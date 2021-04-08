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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210408/kholokost-1727331379.html
День Катастрофы и героизма отметят в Москве
День Катастрофы и героизма отметят в Москве
Мемориальные мероприятия, приуроченные ко Дню Катастрофы и героизма - дню памяти жертв Холокоста и героев Сопротивления, пройдут в среду в Москве, сообщила... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T11:20
2021-04-08T11:22
религия и мировоззрение
герман захарьяев
российский еврейский конгресс
иерусалим
белоруссия
израиль
справки
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мемориальные мероприятия, приуроченные ко Дню Катастрофы и героизма - дню памяти жертв Холокоста и героев Сопротивления, пройдут в среду в Москве, сообщила пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК)."Йом а-Шоа (День Катастрофы и героизма) - это израильская памятная дата, которая объединяет евреев Израиля, как с запада, так и с востока, как евреев, переживших катастрофу, так и тех, кто был в Израиле в общем ощущении национальной трагедии. Трагедии братьев, которые теряли других своих братьев, - тяжелое переживание, которое объединяет нацию", - сказал в интервью РИА Новости вице-президент РЕК, президент международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.РЕК проведет в День катастрофы и героизма публичный разговор в рамках своего онлайн-проекта "5 o'clock с Российским еврейским конгрессом" - экспертной дискуссии по актуальным темам, рассказали РИА Новости в пресс-службе РЕК. Перед началом дискуссии в эфире прозвучит двухминутная траурная сирена, которую ежегодно слышит в этот день весь Израиль. День Катастрофы и героизма традиционно откроется траурной церемонией в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" в Иерусалиме.День Катастрофы и героизма посвящен не только жертвам Холокоста, но и тем евреям, которые оказывали сопротивление. В этот день вспоминают узников концлагерей, подполье Вильнюсского гетто, еврейские партизанские отряды в Белоруссии, восстание в Собиборе и другие примеры героизма евреев в годы войны, рассказали в пресс-службе РЕК.День Катастрофы и героизма был учрежден израильским парламентом в 1951 году по предложению первого премьер-министра страны Давида Бен-Гуриона. По еврейскому календарю он отмечается 27-го числа месяца нисана. По григорианскому календарю он приходится на промежуток между 7 апреля и 7 мая.Мемориальный день привязан к трем датам, символизирующим путь еврейского народа от гонений к возрождению государства: к празднику Песах, Дню независимости и восстанию в Варшавском гетто в апреле–мае 1943 года.
https://ria.ru/20210408/antisemitizm-1727252414.html
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герман захарьяев, российский еврейский конгресс, иерусалим, белоруссия, израиль, справки

День Катастрофы и героизма отметят в Москве

11:20 08.04.2021 (обновлено: 11:22 08.04.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой ЕЕКДень памяти жертв Холокоста пройдет в Европарламенте
День памяти жертв Холокоста пройдет в Европарламенте - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой ЕЕК
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мемориальные мероприятия, приуроченные ко Дню Катастрофы и героизма - дню памяти жертв Холокоста и героев Сопротивления, пройдут в среду в Москве, сообщила пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК).
"Йом а-Шоа (День Катастрофы и героизма) - это израильская памятная дата, которая объединяет евреев Израиля, как с запада, так и с востока, как евреев, переживших катастрофу, так и тех, кто был в Израиле в общем ощущении национальной трагедии. Трагедии братьев, которые теряли других своих братьев, - тяжелое переживание, которое объединяет нацию", - сказал в интервью РИА Новости вице-президент РЕК, президент международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.
РЕК проведет в День катастрофы и героизма публичный разговор в рамках своего онлайн-проекта "5 o'clock с Российским еврейским конгрессом" - экспертной дискуссии по актуальным темам, рассказали РИА Новости в пресс-службе РЕК. Перед началом дискуссии в эфире прозвучит двухминутная траурная сирена, которую ежегодно слышит в этот день весь Израиль. День Катастрофы и героизма традиционно откроется траурной церемонией в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" в Иерусалиме.
День Катастрофы и героизма посвящен не только жертвам Холокоста, но и тем евреям, которые оказывали сопротивление. В этот день вспоминают узников концлагерей, подполье Вильнюсского гетто, еврейские партизанские отряды в Белоруссии, восстание в Собиборе и другие примеры героизма евреев в годы войны, рассказали в пресс-службе РЕК.
Празднование Рош ха-Шана в Умани - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 08:00Религия и мировоззрение
"Россия удивила". Как изменилась ненависть к евреям в мире
День Катастрофы и героизма был учрежден израильским парламентом в 1951 году по предложению первого премьер-министра страны Давида Бен-Гуриона. По еврейскому календарю он отмечается 27-го числа месяца нисана. По григорианскому календарю он приходится на промежуток между 7 апреля и 7 мая.
Мемориальный день привязан к трем датам, символизирующим путь еврейского народа от гонений к возрождению государства: к празднику Песах, Дню независимости и восстанию в Варшавском гетто в апреле–мае 1943 года.
 
Религия и мировоззрениеГерман ЗахарьяевРоссийский еврейский конгрессИерусалимБелоруссияИзраильСправки
 
 
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