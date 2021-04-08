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Туризм
https://ria.ru/20210408/izrail-1727239429.html
Израиль вводит новые правила въезда для иностранцев
Израиль вводит новые правила въезда для иностранцев
В Израиле вступили в силу новые правила на въезд в страну для иностранных граждан, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T10:35
2021-04-08T10:35
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Израиле вступили в силу новые правила на въезд в страну для иностранных граждан, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля. Границы открыты для граждан или постоянных жителей, которые находятся за рубежом и имеют родственников первой степени в Израиле. Они имеют право приехать со своими супругами и детьми, вне зависимости от их гражданства.Кроме того, попасть в страну могут и иностранцы, также с супругами и детьми, у которых есть израильские родственники первой степени (граждане или постоянные жители), проживающие в Израиле.При этом все иностранцы, желающие прибыть в Израиль, должны предоставить документы о вакцинации или выздоровление от коронавируса (кроме младенцев до года).Подтверждение родства будет сделано путем проверки реестра населения.Как и прежде, въезд в страну для иностранных граждан возможен исключительно после заблаговременного получения разрешения от Управления народонаселения и миграции или Министерства иностранных дел Израиля, а также только при наличии отрицательного результата теста ПЦР, сделанного не более, чем за 72 часа до вылета. По прибытии необходимо будет предъявить медицинскую страховку, в том числе включающую лечение от коронавируса. Также нужно будет соблюдать самоизоляцию.По данным пресс-службы, Израиль достиг большого успеха в снижении уровня заражения коронавирусом. В связи с этим Министерство здравоохранения страны установило крайний срок отмены требования о ношении защитных масок на открытом воздухе – 18 апреля.
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куда можно лететь, отдых, семья, коронавирус covid-19, россия, туризм, туристы, новости - туризм, снг, мид израиля‎, министерство туризма израиля, израиль, вакцинация

Израиль вводит новые правила въезда для иностранцев

10:35 08.04.2021
 
© Depositphotos / sepavoneИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Depositphotos / sepavone
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Израиле вступили в силу новые правила на въезд в страну для иностранных граждан, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.
Границы открыты для граждан или постоянных жителей, которые находятся за рубежом и имеют родственников первой степени в Израиле. Они имеют право приехать со своими супругами и детьми, вне зависимости от их гражданства.
Кроме того, попасть в страну могут и иностранцы, также с супругами и детьми, у которых есть израильские родственники первой степени (граждане или постоянные жители), проживающие в Израиле.
При этом все иностранцы, желающие прибыть в Израиль, должны предоставить документы о вакцинации или выздоровление от коронавируса (кроме младенцев до года).Подтверждение родства будет сделано путем проверки реестра населения.
Как и прежде, въезд в страну для иностранных граждан возможен исключительно после заблаговременного получения разрешения от Управления народонаселения и миграции или Министерства иностранных дел Израиля, а также только при наличии отрицательного результата теста ПЦР, сделанного не более, чем за 72 часа до вылета.
По прибытии необходимо будет предъявить медицинскую страховку, в том числе включающую лечение от коронавируса. Также нужно будет соблюдать самоизоляцию.
"По данным Минздрава Израиля от 7 апреля 2021 года, полностью вакцинированы более 53 процентов населения страны и около 73 процентов взрослых (старше 16 лет). С точки зрения эпидемиологической обстановки, большая часть населенных пунктов в стране считаются "зелеными", — говорит прокомментировал Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. — Израиль по-прежнему удерживает позицию лидера по темпам вакцинации, что позволит в скором времени открыть границы для приема туристов. Надеемся, что сможем их увидеть уже летом этого года".
По данным пресс-службы, Израиль достиг большого успеха в снижении уровня заражения коронавирусом. В связи с этим Министерство здравоохранения страны установило крайний срок отмены требования о ношении защитных масок на открытом воздухе – 18 апреля.
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Туризмкуда можно лететьОтдыхСемьяКоронавирус COVID-19РоссияТуризмтуристыНовости - ТуризмСНГМИД Израиля‎Министерство туризма ИзраиляИзраильВакцинация
 
 
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