https://ria.ru/20210408/kot-1727322876.html
В Приамурье реанимировали кота, спасенного при пожаре
В Приамурье реанимировали кота, спасенного при пожаре
Спасатели в Белогорске Амурской области реанимировали кота, обнаруженного при тушении пожара в доме, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T10:46
2021-04-08T10:46
2021-04-08T10:49
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
белогорск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апр - РИА Новости. Спасатели в Белогорске Амурской области реанимировали кота, обнаруженного при тушении пожара в доме, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.Когда кот пришел в себя, его передали спасателям, сейчас животное чувствует себя хорошо.В январе также в Белогорске сотрудники МЧС реанимировали кота, который надышался угарным газом во время пожара в квартире трёхэтажного жилого дома. Тогда пожарные подавали коту через маску кислород и провели непрямой массаж сердца.
https://ria.ru/20210406/pozharnye-1604408110.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, белогорск, происшествия