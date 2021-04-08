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В России за сутки 9558 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 9558 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 9 558 человек после COVID-19, за все время - 4 239 038, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T11:12
2021-04-08T11:12
2021-04-08T11:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
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общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 558 человек после COVID-19, за все время - 4 239 038, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве за сутки выписано 1 746 человек, в Санкт-Петербурге - 938, Подмосковье - 504.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество