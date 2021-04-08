Киев озвучил свою версию гибели пятилетнего мальчика в Донбассе
12:43 08.04.2021 (обновлено: 13:37 08.04.2021)
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОдин из домов поселка шахты "Глубокая" в Горловке, пострадавший из-за обстрелов
КИЕВ, 8 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович заявил, что, по версии Киева, пятилетний мальчик погиб в окрестностях Донецка от взрывного устройства, которое нашел во дворе.
Ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине заявила, что продолжит выяснять обстоятельства гибели 5-летнего мальчика в окрестностях Донецка. По данным СММ, мальчик умер в результате взрывной травмы и осколочных ранений в неподконтрольном Киеву Александровском 2 апреля. В ДНР заявили, что ребенок погиб в результате применения украинскими силовиками ударного беспилотника.
"По нашей версии, ребенок погиб от взрывного устройства, которое нашел во дворе. Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того, что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, штатные или нештатные, от которых погибают граждане Украины, в том числе 5-летний ребенок", - заявил Арестович, его слова приводит сайт "Громадського радіо" ("Общественного радио").
При этом он отметил, что гибель ребенка и ранение одного человека будут обсуждать на очередном заседании трехсторонней контактной группы 13-14 апреля.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.