https://ria.ru/20210408/kot-1727322876.html

В Приамурье реанимировали кота, спасенного при пожаре

В Приамурье реанимировали кота, спасенного при пожаре

Спасатели в Белогорске Амурской области реанимировали кота, обнаруженного при тушении пожара в доме, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T10:46

2021-04-08T10:46

2021-04-08T10:49

хорошие новости

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

амурская область

белогорск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727321684_0:70:900:576_1920x0_80_0_0_813b0f2178ced8e276ca0aa448ef5f6b.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апр - РИА Новости. Спасатели в Белогорске Амурской области реанимировали кота, обнаруженного при тушении пожара в доме, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.Когда кот пришел в себя, его передали спасателям, сейчас животное чувствует себя хорошо.В январе также в Белогорске сотрудники МЧС реанимировали кота, который надышался угарным газом во время пожара в квартире трёхэтажного жилого дома. Тогда пожарные подавали коту через маску кислород и провели непрямой массаж сердца.

https://ria.ru/20210406/pozharnye-1604408110.html

амурская область

белогорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, белогорск, происшествия