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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210408/italiya-1727445652.html
Премьер Италии прокомментировал возможность закупок "Спутника V"
Премьер Италии прокомментировал возможность закупок "Спутника V"
Премьер-министр Италии Марио Драги, отвечая на вопрос о возможности закупки российской вакцины "Спутник V", заявил, что Италия и так удовлетворит свою... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T21:28
2021-04-08T21:28
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
марио драги
astrazeneca
италия
в мире
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РИМ, 8 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Марио Драги, отвечая на вопрос о возможности закупки российской вакцины "Спутник V", заявил, что Италия и так удовлетворит свою потребность в препаратах, если контракты на поставку других вакцин будут соблюдаться.Ранее Драги, комментируя желание некоторых европейских регионов приобрести российскую вакцину, призвал относиться ответственно к заключению подобных контрактов. При этом он не исключал возможности приобретения "Спутника V" Италией, подчеркнув при этом определяющий критерий "прагматизма" в случае отсутствия договоренностей в рамках ЕС.В Италии, как и в ЕС, одобрены к применению Moderna, AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.Власти Италии поставили задачу вакцинировать 80% населения и добиться образования коллективного иммунитета в стране к концу сентября. По данным минздрава, по состоянию на четверг в стране распределены уже свыше 11,8 миллионов доз вакцин от COVID-19. Однако пока только 3,6 миллиона человек (6% населения) сделали оба укола препарата от коронавируса.Согласно последнему национальному плану вакцинации, итальянские власти намерены довести число вакцинаций от коронавирусной инфекции до 500 тысяч в сутки. На этой неделе впервые было сделано 300 тысяч уколов в сутки.На пресс-конференции Драги подтвердил, что уровень в 500 тысяч вакцинаций будет достигнут уже в апреле.С момента вступления в должность премьер-министра Драги дал считанное число пресс-конференций. Право входа на них распределяется между различными СМИ, как итальянскими, так и зарубежными, на ротационной основе. В четверг пресс-служба правительства впервые сделала обязательной сдачу теста на коронавируса для участия в конференции. Таким образом, "входной билет" на мероприятие обходится журналистам в 20 евро и выше.
https://ria.ru/20210408/sputnik-1727439467.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, марио драги, astrazeneca , италия, в мире

Премьер Италии прокомментировал возможность закупок "Спутника V"

21:28 08.04.2021
 
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкВакцина "Гам Ковид Вак" (Sputnik V)
Вакцина Гам Ковид Вак (Sputnik V) - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Магда Гибелли
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РИМ, 8 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Марио Драги, отвечая на вопрос о возможности закупки российской вакцины "Спутник V", заявил, что Италия и так удовлетворит свою потребность в препаратах, если контракты на поставку других вакцин будут соблюдаться.

"Производственные возможности ("Спутника V") очень ограничены, настолько, чтобы быть незначительными для страны, если контракты (на поставки других вакцины - ред.) будут соблюдаться, то Италия получит все вакцины, необходимые на этот год", - заявил он на пресс-конференции.

Ранее Драги, комментируя желание некоторых европейских регионов приобрести российскую вакцину, призвал относиться ответственно к заключению подобных контрактов. При этом он не исключал возможности приобретения "Спутника V" Италией, подчеркнув при этом определяющий критерий "прагматизма" в случае отсутствия договоренностей в рамках ЕС.
В Италии, как и в ЕС, одобрены к применению Moderna, AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.
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Власти Италии поставили задачу вакцинировать 80% населения и добиться образования коллективного иммунитета в стране к концу сентября. По данным минздрава, по состоянию на четверг в стране распределены уже свыше 11,8 миллионов доз вакцин от COVID-19. Однако пока только 3,6 миллиона человек (6% населения) сделали оба укола препарата от коронавируса.
Согласно последнему национальному плану вакцинации, итальянские власти намерены довести число вакцинаций от коронавирусной инфекции до 500 тысяч в сутки. На этой неделе впервые было сделано 300 тысяч уколов в сутки.
На пресс-конференции Драги подтвердил, что уровень в 500 тысяч вакцинаций будет достигнут уже в апреле.
С момента вступления в должность премьер-министра Драги дал считанное число пресс-конференций. Право входа на них распределяется между различными СМИ, как итальянскими, так и зарубежными, на ротационной основе. В четверг пресс-служба правительства впервые сделала обязательной сдачу теста на коронавируса для участия в конференции. Таким образом, "входной билет" на мероприятие обходится журналистам в 20 евро и выше.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Марио ДрагиAstraZenecaИталияВ мире
 
 
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