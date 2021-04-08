https://ria.ru/20210408/evrosoyuz-1727436574.html

В ЕС оценили планы США назначить представителя по "Северному потоку — 2"

В ЕС оценили планы США назначить представителя по "Северному потоку — 2"

Решение США назначить представителя по "Северному потоку 2" - это неприемлемое оскорбление, заявил РИА Новости член Европейского парламента от партии... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T19:55

2021-04-08T19:55

2021-04-08T19:55

северный поток — 2

евросоюз

джо байден

германия

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Решение США назначить представителя по "Северному потоку 2" - это неприемлемое оскорбление, заявил РИА Новости член Европейского парламента от партии "Альтернатива для Германии" Бернхард Зимниок.По мнению евродепутата, США вмешиваются в строительство "Северного потока 2" - "межправительственного проекта Германии и России" - уже несколько лет. Он заявил, что с назначением спецпосланника, который занимается "исключительно саботажем энергетического проекта, значимого для Германии", уровень эскалации достиг того уровня, который требует ясного дипломатического ответа со стороны Берлина.Немецкий политик заявил, что не имеет значения, кто станет спецпосланником. Германия должна дать понять, что любое вмешательство "нанесет непоправимый урон партнерским отношениям с США".Зимниок отметил, что "Северный поток 2" будет иметь положительный эффект на уровень цен на энергоресурсы в Германии, которые достигли рекордных высот из-за "катастрофической политики" федерального правительства.Белый дом обсуждает назначение спецпосланника США, который возглавил бы переговоры о прекращении строительства газопровода "Северный поток 2", сообщило ранее издание Politico со ссылкой на официальный источник. Роль спецпосланника предложена близкому советнику президента США Джо Байдена, экс-спецпосланнику госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну, он пока не принял предложение.

https://ria.ru/20210408/davlenie-1727403282.html

https://ria.ru/20210401/protest-1603756416.html

германия

сша

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северный поток — 2, евросоюз, джо байден, германия, сша, в мире