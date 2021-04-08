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Подмосковных чиновников обязали отчитываться о наличии криптовалюты
Подмосковных чиновников обязали отчитываться о наличии криптовалюты
Глав муниципалитетов, депутатов и председателей контрольно-счётных органов (КСО) обязали предоставлять сведения о криптовалюте, такой закон был принят на 143... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T17:22
2021-04-08T17:22
2021-04-08T17:22
московская областная дума
московская область (подмосковье)
политика
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глав муниципалитетов, депутатов и председателей контрольно-счётных органов (КСО) обязали предоставлять сведения о криптовалюте, такой закон был принят на 143 заседании Мособлдумы, сообщает пресс-служба ведомства."Закон распространяется на глав муниципалитетов, депутатов, председателей КСО (контрольно-счётных органов), которые теперь обязаны предоставлять сведения о криптовалюте, если такая у них имеется", - рассказал председатель Комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Александр Наумов, которого цитирует пресс-служба.Чиновники Подмосковья теперь обязаны предоставлять сведения о тех цифровых финансовых активах, цифровых правах и цифровой валюте, которая принадлежит им, их супругами и несовершеннолетним детям, отмечают в пресс-службе.Раньше эта категория граждан предоставляла сведения только о доходах и расходах.
https://ria.ru/20210219/kriptovalyuta-1598166781.html
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московская областная дума, московская область (подмосковье), политика