https://ria.ru/20210408/kriptovalyuta-1727410847.html

Подмосковных чиновников обязали отчитываться о наличии криптовалюты

Подмосковных чиновников обязали отчитываться о наличии криптовалюты

Глав муниципалитетов, депутатов и председателей контрольно-счётных органов (КСО) обязали предоставлять сведения о криптовалюте, такой закон был принят на 143... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T17:22

2021-04-08T17:22

2021-04-08T17:22

московская областная дума

московская область (подмосковье)

политика

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глав муниципалитетов, депутатов и председателей контрольно-счётных органов (КСО) обязали предоставлять сведения о криптовалюте, такой закон был принят на 143 заседании Мособлдумы, сообщает пресс-служба ведомства."Закон распространяется на глав муниципалитетов, депутатов, председателей КСО (контрольно-счётных органов), которые теперь обязаны предоставлять сведения о криптовалюте, если такая у них имеется", - рассказал председатель Комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Александр Наумов, которого цитирует пресс-служба.Чиновники Подмосковья теперь обязаны предоставлять сведения о тех цифровых финансовых активах, цифровых правах и цифровой валюте, которая принадлежит им, их супругами и несовершеннолетним детям, отмечают в пресс-службе.Раньше эта категория граждан предоставляла сведения только о доходах и расходах.

https://ria.ru/20210219/kriptovalyuta-1598166781.html

московская область (подмосковье)

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московская областная дума, московская область (подмосковье), политика