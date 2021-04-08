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Разработчики заявили о нарушениях при испытании "Спутника V" в Словакии
Разработчики заявили о нарушениях при испытании "Спутника V" в Словакии
Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию повторно протестировать российскую вакцину "Спутник V" - на этот раз в аккредитованной в ЕС лаборатории,... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T17:14
2021-04-08T17:47
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
здоровье - общество
словакия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию повторно протестировать российскую вакцину "Спутник V" - на этот раз в аккредитованной в ЕС лаборатории, говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter.Это связано с тем, что словацкий регулятор в нарушение контракта провел испытания "Спутник V" в лаборатории, официально не аккредитованной в ЕС, поясняют разработчики вакцины. Кроме того, по их данным, регулятор запустил кампанию по дезинформации против вакцины.РФПИ попросил правительство Словакии повторно провести тестирование "Спутник V" – на этот раз в сертифицированной в ЕС лаборатории."Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами (SIDC) запустил кампанию по дезинформации против "Спутник V" и планирует провокации в будущем", - говорится также в Twitter.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, словакия

Разработчики заявили о нарушениях при испытании "Спутника V" в Словакии

17:14 08.04.2021 (обновлено: 17:47 08.04.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию повторно протестировать российскую вакцину "Спутник V" - на этот раз в аккредитованной в ЕС лаборатории, говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter.
Это связано с тем, что словацкий регулятор в нарушение контракта провел испытания "Спутник V" в лаборатории, официально не аккредитованной в ЕС, поясняют разработчики вакцины. Кроме того, по их данным, регулятор запустил кампанию по дезинформации против вакцины.
"К сожалению, в нарушение существующего контракта, как акт саботажа Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами провел испытания "Спутник V" в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то, что такие лаборатории были доступны", - сообщают разработчики вакцины.
РФПИ попросил правительство Словакии повторно провести тестирование "Спутник V" – на этот раз в сертифицированной в ЕС лаборатории.
"Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами (SIDC) запустил кампанию по дезинформации против "Спутник V" и планирует провокации в будущем", - говорится также в Twitter.
Медицинская сестра держит в руке упаковку с вакциной Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 20:45Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСловакия
 
 
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