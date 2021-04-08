https://ria.ru/20210408/gubin-1727322142.html

СМИ узнали, что Андрей Губин уехал жить за границу

СМИ узнали, что Андрей Губин уехал жить за границу

Звезда 90-х — певец Андрей Губин переехал жить за границу, сообщает издание "СтарХит" со ссылкой на источник в окружении музыканта. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T12:35

2021-04-08T12:35

2021-04-08T12:35

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Звезда 90-х — певец Андрей Губин переехал жить за границу, сообщает издание "СтарХит" со ссылкой на источник в окружении музыканта. Некоторое время назад исполнитель хитов "Зима-холода", "Мальчик-бродяга" и многих других улетел из Москвы в Египет и, по словам его товарищей, возвращаться в Россию в ближайшее время не планирует.Для проживания Губин выбрал тихий Дахаб на побережье Акабского залива. Город выглядит по-европейски и привлекает любителей серфинга.По словам источника, Андрей "целыми днями тренируется, гуляет и занимается творчеством". Здесь же певец отметит и свой день рождения: 30 апреля Губину исполнится 47 лет.Издание отмечает, что перед отъездом за границу Губин летал в родную Уфу повидаться с родными, а в Москве встретился со своим давним другом — бизнесменом Андреем Бурматовым.Он рассказал, что в ближайшее время Губин планирует записать новую лирическую композицию "в своем традиционном стиле".

https://ria.ru/20201226/gubin-1590974272.html

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей губин, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, египет