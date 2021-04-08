https://ria.ru/20210408/kholokost-1727331379.html

День Катастрофы и героизма отметят в Москве

День Катастрофы и героизма отметят в Москве

Мемориальные мероприятия, приуроченные ко Дню Катастрофы и героизма - дню памяти жертв Холокоста и героев Сопротивления, пройдут в среду в Москве, сообщила... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T11:20

2021-04-08T11:20

2021-04-08T11:22

религия и мировоззрение

герман захарьяев

российский еврейский конгресс

иерусалим

белоруссия

израиль

справки

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мемориальные мероприятия, приуроченные ко Дню Катастрофы и героизма - дню памяти жертв Холокоста и героев Сопротивления, пройдут в среду в Москве, сообщила пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК)."Йом а-Шоа (День Катастрофы и героизма) - это израильская памятная дата, которая объединяет евреев Израиля, как с запада, так и с востока, как евреев, переживших катастрофу, так и тех, кто был в Израиле в общем ощущении национальной трагедии. Трагедии братьев, которые теряли других своих братьев, - тяжелое переживание, которое объединяет нацию", - сказал в интервью РИА Новости вице-президент РЕК, президент международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.РЕК проведет в День катастрофы и героизма публичный разговор в рамках своего онлайн-проекта "5 o'clock с Российским еврейским конгрессом" - экспертной дискуссии по актуальным темам, рассказали РИА Новости в пресс-службе РЕК. Перед началом дискуссии в эфире прозвучит двухминутная траурная сирена, которую ежегодно слышит в этот день весь Израиль. День Катастрофы и героизма традиционно откроется траурной церемонией в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" в Иерусалиме.День Катастрофы и героизма посвящен не только жертвам Холокоста, но и тем евреям, которые оказывали сопротивление. В этот день вспоминают узников концлагерей, подполье Вильнюсского гетто, еврейские партизанские отряды в Белоруссии, восстание в Собиборе и другие примеры героизма евреев в годы войны, рассказали в пресс-службе РЕК.День Катастрофы и героизма был учрежден израильским парламентом в 1951 году по предложению первого премьер-министра страны Давида Бен-Гуриона. По еврейскому календарю он отмечается 27-го числа месяца нисана. По григорианскому календарю он приходится на промежуток между 7 апреля и 7 мая.Мемориальный день привязан к трем датам, символизирующим путь еврейского народа от гонений к возрождению государства: к празднику Песах, Дню независимости и восстанию в Варшавском гетто в апреле–мае 1943 года.

https://ria.ru/20210408/antisemitizm-1727252414.html

иерусалим

белоруссия

израиль

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герман захарьяев, российский еврейский конгресс, иерусалим, белоруссия, израиль, справки