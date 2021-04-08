https://ria.ru/20210408/epivakkorona-1727294820.html

В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"

В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"

"ЭпиВакКорона" подходит для повторной вакцинации от коронавируса, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного научного центра... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T03:12

2021-04-08T03:12

2021-04-08T03:33

наука

вакцина "эпиваккорона"

ринат максютов

россия

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. "ЭпиВакКорона" подходит для повторной вакцинации от коронавируса, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов."ЭпиВакКорона" — второй зарегистрированный в России препарат для профилактики COVID-19.В Вакцине не содержится живой вирус. Она формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Стоить препарат будет до 4210 рублей.В Роспотребнадзоре отмечали, что не все тесты смогут выявить антитела к коронавирусу после применения "ЭпиВакКороны", поэтому вместе с этим препаратом будут поставлять специальные проверочные системы.Также в России зарегистрированы "Спутник V", созданный Центром имени Гамалеи, и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. Все три препарата входят в перечень жизненно важных лекарств.

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество