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У редакции "Новой газеты" не нашли опасные химикаты
У редакции "Новой газеты" не нашли опасные химикаты
Мобильная лаборатория московского департамента ГОЧСиПБ не выявила превышение предельных норм концентрации вредных веществ возле редакции "Новой газеты", всего... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T17:56
2021-04-08T17:56
леонид ринк
новая газета
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мобильная лаборатория московского департамента ГОЧСиПБ не выявила превышение предельных норм концентрации вредных веществ возле редакции "Новой газеты", всего взяты пробы на 44 химиката, сообщили РИА Новости в четверг в ведомстве."Новая газета" 15 марта рассказала о "химической атаке" на здание, в котором расположена ее редакция, пострадавших при этом не было. Заказанная редакцией экспертиза показала, что основные летучие компоненты вещества, которым было обработано здание, – это 4-этилфенол и 3-метилиндол (скатол), последний и вызвал неприятный запах."Аналитической лабораторией контроля объектов окружающей среды и чрезвычайных ситуаций Департамента ГОЧСиПБ … проведен экспресс-анализ атмосферного воздуха на присутствие в нем вредных веществ и отобраны пробы воздуха для проведения лабораторных исследований в рамках имеющейся области аккредитации", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.По данным департамента, были проведены исследования на 44 химических вещества, в том числе хлор, аммиак, бутан, а также стирол.Кроме того, не обнаружены сероводород, синильная кислота и формальдегид, а концентрация этилцеллозольва не превышает безопасные уровни воздействия.В департаменте также сообщили, что его специалисты провели специальную обработку дезинфицирующим раствором территории перед входом в редакцию газеты и фасада здания.Химик Леонид Ринк ранее в беседе с РИА Новости назвал химикаты, которым было обрызгано здание, "мелкой гадостью", не способной навредить здоровью сотрудников "Новой газеты".По его словам, никакого отношения к отравляющим веществам они не имеют – "только запах плохой".
https://ria.ru/20210406/ekspertiza-1727112608.html
https://ria.ru/20210401/isk-1603848214.html
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леонид ринк, новая газета , происшествия

У редакции "Новой газеты" не нашли опасные химикаты

17:56 08.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТабличка у входа в редакцию "Новой газеты"
Табличка у входа в редакцию Новой газеты - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мобильная лаборатория московского департамента ГОЧСиПБ не выявила превышение предельных норм концентрации вредных веществ возле редакции "Новой газеты", всего взяты пробы на 44 химиката, сообщили РИА Новости в четверг в ведомстве.
"Новая газета" 15 марта рассказала о "химической атаке" на здание, в котором расположена ее редакция, пострадавших при этом не было. Заказанная редакцией экспертиза показала, что основные летучие компоненты вещества, которым было обработано здание, – это 4-этилфенол и 3-метилиндол (скатол), последний и вызвал неприятный запах.
"Аналитической лабораторией контроля объектов окружающей среды и чрезвычайных ситуаций Департамента ГОЧСиПБ … проведен экспресс-анализ атмосферного воздуха на присутствие в нем вредных веществ и отобраны пробы воздуха для проведения лабораторных исследований в рамках имеющейся области аккредитации", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.
По данным департамента, были проведены исследования на 44 химических вещества, в том числе хлор, аммиак, бутан, а также стирол.

"В результате проведенных исследований установлено, что концентрации ... не превышают предельные допустимые максимальные разовые концентрации", - отмечается в документе.

Табличка у входа в редакцию Новой газеты - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 23:26
"Новая газета" представила результаты экспертизы после химической атаки
Кроме того, не обнаружены сероводород, синильная кислота и формальдегид, а концентрация этилцеллозольва не превышает безопасные уровни воздействия.
В департаменте также сообщили, что его специалисты провели специальную обработку дезинфицирующим раствором территории перед входом в редакцию газеты и фасада здания.
Химик Леонид Ринк ранее в беседе с РИА Новости назвал химикаты, которым было обрызгано здание, "мелкой гадостью", не способной навредить здоровью сотрудников "Новой газеты".
По его словам, никакого отношения к отравляющим веществам они не имеют – "только запах плохой".
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Леонид РинкНовая газетаПроисшествия
 
 
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