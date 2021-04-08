https://ria.ru/20210408/gubernator-1727422313.html
Путин оценил работу бывшего главы Ульяновской области Морозова
Путин оценил работу бывшего главы Ульяновской области Морозова
Президент России Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских, в ходе которой отметил заслуги прежнего главы региона... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T18:19
2021-04-08T18:19
2021-04-08T18:39
россия
сергей морозов (политик)
владимир путин
ульяновская область
политика
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских, в ходе которой отметил заслуги прежнего главы региона Сергея Морозова.Встреча прошла по видеосвязи. Чуть ранее Путин подписал указ о назначении Русских врио губернатора. В четверг Морозов заявил, что уходит в отставку и намерен баллотироваться в Государственную Думу."Алексей Юрьевич, вы сказали про готовность к работе, и вашу личную готовность, и вашей команды. И в то же время упомянули о том, что уходящий руководитель, а он долго там работал, немало сделал для развития региона. Так оно и есть на самом деле", - сказал Путин."Конечно, проблем достаточно везде. И здесь тоже, в Ульяновской области. Но и сделано тоже немало. Сделано это было не только лично губернатором, но и теми людьми, которые вместе с ним работали. Поэтому я вас прошу бережно относиться к людям, с которыми вам сейчас придется столкнуться, начать свою трудовую деятельность", - добавил он.
https://ria.ru/20210408/morozov-1727362805.html
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россия, сергей морозов (политик), владимир путин, ульяновская область, политика
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
провел встречу с врио губернатора Ульяновской области
Алексеем Русских, в ходе которой отметил заслуги прежнего главы региона Сергея Морозова.
Встреча прошла по видеосвязи. Чуть ранее Путин подписал указ о назначении Русских врио губернатора. В четверг Морозов заявил, что уходит в отставку и намерен баллотироваться в Государственную Думу.
"Алексей Юрьевич, вы сказали про готовность к работе, и вашу личную готовность, и вашей команды. И в то же время упомянули о том, что уходящий руководитель, а он долго там работал, немало сделал для развития региона. Так оно и есть на самом деле", - сказал Путин.
"Конечно, проблем достаточно везде. И здесь тоже, в Ульяновской области. Но и сделано тоже немало. Сделано это было не только лично губернатором, но и теми людьми, которые вместе с ним работали. Поэтому я вас прошу бережно относиться к людям, с которыми вам сейчас придется столкнуться, начать свою трудовую деятельность", - добавил он.