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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
https://ria.ru/20210408/eksport-1727417936.html
Паслер: экспорт оренбургских товаров в Белоруссию вырос на 58 процентов
Паслер: экспорт оренбургских товаров в Белоруссию вырос на 58 процентов
Экспорт оренбургских товаров в Белоруссию за прошлый год вырос на 58%, сообщил губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T17:55
2021-04-08T17:55
оренбургская область
денис паслер
владимир семашко
белоруссия
экономика
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ОРЕНБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Экспорт оренбургских товаров в Белоруссию за прошлый год вырос на 58%, сообщил губернатор региона Денис Паслер."По итогам прошлого года нам удалось серьезно увеличить объемы взаимной торговли, до 279,6 миллионов долларов, а экспорт оренбургских товаров в Беларусь вырос на 58,3%. Разумеется, для нас особенную значимость имеет торговля сельскохозяйственной техникой, нагрузка на неё в регионе остаётся высокой. Сейчас мы работаем над привлечением в регион официального представителя "МТЗ-ХОЛДИНГ" и будем благодарны за поддержку, - сказал глава региона на встрече с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко.Паслер отметил, что основу экспорта в Белоруссию составляет нефть и продукты ее перегонки, на втором месте - оборудование и механические устройства для сельскохозяйственной техники. Перспективным направлением сотрудничества, по мнению губернатора, является торговля запчастями для сельхозтехники. В свою очередь посол Белоруссии сообщил, что объем импорта белорусской продукции в Оренбуржье за прошедший год снизился.
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денис паслер, владимир семашко, белоруссия, экономика

Паслер: экспорт оренбургских товаров в Белоруссию вырос на 58 процентов

17:55 08.04.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской области
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ОРЕНБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Экспорт оренбургских товаров в Белоруссию за прошлый год вырос на 58%, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
"По итогам прошлого года нам удалось серьезно увеличить объемы взаимной торговли, до 279,6 миллионов долларов, а экспорт оренбургских товаров в Беларусь вырос на 58,3%. Разумеется, для нас особенную значимость имеет торговля сельскохозяйственной техникой, нагрузка на неё в регионе остаётся высокой. Сейчас мы работаем над привлечением в регион официального представителя "МТЗ-ХОЛДИНГ" и будем благодарны за поддержку, - сказал глава региона на встрече с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко.
Паслер отметил, что основу экспорта в Белоруссию составляет нефть и продукты ее перегонки, на втором месте - оборудование и механические устройства для сельскохозяйственной техники. Перспективным направлением сотрудничества, по мнению губернатора, является торговля запчастями для сельхозтехники.
В свою очередь посол Белоруссии сообщил, что объем импорта белорусской продукции в Оренбуржье за прошедший год снизился.
"Для нас важно исправить эту тенденцию. Основа экспорта – это машины и оборудование, детали наземного транспорта, телевизоры и холодильники. Уверен, что развитие сотрудничества будет полезно оренбургским сельхозтоваропроизводителям. Еще одно ключевое направление сотрудничества – сфера энергоносителей, - сказал дипломат.
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Оренбургская областьДенис ПаслерВладимир СемашкоБелоруссияЭкономика
 
 
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