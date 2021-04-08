https://ria.ru/20210408/latviya-1727432766.html

В Латвии расследуют смерть пожилой женщины после прививки AstraZeneca

В Латвии расследуют смерть пожилой женщины после прививки AstraZeneca

Расследование проводят в Латвии из-за смерти 80-летней женщины после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщает объединенный новостной портал латвийского радио РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T19:30

2021-04-08T19:30

2021-04-08T19:31

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Расследование проводят в Латвии из-за смерти 80-летней женщины после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщает объединенный новостной портал латвийского радио и телевидения LSM."Службы расследуют смерть некой пожилой женщины, которая умерла спустя три недели после приема вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca, следует из доклада министерства здравоохранения правительству", - говорится в сообщении.По данным портала, в докладе отмечается, что 80-летняя женщина 1 марта была привита препаратом AstraZeneca, 25 марта ее госпитализировали, а 27 марта она умерла с диагнозом "инфаркт мозга". "У женщины были и другие побочные заболевания. Сейчас службы собирают дополнительную информацию об этом случае", - добавляет портал.В марте стала появляться информация об опасных осложнениях у некоторых пациентов, получивших прививку вакциной AstraZeneca. Первой тревогу забила Австрия, где у одного человека после прививки был диагностирован множественный тромбоз, и он скончался через 10 дней после вакцинации, а другой человек после вакцинации был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии. Вслед за Австрией информация об осложнениях стала поступать и из других европейских стран. Некоторые государства Евросоюза в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата.Однако 18 марта европейский регулятор ЕМА сообщил, что его эксперты не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор ЕС подтвердил безопасность и эффективность вакцины АstraZeneca против коронавируса, отметил, что ее преимущества и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски, после чего ряд стран возобновили использование препарата.

https://ria.ru/20210405/astrazeneca-1604264859.html

https://ria.ru/20210408/astrazeneca-1727430881.html

латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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