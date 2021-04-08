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В Москве восстановили движение в переулках, где рухнули строительные леса
В Москве восстановили движение в переулках, где рухнули строительные леса
Движение транспорта восстановлено в переулках в центральной части Москвы, где обвалились строительные леса, сообщается в Telegram-канале столичного департамента РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T07:26
2021-04-08T07:26
2021-04-08T07:26
россия
городское хозяйство москвы
москва
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Движение транспорта восстановлено в переулках в центральной части Москвы, где обвалились строительные леса, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.В среду вечером из-за обрушения строительных лесов было перекрыто движение по Большому Николоворобинскому переулку от Малого Николоворобинского переулка в направлении Тессинского переулка. Также было перекрыто движение от Серебрянической набережной по Серебряническому переулку в направлении Тессинского переулка. Отмечалось, что туда пропускали только жильцов соседних домов."Движение восстановлено", - говорится в сообщении московских властей.
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РИА Новости
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россия, городское хозяйство москвы, москва, происшествия