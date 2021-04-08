Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210408/ekspert-1727343866.html
Эксперт объяснил, зачем Зеленский приехал в Донбасс
Эксперт объяснил, зачем Зеленский приехал в Донбасс
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс будет использован в пропагандистских целях, а широкомасштабных провокаций со стороны Киева можно ждать к РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T12:12
2021-04-08T12:12
алексей резников
ситуация в днр и лнр
владимир жарихин
донецкая народная республика
здоровье - общество
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590891785_322:113:2455:1313_1920x0_80_0_0_209431cd9aee3a99908b1e9a4dbb5b97.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс будет использован в пропагандистских целях, а широкомасштабных провокаций со стороны Киева можно ждать к концу лета, считает заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.Зеленский в четверг прибыл в Донбасс, где посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения. По данным пресс-службы президента Украины, он едет в Донбасс как верховный главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными, которые несут службу на передовой, и поддержать их боевой дух."У них сложносочиненная ситуация, потому что они, с одной стороны, говорят, что они давно воюют с Россией, и в то же время говорят, что вот-вот Россия сейчас нападет. Так они воюют с Россией или она наконец нападет?" - добавил он.При этом, по мнению эксперта, активных военных действий в Донбассе со стороны Украины ждать не стоит. "Я думаю, что в связи с тем, что туда приехал Зеленский, в ближайшее время активных военных действий со стороны Украины не будет, потому что президента не выставляют на передний край, когда начинаются активные военные действия. Скорее идет подготовка к широкомасштабным провокациям где-нибудь к концу лета, под наши выборы (в Госдуму – ред.). Пока идет разведка боем: как бы "вот-вот сейчас выступим" - и смотрят на реакцию", - пояснил он.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В самопровозглашенной ДНР также сообщали о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово".Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в среду заявил, что заявления о наступлении Киева в Донбассе являются "накручиванием ситуации", Украина идет политико-дипломатическим путем.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.На фоне эскалации в регионе по инициативе Киева в среду состоялось экстренное заседание контактной группы по Донбассу. В Киеве заявили, что по итогам переговоров, все участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе подтвердили, что находятся в рамках договоренностей по соблюдению режима прекращения огня.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210408/nato-1727317483.html
https://ria.ru/20210406/zelenskiy-1604422783.html
https://ria.ru/20210318/zelenskiy-1601700555.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590891785_127:0:2794:2000_1920x0_80_0_0_5a5a28eccc34de44b4bb143406f326f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей резников, ситуация в днр и лнр, владимир жарихин, донецкая народная республика, здоровье - общество, владимир зеленский, украина, в мире

Эксперт объяснил, зачем Зеленский приехал в Донбасс

12:12 08.04.2021
 
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : Офис Президента Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс будет использован в пропагандистских целях, а широкомасштабных провокаций со стороны Киева можно ждать к концу лета, считает заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Зеленский в четверг прибыл в Донбасс, где посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения. По данным пресс-службы президента Украины, он едет в Донбасс как верховный главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными, которые несут службу на передовой, и поддержать их боевой дух.
"Действительно, это визит в рамках общей тенденции резкого обострения ситуации, которое явно инициирует именно украинская сторона. Поэтому да, визит будет использован в пропагандистских целях, он скажет много слов", - заявил Жарихин РИА Новости.
"У них сложносочиненная ситуация, потому что они, с одной стороны, говорят, что они давно воюют с Россией, и в то же время говорят, что вот-вот Россия сейчас нападет. Так они воюют с Россией или она наконец нападет?" - добавил он.
При этом, по мнению эксперта, активных военных действий в Донбассе со стороны Украины ждать не стоит. "Я думаю, что в связи с тем, что туда приехал Зеленский, в ближайшее время активных военных действий со стороны Украины не будет, потому что президента не выставляют на передний край, когда начинаются активные военные действия. Скорее идет подготовка к широкомасштабным провокациям где-нибудь к концу лета, под наши выборы (в Госдуму – ред.). Пока идет разведка боем: как бы "вот-вот сейчас выступим" - и смотрят на реакцию", - пояснил он.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В самопровозглашенной ДНР также сообщали о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 10:23
"Каким боком Украина?" Британцы осудили Киев за попытки вступить в НАТО
Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в среду заявил, что заявления о наступлении Киева в Донбассе являются "накручиванием ситуации", Украина идет политико-дипломатическим путем.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в онлайн-форуме по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 12:47
Зеленский назвал вступление в НАТО единственным путем к миру в Донбассе
На фоне эскалации в регионе по инициативе Киева в среду состоялось экстренное заседание контактной группы по Донбассу. В Киеве заявили, что по итогам переговоров, все участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе подтвердили, что находятся в рамках договоренностей по соблюдению режима прекращения огня.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме Украина 30. Культура, медиа, туризм - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 08:00
Зеленский пошел по стопам Януковича. Но еще не подозревает об этом
 
Алексей РезниковСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЖарихинДонецкая Народная РеспубликаЗдоровье - ОбществоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказала, как есть и не толстеть
03:41Роспотребнадзор дал рекомендации страдающим сезонной аллергией
03:30Врач рассказал, как продлить молодость
03:22Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине
03:16Ростех сообщил об успешных испытаниях демонстратора новых двигателей
03:05"Коммерсант" сообщил о подорожании майонеза и соусов на десять процентов
02:48Глава ДНР назвал нелепым заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО
02:43В МВД рассказали, за что иностранцев чаще всего высылают из России
02:39Во Владивостоке из-за пожара из общежития эвакуировали почти 300 человек
02:34В Приморье ответили на сообщения о приманивании тигра собаками
02:15Эксперт назвал отличительные признаки поддельного лекарства
02:10Эксперт объяснил, для чего нужен режим полета в телефоне
01:47Facebook и Instagram восстановили работу после сбоев
01:29На "лучший в мире" отель в Париже совершили налет, сообщает AFP
01:24При стрельбе в Техасе погиб один человек
01:24В ДНР заявили о флаге Вермахта на посещенных Зеленским позициях ВСУ
01:20Матвиенко призвала проанализировать правовую базу после пандемии COVID-19
01:11Юрист рассказал, как выявляют нелегальную аренду жилья
01:05Матвиенко сравнила потери России от пандемии с другими странами
00:59В работе Instagram и Facebook произошел сбой
Лента новостейМолния