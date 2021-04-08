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В Египте начинается массовая вакцинация сотрудников туриндустрии
В Египте начинается массовая вакцинация сотрудников туриндустрии
В Египте в провинциях Красного моря и Южного Синая объявили о начале прививочной кампании против COVID-19 среди сотрудников туротрасли, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:53
2021-04-08T14:53
2021-04-08T17:21
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туризм
коронавирус covid-19
туризм
красное море
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новости - туризм
египет
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Египте в провинциях Красного моря и Южного Синая объявили о начале прививочной кампании против COVID-19 среди сотрудников туротрасли, сообщает АТОР. По данным Федерации гостиничных палат Египта, вакцинация персонала отелей будет добровольной, штрафных санкций к тем объектам и компаниям, которые не захотят провести комплексную иммунизацию всех сотрудников, не будет. Однако в будущем "отказников" обяжут соблюдать более строгие антиковидные протоколы.По планам Минздрава Египта, иммунизация в туризме затронет около 150 тысяч человек. Прививочная кампания должна завершиться до конца мая. Также от коронавируса привьют экипажи национальной авиакомпании и работников курортных аэропортов. Как ожидается, в мае Египет проведет серию переговоров с правительствами разных стран о создании "туристических коридоров".Напомним, рейсы между Россией и Египтом возобновились осенью прошлого года. Напрямую прилететь можно только в столицу страны – Каир. Для въезда необходим отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный максимум за 72 часа до вылета. Справка должна быть на английском или же переведена и заверена нотариально, если язык оригинала другой.
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отдых, коронавирус covid-19, туризм, красное море, южный синай (мухафаза), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, египет, вакцинация
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Египте в провинциях Красного моря и Южного Синая объявили о начале прививочной кампании против COVID-19 среди сотрудников туротрасли, сообщает АТОР.
По данным Федерации гостиничных палат Египта, вакцинация персонала отелей будет добровольной, штрафных санкций к тем объектам и компаниям, которые не захотят провести комплексную иммунизацию всех сотрудников, не будет. Однако в будущем "отказников" обяжут соблюдать более строгие антиковидные протоколы.
"Заявки уже поданы на всех работников туриндустрии, в том числе сотрудников отелей. Наши специалисты также ожидают получения SMS-сообщений с датой и временем прививки", – рассказали в одной из принимающих компаний.
По планам Минздрава Египта, иммунизация в туризме затронет около 150 тысяч человек. Прививочная кампания должна завершиться до конца мая. Также от коронавируса привьют экипажи национальной авиакомпании и работников курортных аэропортов.
Как ожидается, в мае Египет проведет серию переговоров с правительствами разных стран о создании "туристических коридоров".
Напомним, рейсы между Россией и Египтом возобновились осенью прошлого года. Напрямую прилететь можно только в столицу страны – Каир. Для въезда необходим отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный максимум за 72 часа до вылета. Справка должна быть на английском или же переведена и заверена нотариально, если язык оригинала другой.