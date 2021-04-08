Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210408/evrosoyuz-1727436574.html
В ЕС оценили планы США назначить представителя по "Северному потоку — 2"
В ЕС оценили планы США назначить представителя по "Северному потоку — 2"
Решение США назначить представителя по "Северному потоку 2" - это неприемлемое оскорбление, заявил РИА Новости член Европейского парламента от партии... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T19:55
2021-04-08T19:55
северный поток — 2
евросоюз
джо байден
германия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603758959_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_9c7becaec293be95ccada14dc26ef30c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Решение США назначить представителя по "Северному потоку 2" - это неприемлемое оскорбление, заявил РИА Новости член Европейского парламента от партии "Альтернатива для Германии" Бернхард Зимниок.По мнению евродепутата, США вмешиваются в строительство "Северного потока 2" - "межправительственного проекта Германии и России" - уже несколько лет. Он заявил, что с назначением спецпосланника, который занимается "исключительно саботажем энергетического проекта, значимого для Германии", уровень эскалации достиг того уровня, который требует ясного дипломатического ответа со стороны Берлина.Немецкий политик заявил, что не имеет значения, кто станет спецпосланником. Германия должна дать понять, что любое вмешательство "нанесет непоправимый урон партнерским отношениям с США".Зимниок отметил, что "Северный поток 2" будет иметь положительный эффект на уровень цен на энергоресурсы в Германии, которые достигли рекордных высот из-за "катастрофической политики" федерального правительства.Белый дом обсуждает назначение спецпосланника США, который возглавил бы переговоры о прекращении строительства газопровода "Северный поток 2", сообщило ранее издание Politico со ссылкой на официальный источник. Роль спецпосланника предложена близкому советнику президента США Джо Байдена, экс-спецпосланнику госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну, он пока не принял предложение.
https://ria.ru/20210408/davlenie-1727403282.html
https://ria.ru/20210401/protest-1603756416.html
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603758959_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_6aad7330da235577eff2733c170ac81f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северный поток — 2, евросоюз, джо байден, германия, сша, в мире

В ЕС оценили планы США назначить представителя по "Северному потоку — 2"

19:55 08.04.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий ЛельчукБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Решение США назначить представителя по "Северному потоку 2" - это неприемлемое оскорбление, заявил РИА Новости член Европейского парламента от партии "Альтернатива для Германии" Бернхард Зимниок.
По мнению евродепутата, США вмешиваются в строительство "Северного потока 2" - "межправительственного проекта Германии и России" - уже несколько лет. Он заявил, что с назначением спецпосланника, который занимается "исключительно саботажем энергетического проекта, значимого для Германии", уровень эскалации достиг того уровня, который требует ясного дипломатического ответа со стороны Берлина.

"Федеральное правительство (Германии) должно, я повторяю, должно занять четкую позицию и дать понять администрации (президента США Джо) Байдена, что вмешательство во внутренние дела Германии будет недопустимым оскорблением. Назначение спецпосланника Амоса Хохштейна показывает, как важно, по мнению США, предотвратить "Северный поток 2", - заявил Зимниок.

Немецкий политик заявил, что не имеет значения, кто станет спецпосланником. Германия должна дать понять, что любое вмешательство "нанесет непоправимый урон партнерским отношениям с США".
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 16:36
В Германии обвинили США в давлении на Берлин по "Северному потоку —2"
Зимниок отметил, что "Северный поток 2" будет иметь положительный эффект на уровень цен на энергоресурсы в Германии, которые достигли рекордных высот из-за "катастрофической политики" федерального правительства.
Белый дом обсуждает назначение спецпосланника США, который возглавил бы переговоры о прекращении строительства газопровода "Северный поток 2", сообщило ранее издание Politico со ссылкой на официальный источник. Роль спецпосланника предложена близкому советнику президента США Джо Байдена, экс-спецпосланнику госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну, он пока не принял предложение.
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 11:28
Германия отклонила протест экологов из-за укладки "Северного потока — 2"
 
Северный поток — 2ЕвросоюзДжо БайденГерманияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказала, как есть и не толстеть
03:41Роспотребнадзор дал рекомендации страдающим сезонной аллергией
03:30Врач рассказал, как продлить молодость
03:22Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине
03:16Ростех сообщил об успешных испытаниях демонстратора новых двигателей
03:05"Коммерсант" сообщил о подорожании майонеза и соусов на десять процентов
02:48Глава ДНР назвал нелепым заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО
02:43В МВД рассказали, за что иностранцев чаще всего высылают из России
02:39Во Владивостоке из-за пожара из общежития эвакуировали почти 300 человек
02:34В Приморье ответили на сообщения о приманивании тигра собаками
02:15Эксперт назвал отличительные признаки поддельного лекарства
02:10Эксперт объяснил, для чего нужен режим полета в телефоне
01:47Facebook и Instagram восстановили работу после сбоев
01:29На "лучший в мире" отель в Париже совершили налет, сообщает AFP
01:24При стрельбе в Техасе погиб один человек
01:24В ДНР заявили о флаге Вермахта на посещенных Зеленским позициях ВСУ
01:20Матвиенко призвала проанализировать правовую базу после пандемии COVID-19
01:11Юрист рассказал, как выявляют нелегальную аренду жилья
01:05Матвиенко сравнила потери России от пандемии с другими странами
00:59В работе Instagram и Facebook произошел сбой
Лента новостейМолния