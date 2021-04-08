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Неуместная фотография Путина в индийской газете возмутила читателей
Неуместная фотография Путина в индийской газете возмутила читателей
Фотография Владимира Путина, по ошибке появившаяся в газете Indian Express, удивила пользователей Twitter и побудила их обратиться с жалобами к официальному... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-08T20:44
2021-04-08T20:44
2021-04-09T03:51
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Фотография Владимира Путина, по ошибке появившаяся в газете Indian Express, удивила пользователей Twitter и побудила их обратиться с жалобами к официальному аккаунту Кремля.На днях пользователи соцсети поделились снимком, на котором видно, что фото российского лидера случайно попало в статью о судебном процессе над журналистом Варуном Хирематом. Портрет президента оказался подписан соответствующим именем.В комментариях многие читатели раскритиковали оплошность журналистов и назвали их безответственными. Некоторые из них сочли ошибку оскорбительной и обратились к официальным аккаунтам Кремля и посольства России в Индии, полагая, что издание должно принести официальные извинения российским представителям.Позже Indian Express опубликовала в Twitter сообщение, согласно которому фотография появилась в газете из-за технической ошибки. Журналисты отметили, что сожалеют о случившемся.
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