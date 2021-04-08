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СМИ узнали, что Андрей Губин уехал жить за границу
СМИ узнали, что Андрей Губин уехал жить за границу
Звезда 90-х — певец Андрей Губин переехал жить за границу, сообщает издание "СтарХит" со ссылкой на источник в окружении музыканта. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T12:35
2021-04-08T12:35
2021-04-08T12:35
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Звезда 90-х — певец Андрей Губин переехал жить за границу, сообщает издание "СтарХит" со ссылкой на источник в окружении музыканта. Некоторое время назад исполнитель хитов "Зима-холода", "Мальчик-бродяга" и многих других улетел из Москвы в Египет и, по словам его товарищей, возвращаться в Россию в ближайшее время не планирует.Для проживания Губин выбрал тихий Дахаб на побережье Акабского залива. Город выглядит по-европейски и привлекает любителей серфинга.По словам источника, Андрей "целыми днями тренируется, гуляет и занимается творчеством". Здесь же певец отметит и свой день рождения: 30 апреля Губину исполнится 47 лет.Издание отмечает, что перед отъездом за границу Губин летал в родную Уфу повидаться с родными, а в Москве встретился со своим давним другом — бизнесменом Андреем Бурматовым.Он рассказал, что в ближайшее время Губин планирует записать новую лирическую композицию "в своем традиционном стиле".
https://ria.ru/20201226/gubin-1590974272.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей губин, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, египет
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости.
Звезда 90-х — певец Андрей Губин переехал жить за границу, сообщает
издание "СтарХит" со ссылкой на источник в окружении музыканта.
Некоторое время назад исполнитель хитов "Зима-холода", "Мальчик-бродяга" и многих других улетел из Москвы в Египет и, по словам его товарищей, возвращаться в Россию в ближайшее время не планирует.
"Андрей арендует там большой и красивый дом", — рассказал инсайдер.
Для проживания Губин выбрал тихий Дахаб на побережье Акабского залива. Город выглядит по-европейски и привлекает любителей серфинга.
По словам источника, Андрей "целыми днями тренируется, гуляет и занимается творчеством". Здесь же певец отметит и свой день рождения: 30 апреля Губину исполнится 47 лет.
Издание отмечает, что перед отъездом за границу Губин летал в родную Уфу повидаться с родными, а в Москве встретился со своим давним другом — бизнесменом Андреем Бурматовым.
Он рассказал, что в ближайшее время Губин планирует записать новую лирическую композицию "в своем традиционном стиле".