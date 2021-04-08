Россия не позволит США угрожать себе, заявили в Кремле
12:48 08.04.2021 (обновлено: 13:50 08.04.2021)
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия, несмотря на все резкие высказывания из США, никогда не была сторонницей доведения отношений до ручки и никогда не представляла угрозы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы никогда не были сторонниками доведения этих отношений до ручки, что называется. Мы никогда не представляли и не представляем ни для кого угрозу, но конечно же, мы и никогда никому, в том числе и США, не позволим угрожать нам, диктовать что-то нам и ущемлять наши интересы", - заключил Песков.
Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что диалог между Россией и США не нужно ограничивать официальными переговорами, есть солидный потенциал у так называемого второго трека дипломатии: контакты по линии науки, культуры, искусства и так далее. Журналисты спросили Пескова, насколько в Кремле рассчитывают на взаимодействие с США через научные проекты или культуру.
"В целом, несмотря на все резкие высказывания и несмотря на вот такие враждебные проявления из Вашингтона, все равно президент Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с США, как минимум в тех областях, которые выгодны нам... В развитии наших двухсторонних отношений мы готовы идти настолько далеко, насколько к этому готовы наши партнеры. Поэтому в этом плане последовательная наша позиция налицо", - сказал представитель Кремля.