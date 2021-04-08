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Власти Крыма рассказали, где построят первую опреснительную установку
Власти Крыма рассказали, где построят первую опреснительную установку
Первая опреснительная установка будет построена в Ялте, данный регион рассматривается как приоритетный по реализации проекта опреснения морской воды, сообщил... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T07:49
2021-04-08T10:31
россия
симферополь
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Первая опреснительная установка будет построена в Ялте, данный регион рассматривается как приоритетный по реализации проекта опреснения морской воды, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.Кроме того, по его словам, также в перспективе возможно строительство опреснительной станции в западной части Крыма - поселке Фрунзе Сакского района.Вице-премьер региона подчеркнул, что практика искусственного вызова осадков в том объеме, на который изначально рассчитывали, себя не оправдала.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
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россия, симферополь, республика крым, общество

Власти Крыма рассказали, где построят первую опреснительную установку

07:49 08.04.2021 (обновлено: 10:31 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Первая опреснительная установка будет построена в Ялте, данный регион рассматривается как приоритетный по реализации проекта опреснения морской воды, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.
"Строительство опреснительной установки в Ялте в приоритете. Плановый срок завершения строительства - конец 2022 - начало 2023 года", - сказал Кабанов РИА Новости.
Кроме того, по его словам, также в перспективе возможно строительство опреснительной станции в западной части Крыма - поселке Фрунзе Сакского района.
Вице-премьер региона подчеркнул, что практика искусственного вызова осадков в том объеме, на который изначально рассчитывали, себя не оправдала.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
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