https://ria.ru/20210408/koronavirus-1727328188.html

В Москве выявили 2024 новых случая COVID-19

В Москве выявили 2024 новых случая COVID-19

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве - 2024, Санкт-Петербурге - 695, Подмосковье - 567, сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T11:11

2021-04-08T11:11

2021-04-08T11:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве - 2024, Санкт-Петербурге - 695, Подмосковье - 567, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - три, Еврейской автономной области и Туве - по два.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество