Эксперт объяснил, зачем Зеленский приехал в Донбасс
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область
© Фото : Офис Президента Украины
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс будет использован в пропагандистских целях, а широкомасштабных провокаций со стороны Киева можно ждать к концу лета, считает заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Зеленский в четверг прибыл в Донбасс, где посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения. По данным пресс-службы президента Украины, он едет в Донбасс как верховный главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными, которые несут службу на передовой, и поддержать их боевой дух.
"Действительно, это визит в рамках общей тенденции резкого обострения ситуации, которое явно инициирует именно украинская сторона. Поэтому да, визит будет использован в пропагандистских целях, он скажет много слов", - заявил Жарихин РИА Новости.
"У них сложносочиненная ситуация, потому что они, с одной стороны, говорят, что они давно воюют с Россией, и в то же время говорят, что вот-вот Россия сейчас нападет. Так они воюют с Россией или она наконец нападет?" - добавил он.
При этом, по мнению эксперта, активных военных действий в Донбассе со стороны Украины ждать не стоит. "Я думаю, что в связи с тем, что туда приехал Зеленский, в ближайшее время активных военных действий со стороны Украины не будет, потому что президента не выставляют на передний край, когда начинаются активные военные действия. Скорее идет подготовка к широкомасштабным провокациям где-нибудь к концу лета, под наши выборы (в Госдуму – ред.). Пока идет разведка боем: как бы "вот-вот сейчас выступим" - и смотрят на реакцию", - пояснил он.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В самопровозглашенной ДНР также сообщали о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово".
Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в среду заявил, что заявления о наступлении Киева в Донбассе являются "накручиванием ситуации", Украина идет политико-дипломатическим путем.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
На фоне эскалации в регионе по инициативе Киева в среду состоялось экстренное заседание контактной группы по Донбассу. В Киеве заявили, что по итогам переговоров, все участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе подтвердили, что находятся в рамках договоренностей по соблюдению режима прекращения огня.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.