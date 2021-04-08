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В Иркутске соцработника заподозрили в хищение средств у сирот
В Иркутске соцработника заподозрили в хищение средств у сирот
Полицейские задержали в Иркутске соцработника, подозреваемую по делу о хищении свыше 25 миллионов рублей у детей-сирот, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T12:15
2021-04-08T12:15
ирина волк
иркутск
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Полицейские задержали в Иркутске соцработника, подозреваемую по делу о хищении свыше 25 миллионов рублей у детей-сирот, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По версии следствия, от действий мошенницы пострадали как минимум 36 детей в Иркутске в возрасте от 4 до 15 лет. Им нанесен ущерб, превышающий 25 миллионов рублей.В отношении соцработницы возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Она находится под домашним арестом. Тринадцать ее сообщников – опекунов – под подпиской о невыезде.
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ирина волк, иркутск, происшествия

В Иркутске соцработника заподозрили в хищение средств у сирот

12:15 08.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Полицейские задержали в Иркутске соцработника, подозреваемую по делу о хищении свыше 25 миллионов рублей у детей-сирот, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что, используя свое служебное положение, работник органов опеки и попечительства в сговоре с опекунами подготавливала поддельные распоряжения на снятие денежных средств детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эти документы позволяли злоумышленникам обналичивать накопительные пособия, положенные их подопечным по достижении 18-летнего возраста. При этом, получив деньги, около половины суммы чиновница оставляла себе и тратила на личные нужды", - сказала Волк.
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По версии следствия, от действий мошенницы пострадали как минимум 36 детей в Иркутске в возрасте от 4 до 15 лет. Им нанесен ущерб, превышающий 25 миллионов рублей.
В отношении соцработницы возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Она находится под домашним арестом. Тринадцать ее сообщников – опекунов – под подпиской о невыезде.
 
Ирина ВолкИркутскПроисшествия
 
 
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