благовещенская церковь – первая каменная постройка Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Верхний храм, который освящен в честь Александра Невского, был передан в пользование РПЦ властями Петербурга в марте 2021 года, до этого там располагался городской музей. В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля в верхнем храме была совершена первая за 88 лет Божественная литургия."Возвращение Церкви верхнего храма очень важно для Александро-Невской лавры, потому что у нее не было ни одного престола в честь Александра Невского", - сказала Родоманова.Он отметила, что 7 апреля было выбрано для первой литургии неслучайно. "Это день рождения Александро-Невской лавры: именно в этот день в монастыре прошло первое богослужение после его основания в 1713 году", - заключила собеседница агентства.В проповеди после богослужения 7 апреля наместник Лавры епископ Кронштадтский Назарий отметил, что передача верхнего храма – "первый шаг на пути восстановления исторической справедливости". "Будем молиться, чтобы и дальше идти по этому пути, закрыв навсегда страницы страшных событий 1917 года, послуживших поводом к тому, что монастырь потерял почти все свои храмы", - сказал епископ Назарий, слова которого приводятся на сайте РПЦ.По данным сайта Русской православной церкви, здание двухэтажной Благовещенской церкви – "один из самых характерных памятников петербургской архитектуры начала XVIII века". Верхний храм был освящен в честь Александра Невского 12 сентября 1724 года. В этот день туда были доставлены мощи благоверного князя, которые перенесли в лавру по указу Петра I из Владимира. Нижний храм был освящен в честь Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля 1725 года. Службы прекратились после закрытия церкви в 1933 году. Первый этаж был передан Музею городской скульптуры, а второй в 1935 году был разделен на отдельные помещения. В 1948-1949 годах оба этажа здания занял музей.
https://realty.ria.ru/20210115/lavra-1593200110.html
https://ria.ru/20201221/nevskiy-1590273587.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40859/13/408591352_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b4666d53eed27a17b003b605f3bfca34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербургская митрополия, александр невский, русская православная церковь, санкт-петербург

В РПЦ прокомментировали возвращение одного из старейших храмов Петербурга

18:10 08.04.2021 (обновлено: 03:53 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкАлександро-Невская Лавра в Санкт-Петербурге
Александро-Невская Лавра в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Частичное возвращение Александро-Невской лавре первого каменного храма монастыря – это историческое событие, заявила РИА Новости глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.
Двухэтажная Благовещенская церковь – первая каменная постройка Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Верхний храм, который освящен в честь Александра Невского, был передан в пользование РПЦ властями Петербурга в марте 2021 года, до этого там располагался городской музей. В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля в верхнем храме была совершена первая за 88 лет Божественная литургия.
"Возвращение Церкви верхнего храма очень важно для Александро-Невской лавры, потому что у нее не было ни одного престола в честь Александра Невского", - сказала Родоманова.
Он отметила, что 7 апреля было выбрано для первой литургии неслучайно. "Это день рождения Александро-Невской лавры: именно в этот день в монастыре прошло первое богослужение после его основания в 1713 году", - заключила собеседница агентства.
Александро-Невская лавра - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 14:37Религия и мировоззрение
Семинарский корпус Александро-Невской лавры отреставрируют до 1 сентября
В проповеди после богослужения 7 апреля наместник Лавры епископ Кронштадтский Назарий отметил, что передача верхнего храма – "первый шаг на пути восстановления исторической справедливости". "Будем молиться, чтобы и дальше идти по этому пути, закрыв навсегда страницы страшных событий 1917 года, послуживших поводом к тому, что монастырь потерял почти все свои храмы", - сказал епископ Назарий, слова которого приводятся на сайте РПЦ.
По данным сайта Русской православной церкви, здание двухэтажной Благовещенской церкви – "один из самых характерных памятников петербургской архитектуры начала XVIII века". Верхний храм был освящен в честь Александра Невского 12 сентября 1724 года. В этот день туда были доставлены мощи благоверного князя, которые перенесли в лавру по указу Петра I из Владимира. Нижний храм был освящен в честь Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля 1725 года. Службы прекратились после закрытия церкви в 1933 году. Первый этаж был передан Музею городской скульптуры, а второй в 1935 году был разделен на отдельные помещения. В 1948-1949 годах оба этажа здания занял музей.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время богослужения в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, куда доставили ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря 2020, 18:26Религия и мировоззрение
Наместник Александро-Невской лавры просит вернуть Церкви саркофаг князя
 
Религия и мировоззрениеСанкт-Петербургская митрополияАлександр НевскийРусская православная церковьСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказала, как есть и не толстеть
03:41Роспотребнадзор дал рекомендации страдающим сезонной аллергией
03:30Врач рассказал, как продлить молодость
03:22Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине
03:16Ростех сообщил об успешных испытаниях демонстратора новых двигателей
03:05"Коммерсант" сообщил о подорожании майонеза и соусов на десять процентов
02:48Глава ДНР назвал нелепым заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО
02:43В МВД рассказали, за что иностранцев чаще всего высылают из России
02:39Во Владивостоке из-за пожара из общежития эвакуировали почти 300 человек
02:34В Приморье ответили на сообщения о приманивании тигра собаками
02:15Эксперт назвал отличительные признаки поддельного лекарства
02:10Эксперт объяснил, для чего нужен режим полета в телефоне
01:47Facebook и Instagram восстановили работу после сбоев
01:29На "лучший в мире" отель в Париже совершили налет, сообщает AFP
01:24При стрельбе в Техасе погиб один человек
01:24В ДНР заявили о флаге Вермахта на посещенных Зеленским позициях ВСУ
01:20Матвиенко призвала проанализировать правовую базу после пандемии COVID-19
01:11Юрист рассказал, как выявляют нелегальную аренду жилья
01:05Матвиенко сравнила потери России от пандемии с другими странами
00:59В работе Instagram и Facebook произошел сбой
Лента новостейМолния