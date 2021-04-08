https://ria.ru/20210408/kenguru-1727414828.html

В Ленинградском зоопарке родились два детеныша кенгуру

В Ленинградском зоопарке родились два детеныша кенгуру

Ленинградский зоопарк рассказал о появлении на свет двух детенышей кенгуру. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T17:39

2021-04-08T17:39

2021-04-08T17:39

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россия

ленинградский зоопарк

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Ленинградский зоопарк рассказал о появлении на свет двух детенышей кенгуру."Наши сумчатые обитатели каждый год радуют нас пополнением. 2021 не стал исключением: в этот раз детеныши выглянули сразу у двух самок! Хлоя уже не раз становилась мамой, а вот Деметра стала ей впервые. Кенгурята разновозрастные: один из них родился примерно в октябре-ноябре 2020 года, а вот второй детеныш - в январе", - сообщил зоопарк в четверг в своем аккаунте в Instagram.Отмечается, что детеныши кенгуру появляются на свет крошечными: их вес составляет всего 1 грамм. Сразу после рождения они забираются в сумку мамы."Увидеть их в это время невозможно - выглядывать из теплого убежища они начинают только через несколько месяцев. И вот наконец мы увидели очаровательных малышей, которые показали свои носы из сумок", - сообщает зоопарк.Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

https://ria.ru/20210227/zoopark-1599135712.html

https://ria.ru/20210405/detenysh-1604296985.html

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Новые кенгурята в Ленинградском зоопарке В Ленинградском зоопарке новые кенгурята - они родились еще несколько месяцев назад весом около грамма и росли в материнских сумках, а теперь показали мордочки 2021-04-08T17:39 true PT0M12S

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россия, ленинградский зоопарк, санкт-петербург, общество