https://ria.ru/20210408/kreml-1727352689.html

Россия не позволит США угрожать себе, заявили в Кремле

Россия не позволит США угрожать себе, заявили в Кремле

Россия, несмотря на все резкие высказывания из США, никогда не была сторонницей доведения отношений до ручки и никогда не представляла угрозы, заявил... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T12:48

2021-04-08T12:48

2021-04-08T13:50

дмитрий песков

николай патрушев

политика

россия

сша

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия, несмотря на все резкие высказывания из США, никогда не была сторонницей доведения отношений до ручки и никогда не представляла угрозы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что диалог между Россией и США не нужно ограничивать официальными переговорами, есть солидный потенциал у так называемого второго трека дипломатии: контакты по линии науки, культуры, искусства и так далее. Журналисты спросили Пескова, насколько в Кремле рассчитывают на взаимодействие с США через научные проекты или культуру."В целом, несмотря на все резкие высказывания и несмотря на вот такие враждебные проявления из Вашингтона, все равно президент Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с США, как минимум в тех областях, которые выгодны нам... В развитии наших двухсторонних отношений мы готовы идти настолько далеко, насколько к этому готовы наши партнеры. Поэтому в этом плане последовательная наша позиция налицо", - сказал представитель Кремля.

https://ria.ru/20210408/ssha-1727353335.html

россия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, николай патрушев, политика, россия, сша