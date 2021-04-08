https://ria.ru/20210408/ispytaniya-1727409877.html
Разработчики заявили о нарушениях при испытании "Спутника V" в Словакии
Разработчики заявили о нарушениях при испытании "Спутника V" в Словакии
Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию повторно протестировать российскую вакцину "Спутник V" - на этот раз в аккредитованной в ЕС лаборатории,... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T17:14
2021-04-08T17:14
2021-04-08T17:47
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
здоровье - общество
словакия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599763264_0:109:3230:1926_1920x0_80_0_0_ce0dce7413a2b7b164c4042037b16d29.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию повторно протестировать российскую вакцину "Спутник V" - на этот раз в аккредитованной в ЕС лаборатории, говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter.Это связано с тем, что словацкий регулятор в нарушение контракта провел испытания "Спутник V" в лаборатории, официально не аккредитованной в ЕС, поясняют разработчики вакцины. Кроме того, по их данным, регулятор запустил кампанию по дезинформации против вакцины.РФПИ попросил правительство Словакии повторно провести тестирование "Спутник V" – на этот раз в сертифицированной в ЕС лаборатории."Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами (SIDC) запустил кампанию по дезинформации против "Спутник V" и планирует провокации в будущем", - говорится также в Twitter.
https://ria.ru/20210407/sputnik-1727274277.html
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599763264_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_81f2f74fbbb031aefeb281dee913622b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, словакия
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций
попросил Словакию
повторно протестировать российскую вакцину "Спутник V" - на этот раз в аккредитованной в ЕС лаборатории, говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter
.
Это связано с тем, что словацкий регулятор в нарушение контракта провел испытания "Спутник V" в лаборатории, официально не аккредитованной в ЕС, поясняют разработчики вакцины. Кроме того, по их данным, регулятор запустил кампанию по дезинформации против вакцины.
"К сожалению, в нарушение существующего контракта, как акт саботажа Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами провел испытания "Спутник V" в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то, что такие лаборатории были доступны", - сообщают разработчики вакцины.
РФПИ попросил правительство Словакии повторно провести тестирование "Спутник V" – на этот раз в сертифицированной в ЕС лаборатории.
"Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами (SIDC) запустил кампанию по дезинформации против "Спутник V" и планирует провокации в будущем", - говорится также в Twitter.