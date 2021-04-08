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Хорошие новости
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В Приамурье реанимировали кота, спасенного при пожаре
В Приамурье реанимировали кота, спасенного при пожаре
Спасатели в Белогорске Амурской области реанимировали кота, обнаруженного при тушении пожара в доме, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T10:46
2021-04-08T10:49
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
белогорск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апр - РИА Новости. Спасатели в Белогорске Амурской области реанимировали кота, обнаруженного при тушении пожара в доме, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.Когда кот пришел в себя, его передали спасателям, сейчас животное чувствует себя хорошо.В январе также в Белогорске сотрудники МЧС реанимировали кота, который надышался угарным газом во время пожара в квартире трёхэтажного жилого дома. Тогда пожарные подавали коту через маску кислород и провели непрямой массаж сердца.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, белогорск, происшествия

В Приамурье реанимировали кота, спасенного при пожаре

10:46 08.04.2021 (обновлено: 10:49 08.04.2021)
 
© ГУ МЧС России по Амурской областиКот, спасенный амурскими спасателями при пожаре. Кадр из видео
Кот, спасенный амурскими спасателями при пожаре. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© ГУ МЧС России по Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апр - РИА Новости. Спасатели в Белогорске Амурской области реанимировали кота, обнаруженного при тушении пожара в доме, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
"Во время тушения пожара, произошедшего вчера в Белогорске по улице Никольское шоссе, пожарные в одной из комнат обнаружили кота. Котик уже не дышал. Огнеборцы вынесли его на улицу и приступили к реанимационным действиям. Через несколько минут животное задышало", - информирует центр.
Пес, спасенный из пожара в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 11:20Хорошие новости
В Хабаровском крае пожарные спасли пса, отравившегося угарным газом
Когда кот пришел в себя, его передали спасателям, сейчас животное чувствует себя хорошо.
В январе также в Белогорске сотрудники МЧС реанимировали кота, который надышался угарным газом во время пожара в квартире трёхэтажного жилого дома. Тогда пожарные подавали коту через маску кислород и провели непрямой массаж сердца.
 
Хорошие новостиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Амурская областьБелогорскПроисшествия
 
 
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