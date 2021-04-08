https://ria.ru/20210408/koronavirus-1727296229.html
В МЭБ оценили необходимость прививать собак и кошек от COVID-19
В МЭБ оценили необходимость прививать собак и кошек от COVID-19
Большой необходимости делать прививку от COVID-19 собакам и кошкам нет, они в группе низкого риска и не играют значительной роли в распространении коронавируса, РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T04:10
2021-04-08T04:10
2021-04-08T04:10
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
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животные
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Большой необходимости делать прививку от COVID-19 собакам и кошкам нет, они в группе низкого риска и не играют значительной роли в распространении коронавируса, сообщили РИА Новости во Всемирной организации здоровья животных (МЭБ).Как отметили в МЭБ, "разработка и использование вакцин для животных против COVID-19 находится в процессе анализа"."Однако для таких видов животных, как собаки или кошки, которые обычно относятся к группе животных низкого риска, обоснование или необходимость их регулярной вакцинации находится на незначительном уровне. В частности, учитывая, что они не играют значительной роли в эпидемиологии COVID-19", - подчеркнули в МЭБ.Специалисты обратили внимание, что при содержании кошек и собак, а также других восприимчивых домашних питомцев, таких как хорьки, необходимо соблюдать основные правила гигиены. "По возможности людям, у которых есть подозрение или подтверждение, что они инфицированы COVID-19, необходимо избегать тесного контакта со своими домашними питомцами и поручить заботу о них другому члену семьи", - добавили во Всемирной организации здоровья животных.Ранее Всемирная организация здравоохранения подтвердила РИА Новости, что человек может заразить COVID-19 собак, домашних кошек, норок, львов, тигров и енотовидных собак.Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против COVID-19 "Карнивак-Ков" для животных, ее массовое производство может быть запущено уже в апреле. Также сообщалось, что интерес к российской вакцине проявляют компании из Греции, Польши, Австрии, США, Канады и Сингапура.
https://ria.ru/20210406/koronavirus-1604378267.html
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коронавирус covid-19, россия, москва, вакцинация, животные
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости.
Большой необходимости делать прививку от COVID-19
собакам и кошкам нет, они в группе низкого риска и не играют значительной роли в распространении коронавируса, сообщили РИА Новости во Всемирной организации здоровья животных (МЭБ).
Как отметили в МЭБ, "разработка и использование вакцин для животных против COVID-19 находится в процессе анализа".
"Необходимо принимать во внимание особые обстоятельства, связанные с вакцинацией животных, а именно вакцинация более уязвимых видов животных, которые находятся под угрозой исчезновения", - сообщили в организации.
"Однако для таких видов животных, как собаки или кошки, которые обычно относятся к группе животных низкого риска, обоснование или необходимость их регулярной вакцинации находится на незначительном уровне. В частности, учитывая, что они не играют значительной роли в эпидемиологии COVID-19", - подчеркнули в МЭБ.
Специалисты обратили внимание, что при содержании кошек и собак, а также других восприимчивых домашних питомцев, таких как хорьки, необходимо соблюдать основные правила гигиены. "По возможности людям, у которых есть подозрение или подтверждение, что они инфицированы COVID-19, необходимо избегать тесного контакта со своими домашними питомцами и поручить заботу о них другому члену семьи", - добавили во Всемирной организации здоровья животных.
Ранее Всемирная организация здравоохранения подтвердила РИА Новости, что человек может заразить COVID-19 собак, домашних кошек, норок, львов, тигров и енотовидных собак.
Россия
зарегистрировала первую в мире вакцину против COVID-19 "Карнивак-Ков" для животных, ее массовое производство может быть запущено уже в апреле. Также сообщалось, что интерес к российской вакцине проявляют компании из Греции, Польши, Австрии
, США, Канады
и Сингапура
.