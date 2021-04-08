День Катастрофы и героизма отметят в Москве
11:20 08.04.2021 (обновлено: 11:22 08.04.2021)
© Фото : предоставлено пресс-службой ЕЕКДень памяти жертв Холокоста пройдет в Европарламенте
© Фото : предоставлено пресс-службой ЕЕК
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мемориальные мероприятия, приуроченные ко Дню Катастрофы и героизма - дню памяти жертв Холокоста и героев Сопротивления, пройдут в среду в Москве, сообщила пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК).
"Йом а-Шоа (День Катастрофы и героизма) - это израильская памятная дата, которая объединяет евреев Израиля, как с запада, так и с востока, как евреев, переживших катастрофу, так и тех, кто был в Израиле в общем ощущении национальной трагедии. Трагедии братьев, которые теряли других своих братьев, - тяжелое переживание, которое объединяет нацию", - сказал в интервью РИА Новости вице-президент РЕК, президент международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.
РЕК проведет в День катастрофы и героизма публичный разговор в рамках своего онлайн-проекта "5 o'clock с Российским еврейским конгрессом" - экспертной дискуссии по актуальным темам, рассказали РИА Новости в пресс-службе РЕК. Перед началом дискуссии в эфире прозвучит двухминутная траурная сирена, которую ежегодно слышит в этот день весь Израиль. День Катастрофы и героизма традиционно откроется траурной церемонией в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" в Иерусалиме.
День Катастрофы и героизма посвящен не только жертвам Холокоста, но и тем евреям, которые оказывали сопротивление. В этот день вспоминают узников концлагерей, подполье Вильнюсского гетто, еврейские партизанские отряды в Белоруссии, восстание в Собиборе и другие примеры героизма евреев в годы войны, рассказали в пресс-службе РЕК.
День Катастрофы и героизма был учрежден израильским парламентом в 1951 году по предложению первого премьер-министра страны Давида Бен-Гуриона. По еврейскому календарю он отмечается 27-го числа месяца нисана. По григорианскому календарю он приходится на промежуток между 7 апреля и 7 мая.
Мемориальный день привязан к трем датам, символизирующим путь еврейского народа от гонений к возрождению государства: к празднику Песах, Дню независимости и восстанию в Варшавском гетто в апреле–мае 1943 года.