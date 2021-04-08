Паслер: экспорт оренбургских товаров в Белоруссию вырос на 58 процентов
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской области
ОРЕНБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Экспорт оренбургских товаров в Белоруссию за прошлый год вырос на 58%, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
"По итогам прошлого года нам удалось серьезно увеличить объемы взаимной торговли, до 279,6 миллионов долларов, а экспорт оренбургских товаров в Беларусь вырос на 58,3%. Разумеется, для нас особенную значимость имеет торговля сельскохозяйственной техникой, нагрузка на неё в регионе остаётся высокой. Сейчас мы работаем над привлечением в регион официального представителя "МТЗ-ХОЛДИНГ" и будем благодарны за поддержку, - сказал глава региона на встрече с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко.
Паслер отметил, что основу экспорта в Белоруссию составляет нефть и продукты ее перегонки, на втором месте - оборудование и механические устройства для сельскохозяйственной техники. Перспективным направлением сотрудничества, по мнению губернатора, является торговля запчастями для сельхозтехники.
В свою очередь посол Белоруссии сообщил, что объем импорта белорусской продукции в Оренбуржье за прошедший год снизился.
"Для нас важно исправить эту тенденцию. Основа экспорта – это машины и оборудование, детали наземного транспорта, телевизоры и холодильники. Уверен, что развитие сотрудничества будет полезно оренбургским сельхозтоваропроизводителям. Еще одно ключевое направление сотрудничества – сфера энергоносителей, - сказал дипломат.