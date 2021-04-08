В ЕС оценили планы США назначить представителя по "Северному потоку — 2"
© РИА Новости / Дмитрий ЛельчукБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
БРЮССЕЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Решение США назначить представителя по "Северному потоку 2" - это неприемлемое оскорбление, заявил РИА Новости член Европейского парламента от партии "Альтернатива для Германии" Бернхард Зимниок.
По мнению евродепутата, США вмешиваются в строительство "Северного потока 2" - "межправительственного проекта Германии и России" - уже несколько лет. Он заявил, что с назначением спецпосланника, который занимается "исключительно саботажем энергетического проекта, значимого для Германии", уровень эскалации достиг того уровня, который требует ясного дипломатического ответа со стороны Берлина.
"Федеральное правительство (Германии) должно, я повторяю, должно занять четкую позицию и дать понять администрации (президента США Джо) Байдена, что вмешательство во внутренние дела Германии будет недопустимым оскорблением. Назначение спецпосланника Амоса Хохштейна показывает, как важно, по мнению США, предотвратить "Северный поток 2", - заявил Зимниок.
Немецкий политик заявил, что не имеет значения, кто станет спецпосланником. Германия должна дать понять, что любое вмешательство "нанесет непоправимый урон партнерским отношениям с США".
Зимниок отметил, что "Северный поток 2" будет иметь положительный эффект на уровень цен на энергоресурсы в Германии, которые достигли рекордных высот из-за "катастрофической политики" федерального правительства.
Белый дом обсуждает назначение спецпосланника США, который возглавил бы переговоры о прекращении строительства газопровода "Северный поток 2", сообщило ранее издание Politico со ссылкой на официальный источник. Роль спецпосланника предложена близкому советнику президента США Джо Байдена, экс-спецпосланнику госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну, он пока не принял предложение.