Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210408/gubin-1727322142.html
СМИ узнали, что Андрей Губин уехал жить за границу
СМИ узнали, что Андрей Губин уехал жить за границу
Звезда 90-х — певец Андрей Губин переехал жить за границу, сообщает издание "СтарХит" со ссылкой на источник в окружении музыканта. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T12:35
2021-04-08T12:35
шоубиз
андрей губин
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
египет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154962/01/1549620118_0:14:591:346_1920x0_80_0_0_c449d036bf3ec6dc8ca2416f94731379.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Звезда 90-х — певец Андрей Губин переехал жить за границу, сообщает издание "СтарХит" со ссылкой на источник в окружении музыканта. Некоторое время назад исполнитель хитов "Зима-холода", "Мальчик-бродяга" и многих других улетел из Москвы в Египет и, по словам его товарищей, возвращаться в Россию в ближайшее время не планирует.Для проживания Губин выбрал тихий Дахаб на побережье Акабского залива. Город выглядит по-европейски и привлекает любителей серфинга.По словам источника, Андрей "целыми днями тренируется, гуляет и занимается творчеством". Здесь же певец отметит и свой день рождения: 30 апреля Губину исполнится 47 лет.Издание отмечает, что перед отъездом за границу Губин летал в родную Уфу повидаться с родными, а в Москве встретился со своим давним другом — бизнесменом Андреем Бурматовым.Он рассказал, что в ближайшее время Губин планирует записать новую лирическую композицию "в своем традиционном стиле".
https://ria.ru/20201226/gubin-1590974272.html
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/154962/01/1549620118_77:0:548:353_1920x0_80_0_0_7c427da028c33ffbe7b906851c248116.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей губин, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, египет

СМИ узнали, что Андрей Губин уехал жить за границу

12:35 08.04.2021
 
© Фото : сайт Андрея ГубинаАндрей Губин во время пресс-конференции
Андрей Губин во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : сайт Андрея Губина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Звезда 90-х — певец Андрей Губин переехал жить за границу, сообщает издание "СтарХит" со ссылкой на источник в окружении музыканта.
Некоторое время назад исполнитель хитов "Зима-холода", "Мальчик-бродяга" и многих других улетел из Москвы в Египет и, по словам его товарищей, возвращаться в Россию в ближайшее время не планирует.

"Андрей арендует там большой и красивый дом", — рассказал инсайдер.

Для проживания Губин выбрал тихий Дахаб на побережье Акабского залива. Город выглядит по-европейски и привлекает любителей серфинга.
По словам источника, Андрей "целыми днями тренируется, гуляет и занимается творчеством". Здесь же певец отметит и свой день рождения: 30 апреля Губину исполнится 47 лет.
Издание отмечает, что перед отъездом за границу Губин летал в родную Уфу повидаться с родными, а в Москве встретился со своим давним другом — бизнесменом Андреем Бурматовым.
Он рассказал, что в ближайшее время Губин планирует записать новую лирическую композицию "в своем традиционном стиле".
Стоп-кадр передачи Сегодня вечером. 19 января 2019 - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
26 декабря 2020, 07:05Шоубиз
Забытые звезды: куда вновь пропал "мальчик-бродяга" Андрей Губин
 
ШоубизАндрей ГубинШоу-бизнесЗнаменитостизвездыЕгипет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказала, как есть и не толстеть
03:41Роспотребнадзор дал рекомендации страдающим сезонной аллергией
03:30Врач рассказал, как продлить молодость
03:22Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине
03:16Ростех сообщил об успешных испытаниях демонстратора новых двигателей
03:05"Коммерсант" сообщил о подорожании майонеза и соусов на десять процентов
02:48Глава ДНР назвал нелепым заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО
02:43В МВД рассказали, за что иностранцев чаще всего высылают из России
02:39Во Владивостоке из-за пожара из общежития эвакуировали почти 300 человек
02:34В Приморье ответили на сообщения о приманивании тигра собаками
02:15Эксперт назвал отличительные признаки поддельного лекарства
02:10Эксперт объяснил, для чего нужен режим полета в телефоне
01:47Facebook и Instagram восстановили работу после сбоев
01:29На "лучший в мире" отель в Париже совершили налет, сообщает AFP
01:24При стрельбе в Техасе погиб один человек
01:24В ДНР заявили о флаге Вермахта на посещенных Зеленским позициях ВСУ
01:20Матвиенко призвала проанализировать правовую базу после пандемии COVID-19
01:11Юрист рассказал, как выявляют нелегальную аренду жилья
01:05Матвиенко сравнила потери России от пандемии с другими странами
00:59В работе Instagram и Facebook произошел сбой
Лента новостейМолния