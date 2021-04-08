https://ria.ru/20210408/kvartiry-1727313469.html

Почти полторы тысячи квартир приобрели для расселения жителей Якутии

Почти полторы тысячи квартир приобрели для расселения жителей Якутии

Почти 1,5 тысячи квартир приобрели в Якутии в 2021 году для расселения граждан из аварийного жилья, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T09:54

2021-04-08T09:54

2021-04-08T09:54

республика саха (якутия)

россия

республика саха (якутия)

жилье

общество

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ЯКУТСК, 8 апр - РИА Новости. Почти 1,5 тысячи квартир приобрели в Якутии в 2021 году для расселения граждан из аварийного жилья, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.Отмечается, что в рамках региональной программы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда" на период с 2019 по 2021 годы в Якутии должны расселить 18,13 тысячи граждан из 325,21 тысячи квадратных метров аварийного жилья. По данным на 5 апреля, из них переселено 7400 человек (40%) из 140,30 тысяч квадратных метров (42%).По данным властей, общая стоимость мероприятий в 2020-2021 годах составляет 10,4 миллиарда рублей, в том числе финансовая помощь Фонда содействия реформированию ЖКХ - более 10 миллиардов рублей. Из этих средств освоено 6,09 миллиарда рублей (59%), оставшиеся средства будут освоены до конца 2021 года.Ранее сообщалось о том, что программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" реализуется во всех 36 муниципальных образованиях республики, включая 13 арктических районов. В рамках адресной программы в республике планируется расселить 1 миллион 156 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в результате чего 62 тысячи якутян, в том числе 8 тысяч жителей Арктики и труднодоступных населенных пунктов, переедут в новое безопасное жилье.

https://ria.ru/20210226/yakutsk-1599028446.html

россия

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика саха (якутия), жилье, общество