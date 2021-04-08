https://ria.ru/20210408/ispytaniya-1727409877.html

Разработчики заявили о нарушениях при испытании "Спутника V" в Словакии

Разработчики заявили о нарушениях при испытании "Спутника V" в Словакии

Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию повторно протестировать российскую вакцину "Спутник V" - на этот раз в аккредитованной в ЕС лаборатории,... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T17:14

2021-04-08T17:14

2021-04-08T17:47

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

здоровье - общество

словакия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию повторно протестировать российскую вакцину "Спутник V" - на этот раз в аккредитованной в ЕС лаборатории, говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter.Это связано с тем, что словацкий регулятор в нарушение контракта провел испытания "Спутник V" в лаборатории, официально не аккредитованной в ЕС, поясняют разработчики вакцины. Кроме того, по их данным, регулятор запустил кампанию по дезинформации против вакцины.РФПИ попросил правительство Словакии повторно провести тестирование "Спутник V" – на этот раз в сертифицированной в ЕС лаборатории."Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами (SIDC) запустил кампанию по дезинформации против "Спутник V" и планирует провокации в будущем", - говорится также в Twitter.

https://ria.ru/20210407/sputnik-1727274277.html

словакия

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, словакия