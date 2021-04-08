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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20210408/latviya-1727432766.html
В Латвии расследуют смерть пожилой женщины после прививки AstraZeneca
В Латвии расследуют смерть пожилой женщины после прививки AstraZeneca
Расследование проводят в Латвии из-за смерти 80-летней женщины после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщает объединенный новостной портал латвийского радио РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T19:30
2021-04-08T19:31
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
astrazeneca
латвия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Расследование проводят в Латвии из-за смерти 80-летней женщины после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщает объединенный новостной портал латвийского радио и телевидения LSM."Службы расследуют смерть некой пожилой женщины, которая умерла спустя три недели после приема вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca, следует из доклада министерства здравоохранения правительству", - говорится в сообщении.По данным портала, в докладе отмечается, что 80-летняя женщина 1 марта была привита препаратом AstraZeneca, 25 марта ее госпитализировали, а 27 марта она умерла с диагнозом "инфаркт мозга". "У женщины были и другие побочные заболевания. Сейчас службы собирают дополнительную информацию об этом случае", - добавляет портал.В марте стала появляться информация об опасных осложнениях у некоторых пациентов, получивших прививку вакциной AstraZeneca. Первой тревогу забила Австрия, где у одного человека после прививки был диагностирован множественный тромбоз, и он скончался через 10 дней после вакцинации, а другой человек после вакцинации был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии. Вслед за Австрией информация об осложнениях стала поступать и из других европейских стран. Некоторые государства Евросоюза в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата.Однако 18 марта европейский регулятор ЕМА сообщил, что его эксперты не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор ЕС подтвердил безопасность и эффективность вакцины АstraZeneca против коронавируса, отметил, что ее преимущества и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски, после чего ряд стран возобновили использование препарата.
https://ria.ru/20210405/astrazeneca-1604264859.html
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, astrazeneca , латвия, в мире

В Латвии расследуют смерть пожилой женщины после прививки AstraZeneca

19:30 08.04.2021 (обновлено: 19:31 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Густаво ВальентеВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Расследование проводят в Латвии из-за смерти 80-летней женщины после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщает объединенный новостной портал латвийского радио и телевидения LSM.
"Службы расследуют смерть некой пожилой женщины, которая умерла спустя три недели после приема вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca, следует из доклада министерства здравоохранения правительству", - говорится в сообщении.
По данным портала, в докладе отмечается, что 80-летняя женщина 1 марта была привита препаратом AstraZeneca, 25 марта ее госпитализировали, а 27 марта она умерла с диагнозом "инфаркт мозга". "У женщины были и другие побочные заболевания. Сейчас службы собирают дополнительную информацию об этом случае", - добавляет портал.
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В марте стала появляться информация об опасных осложнениях у некоторых пациентов, получивших прививку вакциной AstraZeneca. Первой тревогу забила Австрия, где у одного человека после прививки был диагностирован множественный тромбоз, и он скончался через 10 дней после вакцинации, а другой человек после вакцинации был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии. Вслед за Австрией информация об осложнениях стала поступать и из других европейских стран. Некоторые государства Евросоюза в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата.
Однако 18 марта европейский регулятор ЕМА сообщил, что его эксперты не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор ЕС подтвердил безопасность и эффективность вакцины АstraZeneca против коронавируса, отметил, что ее преимущества и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски, после чего ряд стран возобновили использование препарата.
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