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УВКПЧ ООН подтвердило гибель ребенка от взрывной травмы в Донбассе
УВКПЧ ООН подтвердило гибель ребенка от взрывной травмы в Донбассе
Взрывная комбинированная травма и осколочные ранения стали причиной гибели пятилетнего мальчика в окрестностях Донецка, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T17:29
2021-04-08T18:43
смм обсе
управление верховного комиссара оон по правам человека
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
оон
в мире
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ЖЕНЕВА, 8 апр - РИА Новости. Взрывная комбинированная травма и осколочные ранения стали причиной гибели пятилетнего мальчика в окрестностях Донецка, сообщила РИА Новости официальный представитель УВКПЧ ООН Лиз Троссел по итогам посещения Мониторинговой миссией ООН по правам человека на Украине места гибели ребенка.В четверг стало известно, что представители ООН пообщались с родственниками погибшего мальчика и совместно с представителями самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня осмотрели место происшествия.Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что российские следователи завели ряд новых уголовных дел против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе. По данным следствия, 2 апреля украинские силовики произвели атаку с использованием тяжелых вооружений и беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры в поселке Александровском в ДНР. В результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной погиб пятилетний ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения.Как сообщила пресс-служба делегации Киева в контактной группе по Донбассу, Киев направил ноту СММ ОБСЕ из-за новости о гибели ребенка и ранении женщины в подконтрольном Донецку поселке Александровское, назвав эту информацию "фейком".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210408/kiev-1727351150.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Представители ООН осмотрели место гибели ребенка на Донбассе
Представители ООН пообщались с родственниками погибшего мальчика и совместно с представителями самопровозглашенной ДНР осмотрели место происшествия. Причиной гибели мальчика в окрестностях Донецка стали взрывная комбинированная травма и осколочные ранения.
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смм обсе, управление верховного комиссара оон по правам человека, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, оон, в мире

УВКПЧ ООН подтвердило гибель ребенка от взрывной травмы в Донбассе

17:29 08.04.2021 (обновлено: 18:43 08.04.2021)
 
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ЖЕНЕВА, 8 апр - РИА Новости. Взрывная комбинированная травма и осколочные ранения стали причиной гибели пятилетнего мальчика в окрестностях Донецка, сообщила РИА Новости официальный представитель УВКПЧ ООН Лиз Троссел по итогам посещения Мониторинговой миссией ООН по правам человека на Украине места гибели ребенка.
В четверг стало известно, что представители ООН пообщались с родственниками погибшего мальчика и совместно с представителями самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня осмотрели место происшествия.
"Действительно, коллеги из донецкого офиса Мониторинговой миссии ООН по правам человека сегодня побывали на месте инцидента в поселке Александровское. Информация, собранная во время визита, послужит основой для дальнейшего анализа точной причины смерти мальчика. На данном этапе мы можем только подтвердить, что он умер от взрывной комбинированной травмы и осколочных ранений", - сообщила Троссел.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что российские следователи завели ряд новых уголовных дел против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе. По данным следствия, 2 апреля украинские силовики произвели атаку с использованием тяжелых вооружений и беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры в поселке Александровском в ДНР. В результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной погиб пятилетний ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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