https://ria.ru/20210408/korabli-1727442155.html

CNN: США рассматривают возможность отправки кораблей в Черное море

CNN: США рассматривают возможность отправки кораблей в Черное море

США могут направить корабли в Черное море на фоне "роста российской активности" у границы с Украиной, сообщил CNN со ссылкой на военный источник. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-08T20:47

2021-04-08T20:47

2021-04-09T03:51

россия

черное море

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155623/38/1556233807_27:0:683:369_1920x0_80_0_0_d2db435345f0bbb4660abe3aaf16d081.jpg

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. США могут направить корабли в Черное море на фоне "роста российской активности" у границы с Украиной, сообщил CNN со ссылкой на военный источник.Собеседник телеканала уточнил, что такое решение обсуждается и может быть принято в знак поддержки Украины, а также в качестве особого сигнала Москве.На просьбу РИА Новости прокомментировать сообщение CNN представитель Пентагона заявил, что ему "нечего сказать" по этому поводу.Соединенные Штаты должны за 14 дней уведомлять о направлении кораблей в Черное море, было ли это уже сделано, пока не ясно.В начале недели в Вашингтоне заявили о передвижении российских войск в Крыму и на восточной границе Украины, назвав это ростом агрессии. Штаты призвали Москву объяснить эти передвижения и заявили о готовности к общению. В свою очередь, во вторник замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил РИА Новости, что Вашингтону уже дали все пояснения. Он также подчеркнул, что Москва не будет вести диалог в предложенной США тональности.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и по своему усмотрению. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210408/ukraina-1727442045.html

https://ria.ru/20210408/ssha-1727437928.html

россия

черное море

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, сша, в мире