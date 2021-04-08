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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210408/epivakkorona-1727294820.html
В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"
В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"
"ЭпиВакКорона" подходит для повторной вакцинации от коронавируса, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного научного центра... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T03:12
2021-04-08T03:33
наука
вакцина "эпиваккорона"
ринат максютов
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. "ЭпиВакКорона" подходит для повторной вакцинации от коронавируса, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов."ЭпиВакКорона" — второй зарегистрированный в России препарат для профилактики COVID-19.В Вакцине не содержится живой вирус. Она формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Стоить препарат будет до 4210 рублей.В Роспотребнадзоре отмечали, что не все тесты смогут выявить антитела к коронавирусу после применения "ЭпиВакКороны", поэтому вместе с этим препаратом будут поставлять специальные проверочные системы.Также в России зарегистрированы "Спутник V", созданный Центром имени Гамалеи, и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. Все три препарата входят в перечень жизненно важных лекарств.
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вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"

03:12 08.04.2021 (обновлено: 03:33 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПартия вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на складе в Домодедово
Партия вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на складе в Домодедово - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. "ЭпиВакКорона" подходит для повторной вакцинации от коронавируса, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Вакцина "ЭпиВакКорона" полностью подходит для ревакцинации", — сказал он.

"ЭпиВакКорона" — второй зарегистрированный в России препарат для профилактики COVID-19.
В Вакцине не содержится живой вирус. Она формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Стоить препарат будет до 4210 рублей.
В Роспотребнадзоре отмечали, что не все тесты смогут выявить антитела к коронавирусу после применения "ЭпиВакКороны", поэтому вместе с этим препаратом будут поставлять специальные проверочные системы.
Также в России зарегистрированы "Спутник V", созданный Центром имени Гамалеи, и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. Все три препарата входят в перечень жизненно важных лекарств.
 
НаукаВакцина "ЭпиВакКорона"Ринат МаксютовРоссияГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"ЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
 
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