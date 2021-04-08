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Экс-президент Армении Кочарян подал судебный иск против Пашиняна
Экс-президент Армении Кочарян подал судебный иск против Пашиняна
Бывший президент Армении Роберт Кочарян подал судебный иск против премьера страны Никола Пашиняна, сообщается на сайте судебной информации datalex.am. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T13:27
2021-04-08T13:54
никол пашинян
роберт кочарян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 8 апр – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян подал судебный иск против премьера страны Никола Пашиняна, сообщается на сайте судебной информации datalex.am.Согласно публикации, ответчиком кроме Пашиняна выступает также Республика Армения. Рассмотрение дела поручено ереванскому судье Артуру Мкртчяну.Пресс-секретарь команды адвокатов Кочаряна Элина Саакова сообщила РИА Новости, что экс-президент требует в качестве компенсации по 2 миллиона драмов (свыше 3,7 тысячи долларов по текущему курсу).По ее словам иск был подан в связи с заявлениями Пашиняна на митинге 1 марта 2021 года. Тогда он заявил, что 1 марта 2008 года власти страны "вывели армию против народа". Премьер тогда заявил, что "по этому делу есть обвиняемые", которые "предстали перед судом". Он добавил, что хотя стрелявшие не выявлены, но "раскрыт фон" этого дела.Шестого апреля суд в Ереване прекратил уголовное преследование Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Конституционный суд Армении 26 марта признал статью противоречащей двум статьям конституции и недействительной.Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считал обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу по той же статье проходили бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян. Хачатуров и Оганян были полностью оправданы судом.
https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html
https://ria.ru/20210406/pashinyan-1727052526.html
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никол пашинян, роберт кочарян, армения, в мире

Экс-президент Армении Кочарян подал судебный иск против Пашиняна

13:27 08.04.2021 (обновлено: 13:54 08.04.2021)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПремьер-министр Никола Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
Премьер-министр Никола Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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ЕРЕВАН, 8 апр – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян подал судебный иск против премьера страны Никола Пашиняна, сообщается на сайте судебной информации datalex.am.
Согласно публикации, ответчиком кроме Пашиняна выступает также Республика Армения. Рассмотрение дела поручено ереванскому судье Артуру Мкртчяну.
"Требование иска – подтверждение факта нарушения права истца на справедливое судебное разбирательство, возмещение нематериального ущерба, нанесенного в результате подобного нарушения", - отмечается в сообщении. Кочарян требует от суда обязать премьера публично опровергнуть высказанные в свой адрес утверждения, возместить также нематериальный ущерб, нанесенный клеветой.
Пресс-секретарь команды адвокатов Кочаряна Элина Саакова сообщила РИА Новости, что экс-президент требует в качестве компенсации по 2 миллиона драмов (свыше 3,7 тысячи долларов по текущему курсу).
По ее словам иск был подан в связи с заявлениями Пашиняна на митинге 1 марта 2021 года. Тогда он заявил, что 1 марта 2008 года власти страны "вывели армию против народа". Премьер тогда заявил, что "по этому делу есть обвиняемые", которые "предстали перед судом". Он добавил, что хотя стрелявшие не выявлены, но "раскрыт фон" этого дела.
Оппозиционные активисты у здания Национального собрания Армении в Еревaне - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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Шестого апреля суд в Ереване прекратил уголовное преследование Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Конституционный суд Армении 26 марта признал статью противоречащей двум статьям конституции и недействительной.
Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считал обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу по той же статье проходили бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян. Хачатуров и Оганян были полностью оправданы судом.
Никол Пашинян на акции своих сторонников в Ереване - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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