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В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"
В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"
"ЭпиВакКорона" подходит для повторной вакцинации от коронавируса, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного научного центра... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T03:12
2021-04-08T03:12
2021-04-08T03:33
наука
вакцина "эпиваккорона"
ринат максютов
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. "ЭпиВакКорона" подходит для повторной вакцинации от коронавируса, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов."ЭпиВакКорона" — второй зарегистрированный в России препарат для профилактики COVID-19.В Вакцине не содержится живой вирус. Она формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Стоить препарат будет до 4210 рублей.В Роспотребнадзоре отмечали, что не все тесты смогут выявить антитела к коронавирусу после применения "ЭпиВакКороны", поэтому вместе с этим препаратом будут поставлять специальные проверочные системы.Также в России зарегистрированы "Спутник V", созданный Центром имени Гамалеи, и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. Все три препарата входят в перечень жизненно важных лекарств.
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вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество