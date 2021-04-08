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Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210408/kvartiry-1727313469.html
Почти полторы тысячи квартир приобрели для расселения жителей Якутии
Почти полторы тысячи квартир приобрели для расселения жителей Якутии
Почти 1,5 тысячи квартир приобрели в Якутии в 2021 году для расселения граждан из аварийного жилья, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T09:54
2021-04-08T09:54
республика саха (якутия)
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республика саха (якутия)
жилье
общество
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ЯКУТСК, 8 апр - РИА Новости. Почти 1,5 тысячи квартир приобрели в Якутии в 2021 году для расселения граждан из аварийного жилья, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.Отмечается, что в рамках региональной программы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда" на период с 2019 по 2021 годы в Якутии должны расселить 18,13 тысячи граждан из 325,21 тысячи квадратных метров аварийного жилья. По данным на 5 апреля, из них переселено 7400 человек (40%) из 140,30 тысяч квадратных метров (42%).По данным властей, общая стоимость мероприятий в 2020-2021 годах составляет 10,4 миллиарда рублей, в том числе финансовая помощь Фонда содействия реформированию ЖКХ - более 10 миллиардов рублей. Из этих средств освоено 6,09 миллиарда рублей (59%), оставшиеся средства будут освоены до конца 2021 года.Ранее сообщалось о том, что программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" реализуется во всех 36 муниципальных образованиях республики, включая 13 арктических районов. В рамках адресной программы в республике планируется расселить 1 миллион 156 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в результате чего 62 тысячи якутян, в том числе 8 тысяч жителей Арктики и труднодоступных населенных пунктов, переедут в новое безопасное жилье.
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россия, республика саха (якутия), жилье, общество

Почти полторы тысячи квартир приобрели для расселения жителей Якутии

09:54 08.04.2021
 
CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru / Якутск с высоты
Якутск с высоты - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru /
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ЯКУТСК, 8 апр - РИА Новости. Почти 1,5 тысячи квартир приобрели в Якутии в 2021 году для расселения граждан из аварийного жилья, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
Отмечается, что в рамках региональной программы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда" на период с 2019 по 2021 годы в Якутии должны расселить 18,13 тысячи граждан из 325,21 тысячи квадратных метров аварийного жилья. По данным на 5 апреля, из них переселено 7400 человек (40%) из 140,30 тысяч квадратных метров (42%).
Якутск - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 06:48Республика Саха (Якутия)
Жителей более ста аварийных домов в Якутске расселят в 2021 году
По данным властей, общая стоимость мероприятий в 2020-2021 годах составляет 10,4 миллиарда рублей, в том числе финансовая помощь Фонда содействия реформированию ЖКХ - более 10 миллиардов рублей. Из этих средств освоено 6,09 миллиарда рублей (59%), оставшиеся средства будут освоены до конца 2021 года.
"В 2021 году планируется ввод в эксплуатацию 55 многоквартирных домов, в которых приобретено 1 491 жилое помещение с общей площадью 69,95 тысячи квадратных метров", - рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" реализуется во всех 36 муниципальных образованиях республики, включая 13 арктических районов. В рамках адресной программы в республике планируется расселить 1 миллион 156 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в результате чего 62 тысячи якутян, в том числе 8 тысяч жителей Арктики и труднодоступных населенных пунктов, переедут в новое безопасное жилье.
 
Республика Саха (Якутия)РоссияРеспублика Саха (Якутия)ЖильеОбщество
 
 
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