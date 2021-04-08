https://ria.ru/20210408/ekspert-1727343866.html

Эксперт объяснил, зачем Зеленский приехал в Донбасс

Эксперт объяснил, зачем Зеленский приехал в Донбасс

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс будет использован в пропагандистских целях, а широкомасштабных провокаций со стороны Киева можно ждать к РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T12:12

2021-04-08T12:12

2021-04-08T12:12

алексей резников

ситуация в днр и лнр

владимир жарихин

донецкая народная республика

здоровье - общество

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс будет использован в пропагандистских целях, а широкомасштабных провокаций со стороны Киева можно ждать к концу лета, считает заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.Зеленский в четверг прибыл в Донбасс, где посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения. По данным пресс-службы президента Украины, он едет в Донбасс как верховный главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными, которые несут службу на передовой, и поддержать их боевой дух."У них сложносочиненная ситуация, потому что они, с одной стороны, говорят, что они давно воюют с Россией, и в то же время говорят, что вот-вот Россия сейчас нападет. Так они воюют с Россией или она наконец нападет?" - добавил он.При этом, по мнению эксперта, активных военных действий в Донбассе со стороны Украины ждать не стоит. "Я думаю, что в связи с тем, что туда приехал Зеленский, в ближайшее время активных военных действий со стороны Украины не будет, потому что президента не выставляют на передний край, когда начинаются активные военные действия. Скорее идет подготовка к широкомасштабным провокациям где-нибудь к концу лета, под наши выборы (в Госдуму – ред.). Пока идет разведка боем: как бы "вот-вот сейчас выступим" - и смотрят на реакцию", - пояснил он.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В самопровозглашенной ДНР также сообщали о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово".Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в среду заявил, что заявления о наступлении Киева в Донбассе являются "накручиванием ситуации", Украина идет политико-дипломатическим путем.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.На фоне эскалации в регионе по инициативе Киева в среду состоялось экстренное заседание контактной группы по Донбассу. В Киеве заявили, что по итогам переговоров, все участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе подтвердили, что находятся в рамках договоренностей по соблюдению режима прекращения огня.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210408/nato-1727317483.html

https://ria.ru/20210406/zelenskiy-1604422783.html

https://ria.ru/20210318/zelenskiy-1601700555.html

донецкая народная республика

украина

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алексей резников, ситуация в днр и лнр, владимир жарихин, донецкая народная республика, здоровье - общество, владимир зеленский, украина, в мире