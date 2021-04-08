https://ria.ru/20210408/lavra-1727421123.html

В РПЦ прокомментировали возвращение одного из старейших храмов Петербурга

В РПЦ прокомментировали возвращение одного из старейших храмов Петербурга

Частичное возвращение Александро-Невской лавре первого каменного храма монастыря – это историческое событие, заявила РИА Новости глава сектора коммуникаций... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-08T18:10

2021-04-08T18:10

2021-04-09T03:53

религия и мировоззрение

санкт-петербургская митрополия

александр невский

русская православная церковь

санкт-петербург

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Частичное возвращение Александро-Невской лавре первого каменного храма монастыря – это историческое событие, заявила РИА Новости глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.Двухэтажная Благовещенская церковь – первая каменная постройка Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Верхний храм, который освящен в честь Александра Невского, был передан в пользование РПЦ властями Петербурга в марте 2021 года, до этого там располагался городской музей. В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля в верхнем храме была совершена первая за 88 лет Божественная литургия."Возвращение Церкви верхнего храма очень важно для Александро-Невской лавры, потому что у нее не было ни одного престола в честь Александра Невского", - сказала Родоманова.Он отметила, что 7 апреля было выбрано для первой литургии неслучайно. "Это день рождения Александро-Невской лавры: именно в этот день в монастыре прошло первое богослужение после его основания в 1713 году", - заключила собеседница агентства.В проповеди после богослужения 7 апреля наместник Лавры епископ Кронштадтский Назарий отметил, что передача верхнего храма – "первый шаг на пути восстановления исторической справедливости". "Будем молиться, чтобы и дальше идти по этому пути, закрыв навсегда страницы страшных событий 1917 года, послуживших поводом к тому, что монастырь потерял почти все свои храмы", - сказал епископ Назарий, слова которого приводятся на сайте РПЦ.По данным сайта Русской православной церкви, здание двухэтажной Благовещенской церкви – "один из самых характерных памятников петербургской архитектуры начала XVIII века". Верхний храм был освящен в честь Александра Невского 12 сентября 1724 года. В этот день туда были доставлены мощи благоверного князя, которые перенесли в лавру по указу Петра I из Владимира. Нижний храм был освящен в честь Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля 1725 года. Службы прекратились после закрытия церкви в 1933 году. Первый этаж был передан Музею городской скульптуры, а второй в 1935 году был разделен на отдельные помещения. В 1948-1949 годах оба этажа здания занял музей.

https://realty.ria.ru/20210115/lavra-1593200110.html

https://ria.ru/20201221/nevskiy-1590273587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербургская митрополия, александр невский, русская православная церковь, санкт-петербург