В РПЦ прокомментировали возвращение одного из старейших храмов Петербурга
18:10 08.04.2021 (обновлено: 03:53 09.04.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкАлександро-Невская Лавра в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Частичное возвращение Александро-Невской лавре первого каменного храма монастыря – это историческое событие, заявила РИА Новости глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.
Двухэтажная Благовещенская церковь – первая каменная постройка Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Верхний храм, который освящен в честь Александра Невского, был передан в пользование РПЦ властями Петербурга в марте 2021 года, до этого там располагался городской музей. В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля в верхнем храме была совершена первая за 88 лет Божественная литургия.
"Возвращение Церкви верхнего храма очень важно для Александро-Невской лавры, потому что у нее не было ни одного престола в честь Александра Невского", - сказала Родоманова.
Он отметила, что 7 апреля было выбрано для первой литургии неслучайно. "Это день рождения Александро-Невской лавры: именно в этот день в монастыре прошло первое богослужение после его основания в 1713 году", - заключила собеседница агентства.
В проповеди после богослужения 7 апреля наместник Лавры епископ Кронштадтский Назарий отметил, что передача верхнего храма – "первый шаг на пути восстановления исторической справедливости". "Будем молиться, чтобы и дальше идти по этому пути, закрыв навсегда страницы страшных событий 1917 года, послуживших поводом к тому, что монастырь потерял почти все свои храмы", - сказал епископ Назарий, слова которого приводятся на сайте РПЦ.
По данным сайта Русской православной церкви, здание двухэтажной Благовещенской церкви – "один из самых характерных памятников петербургской архитектуры начала XVIII века". Верхний храм был освящен в честь Александра Невского 12 сентября 1724 года. В этот день туда были доставлены мощи благоверного князя, которые перенесли в лавру по указу Петра I из Владимира. Нижний храм был освящен в честь Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля 1725 года. Службы прекратились после закрытия церкви в 1933 году. Первый этаж был передан Музею городской скульптуры, а второй в 1935 году был разделен на отдельные помещения. В 1948-1949 годах оба этажа здания занял музей.