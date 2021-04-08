https://ria.ru/20210408/kino-1727225022.html

Будни блогера, драма о холокосте, переезд в США. Что смотреть в кино

Будни блогера, драма о холокосте, переезд в США. Что смотреть в кино

На этой неделе в прокате обошлось без картин о супергероях, но зато есть фильмы о реальных человеческих судьбах: переживания фитнес-блогера, тяготы... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T08:00

2021-04-08T08:00

2021-04-08T08:10

вадим перельман

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сша

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. На этой неделе в прокате обошлось без картин о супергероях, но зато есть фильмы о реальных человеческих судьбах: переживания фитнес-блогера, тяготы южнокорейских иммигрантов в США, завораживающая этника. О самых интересных премьерах — в материале РИА Новости.Ложь или уловка?Драма "Уроки фарси" Вадима Перельмана добралась до российского проката. Премьера состоялась еще в прошлом году на Берлинском кинофестивале. Там фильм понравился.Действие разворачивается в 1942 году в Европе. Бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье попадает в концлагерь и, чтобы остаться в живых, выдает себя за перса. Это срабатывает: оказывается, лагерный повар Клаус Кох (Ларс Айдингер) хочет выучить фарси, после войны переехать в Иран и открыть там ресторан.Перед Жилем непростая задача: выдумать "собственный" фарси (ведь настоящий он не знает) и ничем не выдать себя. При этом его "ученик" Клаус — въедливый, жестокий и подозрительный.Повар делится с пленником историями из своей жизни, тайнами и мечтами. А Жиль страдает из-за привилегированного положения в лагере, пытается идти на компромисс с собой и помогать другим узникам.Актеры в фильме великолепны. Айдингер, известный в России в основном по "Матильде", открывается по-новому. Его мимика завораживает, не говоря об интонациях и жестах.Науэль Перес Бискаярт (Жиль) играет человека, который постоянно находится в страхе. Это чувство — в его больших тревожных глазах, дерганых движениях.Обратная сторона успехаФильм "ЗОЖ", который должны были показать на Каннском кинофестивале, — о том, каково живется известным блогерам и инфлюенсерам. Спойлер — это не только гламур, подарки и лайки. Главная героиня Сильвия — успешный фитнес-тренер, ведет популярный блог, выступает на ТВ, где рассказывает и показывает, как стать такой же спортивной. У нее сотни тысяч подписчиков в инстаграме, поклонники узнают на улицах, спонсоры шлют подарки. Но при этом она одинока. Ее "главный мужчина" — джек-рассел-терьер по кличке Джексон. Однажды Сильвия в порыве искренности записывает видео с признанием, что у нее нет парня, ей не хватает тепла в жизни, плачет на камеру и рушит свой свой образ вечно улыбающейся "фитоняшки". Ролик становится популярным, спонсоры не очень довольны, а вдобавок к этому у героини появляется сталкер.Режиссер Магнус фон Хорн рассуждает о том, что же происходит за камерой гаджетов, на которую блогеры записывают видео. Отличается ли экранный образ от реального? Что они делают перед тем, как выйти в эфир, и как ведут себя после? Сомневаются ли они в себе, как относятся к критике?Это еще и картина о женской свободе, душевном здоровье и поиске себя. И наверняка "ЗОЖ" замотивирует пойти в спортзал.Фаворит "Оскара"Шесть номинаций на "Оскар", уже полученный "Золотой глобус", призы Сандэнса и другие награды — фильм "Минари" надо смотреть.Картина режиссера Ли Айзека Чуна полуавтобиографична. Она о южнокорейских иммигрантах, которые хотят строить свою американскую мечту в США 1980-х.Джейкоб переезжает с семьей из Калифорнии в Арканзас, чтобы создать собственную ферму. Он полон энтузиазма и гордится собой. Но остальные в смятении. Жена Моника пытается сохранить привычный быт, старшая дочь Энн должна быстро повзрослеть, чтобы помогать по хозяйству и в уходе за младшим братом Дэвидом. Он и является главным героем. Через озорного и любознательного парня режиссер показывает зрителям трудности иммиграции и ассимиляции.Самый забавный персонаж — только что прилетевшая из Кореи бабушка Сунджа. Поначалу Дэвид не понимает ее: она не готовит, не печет печенье, но зато играет в карты, сквернословит и смотрит бокс по ТВ. Но потом у них получается настоящий тандем.А символом этой духовной связи бабушки и внука становится пряное растение минари, семена которого Сунджа привезла из Кореи и высадила недалеко от фермы.Фильм — не только о иммиграции, но еще о важности семейных уз, помощи ближним, независимости, сострадании, вере и поиске лучших черт в других людях.Этнокино"Книга моря" — завораживающая красочная кинопоэма о Чукотке, ее жителях и мифах. Снимали этот фильм пять лет. Главные герои — морские охотники сурового края, которые добывают зверя в Беринговом проливе. В картине их реальная жизнь приобретает сказочные черты через предания предков. Все это напоминает "Сто лет одиночества" Маркеса или "Старик и море" Хемингуэя.Вторая линия — анимационная, основана на мифе "О женщине, которая родила кита". Это предание о родстве людей и китов — в основе местной культуры и отношении охотников к морскому зверю.Красочная мультипликация дополняет суровые пейзажи Чукотки. А рассказывают миф сказительницы, на чукотском и эскимосском языке Наукана, на котором сейчас говорит примерно 20 человек.Режиссер Алексей Вахрушев сам родился и вырос на Чукотке — поэтому "Книга моря" получилась такой трогательной и аутентичной. Это увлекательное, иногда медитативное кино о легендах, исчезающих языках, наследии и загадочных народах.

https://ria.ru/20210403/kino-1603829410.html

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим перельман, знаменитости, кино и сериалы, инстаграм, ларс айдингер, чукотка, берлинский кинофестиваль, сша, арканзас