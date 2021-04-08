https://ria.ru/20210408/khischenie-1727344456.html

В Иркутске соцработника заподозрили в хищение средств у сирот

В Иркутске соцработника заподозрили в хищение средств у сирот

Полицейские задержали в Иркутске соцработника, подозреваемую по делу о хищении свыше 25 миллионов рублей у детей-сирот, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T12:15

2021-04-08T12:15

2021-04-08T12:15

ирина волк

иркутск

происшествия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Полицейские задержали в Иркутске соцработника, подозреваемую по делу о хищении свыше 25 миллионов рублей у детей-сирот, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По версии следствия, от действий мошенницы пострадали как минимум 36 детей в Иркутске в возрасте от 4 до 15 лет. Им нанесен ущерб, превышающий 25 миллионов рублей.В отношении соцработницы возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Она находится под домашним арестом. Тринадцать ее сообщников – опекунов – под подпиской о невыезде.

https://ria.ru/20210407/khischenie-1727129525.html

иркутск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, иркутск, происшествия