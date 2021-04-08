https://ria.ru/20210408/eksport-1727417936.html

Паслер: экспорт оренбургских товаров в Белоруссию вырос на 58 процентов

Паслер: экспорт оренбургских товаров в Белоруссию вырос на 58 процентов

Экспорт оренбургских товаров в Белоруссию за прошлый год вырос на 58%, сообщил губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T17:55

2021-04-08T17:55

2021-04-08T17:55

оренбургская область

денис паслер

владимир семашко

белоруссия

экономика

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ОРЕНБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Экспорт оренбургских товаров в Белоруссию за прошлый год вырос на 58%, сообщил губернатор региона Денис Паслер."По итогам прошлого года нам удалось серьезно увеличить объемы взаимной торговли, до 279,6 миллионов долларов, а экспорт оренбургских товаров в Беларусь вырос на 58,3%. Разумеется, для нас особенную значимость имеет торговля сельскохозяйственной техникой, нагрузка на неё в регионе остаётся высокой. Сейчас мы работаем над привлечением в регион официального представителя "МТЗ-ХОЛДИНГ" и будем благодарны за поддержку, - сказал глава региона на встрече с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко.Паслер отметил, что основу экспорта в Белоруссию составляет нефть и продукты ее перегонки, на втором месте - оборудование и механические устройства для сельскохозяйственной техники. Перспективным направлением сотрудничества, по мнению губернатора, является торговля запчастями для сельхозтехники. В свою очередь посол Белоруссии сообщил, что объем импорта белорусской продукции в Оренбуржье за прошедший год снизился.

https://ria.ru/20210408/orenburzhe-1727339125.html

белоруссия

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денис паслер, владимир семашко, белоруссия, экономика