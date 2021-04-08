https://ria.ru/20210408/egipet-1727363689.html

В Египте начинается массовая вакцинация сотрудников туриндустрии

В Египте начинается массовая вакцинация сотрудников туриндустрии

В Египте в провинциях Красного моря и Южного Синая объявили о начале прививочной кампании против COVID-19 среди сотрудников туротрасли, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:53

2021-04-08T14:53

2021-04-08T17:21

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туризм

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южный синай (мухафаза)

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египет

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Египте в провинциях Красного моря и Южного Синая объявили о начале прививочной кампании против COVID-19 среди сотрудников туротрасли, сообщает АТОР. По данным Федерации гостиничных палат Египта, вакцинация персонала отелей будет добровольной, штрафных санкций к тем объектам и компаниям, которые не захотят провести комплексную иммунизацию всех сотрудников, не будет. Однако в будущем "отказников" обяжут соблюдать более строгие антиковидные протоколы.По планам Минздрава Египта, иммунизация в туризме затронет около 150 тысяч человек. Прививочная кампания должна завершиться до конца мая. Также от коронавируса привьют экипажи национальной авиакомпании и работников курортных аэропортов. Как ожидается, в мае Египет проведет серию переговоров с правительствами разных стран о создании "туристических коридоров".Напомним, рейсы между Россией и Египтом возобновились осенью прошлого года. Напрямую прилететь можно только в столицу страны – Каир. Для въезда необходим отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный максимум за 72 часа до вылета. Справка должна быть на английском или же переведена и заверена нотариально, если язык оригинала другой.

https://ria.ru/20210127/egipet-1594634288.html

красное море

южный синай (мухафаза)

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых, коронавирус covid-19, туризм, красное море, южный синай (мухафаза), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, египет, вакцинация