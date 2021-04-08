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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210408/koronavirus-1727328464.html
В России за сутки 9558 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 9558 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 9 558 человек после COVID-19, за все время - 4 239 038, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T11:12
2021-04-08T11:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 558 человек после COVID-19, за все время - 4 239 038, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве за сутки выписано 1 746 человек, в Санкт-Петербурге - 938, Подмосковье - 504.
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки 9558 человек выздоровели от COVID-19

11:12 08.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинский работник разговаривает по телефону во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медицинский работник разговаривает по телефону во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 558 человек после COVID-19, за все время - 4 239 038, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 558 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 239 038", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве за сутки выписано 1 746 человек, в Санкт-Петербурге - 938, Подмосковье - 504.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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