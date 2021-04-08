https://ria.ru/20210408/dvizhenie-1727300794.html

В Москве восстановили движение в переулках, где рухнули строительные леса

В Москве восстановили движение в переулках, где рухнули строительные леса

Движение транспорта восстановлено в переулках в центральной части Москвы, где обвалились строительные леса, сообщается в Telegram-канале столичного департамента РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T07:26

2021-04-08T07:26

2021-04-08T07:26

россия

городское хозяйство москвы

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727244798_0:19:3001:1707_1920x0_80_0_0_aa086ccef7074af14981f4923b722253.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Движение транспорта восстановлено в переулках в центральной части Москвы, где обвалились строительные леса, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.В среду вечером из-за обрушения строительных лесов было перекрыто движение по Большому Николоворобинскому переулку от Малого Николоворобинского переулка в направлении Тессинского переулка. Также было перекрыто движение от Серебрянической набережной по Серебряническому переулку в направлении Тессинского переулка. Отмечалось, что туда пропускали только жильцов соседних домов."Движение восстановлено", - говорится в сообщении московских властей.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, городское хозяйство москвы, москва, происшествия