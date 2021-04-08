CNN: США рассматривают возможность отправки кораблей в Черное море
20:47 08.04.2021 (обновлено: 03:51 09.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЭсминец ВМС США Carney в акватории Черного моря во время учения стран НАТО Sea Breeze-2019
ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. США могут направить корабли в Черное море на фоне "роста российской активности" у границы с Украиной, сообщил CNN со ссылкой на военный источник.
Собеседник телеканала уточнил, что такое решение обсуждается и может быть принято в знак поддержки Украины, а также в качестве особого сигнала Москве.
На просьбу РИА Новости прокомментировать сообщение CNN представитель Пентагона заявил, что ему "нечего сказать" по этому поводу.
Соединенные Штаты должны за 14 дней уведомлять о направлении кораблей в Черное море, было ли это уже сделано, пока не ясно.
В начале недели в Вашингтоне заявили о передвижении российских войск в Крыму и на восточной границе Украины, назвав это ростом агрессии. Штаты призвали Москву объяснить эти передвижения и заявили о готовности к общению. В свою очередь, во вторник замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил РИА Новости, что Вашингтону уже дали все пояснения. Он также подчеркнул, что Москва не будет вести диалог в предложенной США тональности.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и по своему усмотрению. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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